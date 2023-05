Glühwürmchen für Feyn in Zelda: Tears of the Kingdom finden – Die Suche des Flötenspielers

Möchtet ihr alle vier Große Feen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dazu bewegen, wieder ihre Knospen zu verlassen, müsst ihr euch an eine Episoden-Quest wagen, die aus mehreren unterschiedlichen Aufgaben besteht und ein wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Unter anderem müsst ihr einen Flötenspieler finden, der Link bittet, für ihn Glühwürmchen zu sammeln. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen dieses Guides den genauen Ablauf der Quest und wie ihr dabei am besten vorgeht.

Wo finde ich Feyn in Zelda: Tears of the Kingdom?

Für die Quest Eine Serenade für Caesa müsst ihr zum Stall der Hochebene reisen und Ausschau nach dem Flötenspieler Feyn halten, denn nur sein Flötenspiel kann die Große Fee Caesa aus ihrer Knospe locken. Feyn gehörte einst zu dem Ensemble, ist nun aber nicht mehr bei den übrigen Musikern zu finden.

Seid ihr am Stall der Ebene angekommen, sprecht mit dem Besitzer. Von ihm erfahrt ihr von einem Feuer und dass ein Reisender aus Phirone im Südosten so etwas wie Flötentöne gehört haben möchte. Das kann nur Feyn sein!

Reist nun am besten zum Usshok-Schrein, der sich in der Nähe des Stalls der Hochebene befindet und sprecht hier mit den Leuten. Von ihnen erfahrt ihr wichtige Infos über Feyn, der offensichtlich mit Feuer herumgespielt hat.

Von dem NPC Perosa hört ihr, dass sich Feyn unter den Bäumen nördlich des Stalls befinden soll.

Direkt neben dem Zelt trefft ihr außerdem auch wieder auf den Reporter Paen vom Kleeblatt-Kurier. Bei ihm könnt ihr die Episode Eine schaurige Stimme starten.

Die Suche des Flötenspielers

Feyn findet ihr direkt auf einem der Bäume neben dem Stall, ihr müsst also gar nicht lange suchen oder herumlaufen. Solltet ihr ihn trotz unserer Beschreibung nicht finden, lauscht dem Flötenspiel, das in der Nähe des Stalls ertönen sollte. Klettert auf den Baum und sprecht mit dem Jungen.

Feyn erzählt euch von einem Feuer im Blumenfeld, das wohl er zu verantworten hat. Zusammengefasst, wollte der Junge für Haite mit Hilfe von Feuer einen „leuchtenden Baum“ erschaffen. Das Experiment schlug allerdings fehl. Deshalb sollt ihr ihm jetzt zehn Glühwürmchen (Schleichwürmchen) bringen. Damit startet ihr die Quest Die Suche des Flötenspielers.

Wo finde ich die Schleichwürmchen?

Laut Feyn gibt es in der Nähe des Stalls schon mal keine Glühwürmchen. Da die Tierchen außerdem im Dunkeln leuchten, sollte ihr sie besser in der Nacht suchen. Geht deshalb am besten in den Stall, um hier zu übernachten und bis abends (21 Uhr) zu warten.

Der erste Ort für Glühwürmchen: Die erste Anlaufstation für Glühwürmchen ist das kleine Lager nördlich vom Stall gelegen. Schleicht euch mit Link langsam und möglichst geräuschlos heran, da die Würmchen sehr schreckhaft sind und bei Gefahr direkt das Weite suchen. Sind keine mehr zu sehen, solltet ihr euch einen anderen Ort für die weitere Jagd suchen.

Der zweite Ort für Glühwürmchen: Den größten Erfolg werdet ihr im Finras-Wald sowie im Zuguland-Wald haben. Hier existieren gleich mehrere Stellen, an denen sich einige Glühwürmchen gleichzeitig tummeln. In der Nacht tauchen allerdings auch immer mal wieder Skelette auf, die euch die Tour vermasseln werden. Erledigt sie am besten möglichst schnell und geht dann zum nächsten Schwarm Glühwürmchen.

Ihr solltet bei der Jagd wirklich vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl vorgehen, ansonsten verschreckt ihr die Tierchen. Habt ihr in einer Nacht nicht genügend von ihnen fangen können, teleportiert euch einfach zum Usshock-Schrein zurück und lauft von hier aus in den Stall der Hochebene, um wieder bis zum Abend zu schlafen.

Sobald ihr zehn Schleichwürmchen gesammelt habt, kehrt zu Feyn zurück. Jetzt steht er vor dem Baum, auf dem er zuvor gesessen hat. Überreicht ihm die leuchtende Fracht, damit er endlich den Baum erstrahlen lassen kann, ohne ihn gleich anzuzünden.

Führt Haite zu Feyn

Nun wartet allerdings noch eine letzte Aufgabe, damit Feyn sich endlich wieder dem Ensemble anschließt. Er bittet euch, Haite zu ihm zu bringen, solange es dunkel ist.

Haite befindet sich nachts inmitten des Stalls. Am Tag findet ihr sie hinter dem Stall. Sprecht sie an und lasst sie euch folgen.

Geht zu dem bekannten Baum, auf dem Feyn bereits steht. Sobald ihr mit Haite dort angekommen seid, beginnt er Flöte zu spielen, während hunderte Glühwürmchen um den Baum herumtanzen. Ein wundervolles Spektakel, das auch Haite zu gefallen scheint.

Schlussendlich ist nicht nur Haite glücklich, sondern auch Feyn, der sich jetzt endlich wieder dem Ensemble anschließt. Als Belohnung erhaltet ihr außerdem einen Maxi-Edeltrüffel.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!