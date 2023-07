Schwertkäfer finden und fangen in Zelda Tears of the Kingdom, so geht´s (Lösung)

In dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es so einige Kochzutaten, die gleich mehrere nützliche Eigenschaften haben. Dazu gehört auch der überaus scheue Schwertkäfer.

In diesem Guide wollen wir euch ganz genau verraten, wofür ihr Schwertkäfer benötigt, wo ihr die Insekten finden könnt und natürlich, wie genau diese wandelnden Zutaten gefangen werden können.

Schwertkäfer in Tears of the Kingdom finden und fangen (Fundort)

Der Schwertkäfer ist, genau wie seine Vettern, der Ausdauerkäfer und der Rüstungskäfer, eine tolle Kochzutat, mit der sich Medizin herstellen lässt. In diesem Fall zum Erhöhen der eigenen Angriffskraft.

Aber das scheue Insekt aus Tears of the Kingdom hat noch andere nützliche Eigenschaften. So wird er in Hateno genutzt, um Kleidung blau zu färben und Große Feen benötigen ihn für Rüstungsverbesserungen.

Es gibt also allerlei gute Gründe, warum ihr das Tierchen suchen solltet. Doch wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist es gar nicht so einfach, einen Schwertkäfer ausfindig zu machen, geschweige denn zu fangen.

Dafür gibt es zwei gute Gründe: Zum einen können diese Insekten nur in bestimmten Gebieten von Hyrule gefunden werden, zum anderen tauchen sie lediglich bei gutem Wetter und nie bei Regen auf.

Der blaue Schwertkäfer kann in West- und in Ost-Necluda gefangen werden. © Nintendo

Ihr müsst also bei der fröhlichen Käfersuche stets darauf achten, dass es sowohl Nachts als auch regenfrei ist. Sollte dem nicht so sein, könnt ihr jederzeit ein Lagerfeuer bauen und dort die Zeit verstreichen lassen.

Nehmt dafür einfach einen Feuerstein und etwas Holz, legt beides vor euch auf den Boden und schlagt mit einem Schwert auf den Feuerstein ein, um ein Lagerfeuer zu erhalten. Dort könnt ihr schließlich rasten.

Schwertkäfer tauchen lediglich in Ost-Necluda und in West-Necluda auf, wo ihr sie an den Stämmen von Bäumen finden könnt. Zwei Wälder haben sich dabei als besonders lukrativ herausgestellt.

Zum einen der Bonras-Wald, nördlich vom Stall am See, und zum anderen der Expa-Wald nordöstlich vom Hateno-Institut. Wer dort in einer klaren Nacht auf die Jagd geht, sollte mindestens 10 Schwertkäfer finden können.

Im Bonras-Wald gibt es ein erhötes Schwertkäfer-Aufkommen. © Nintendo Der Expa-Wald enthält ebenfalls Insekten dieses Typs. © Nintendo

Jetzt gilt es nur noch, die Käfer zu fangen, ohne dass diese Reißaus nehmen. Denn Schwertkäfer sind, wie jedes andere Insekt in Tears of the Kingdom auch, sehr scheu und flüchten, sobald ihr euch zu plump nähert.

Um keine Geräusche zu verursachen solltet ihr daher ein Rüstungsset tragen, dass es Link ermöglicht, effektiver zu schleichen. Wir empfehlen dafür das Yiga-Set oder das Unheilsreiter-Set:

Alternativ könnt ihr natürlich auch Proviant und/oder Medizin herstellen, die Links Schleichfähigkeiten temporär verbessert, aber warum die kostbaren Ressourcen aufgeben, wenn es passende Rüstungen gibt?

Schwertkäfer sind so selten, da freut man sich über jeden Fang. © Nintendo

Natürlich kann der Schwertkäfer theoretisch in jedem Waldgebiet in Necluda gefunden werden, die besten Chancen habt ihr aber in den erwähnten Wäldern. Solltet ihr dort nichts finden, kehrt später zurück.