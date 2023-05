Zelda: Tears of the Kingdom – Wie kann ich meinen Spielfortschritt speichern?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nicht weniger Umfangreich als der Vorgänger Breath of the Wild – im Gegenteil. Da wäre es doch sehr ärgerlich, wenn man nach einer stundenlangen Spiel-Session nicht gespeichert hat und der ganze Fortschritt verloren scheint. Damit das nicht passiert, wollen wir klären, wie ihr in TotK euer Save Game anlegen könnt.

Endlich sind wir zurück in Hyrule und können mit der Erkundung beginnen. Neben der Hauptquest erwarten uns schließlich wieder viele Nebenaufgaben, sowie zahlreiche Collectibles, die uns massiv von der Hauptaufgabe ablenken wollen. Somit dürften wir Tage und Wochen mit Links neuem Abenteuer beschäftigt sein.

Wie lege ich in Zelda: TotK ein Save Game an?

Das Speichern gleicht tatsächlich einem Kinderspiel und läuft genauso ab, wie in BotW. Zuerst müsst ihr das Spiel pausieren. Geht anschließend zum System-Tab und wählt die Option zum Speichern aus. Mehr ist hier nicht zu tun. Das Game speichert an wichtigen Stellen natürlich auch automatisch. Dies wird dann während eures Spielverlaufs immer wieder überschrieben.

© Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

So etwa nachdem ihr beispielsweise ein neues Gebiet oder einen Schrein aufgedeckt habt. Und keine Sorge: Es sind mehrere Autosave-Dateien möglich, sodass ihr zu einem vorherigen Spielstand zurückkehren könnt. Kleine Fehler eurerseits richten also keinen großen Schaden an und können schnell wieder ausgebügelt werden.

Welche Einschränkungen gibt es?

Damit seid ihr freilich auf der sicheren Seite und könnt euch ganz sorglos eurem Abenteuer hingeben. Jedoch solltet ihr bedenken, dass ihr während eines Bosskampfs nicht manuell speichern könnt. Werdet ihr besiegt, müsst ihr zwangsläufig nochmal vom letzten Speicherpunkt aus starten.

Falls ihr eure Spieldaten – aus welchen Grund auch immer – löschen wollt, müsst ihr den Weg über die Systemeinstellungen der Switch nehmen. Navigiert hier auf die Datenverwaltung und wählt dann den betreffenden Zelda-Spielstand aus.

Ihr kommt an einer Stelle nicht weiter oder seid auf der Suche nach einem bestimmten Sammelgegenstand? Kein Problem: Wir werden euch auf PlayCentral natürlich wieder mit nützlichen Tipps und Guides aushelfen.