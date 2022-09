The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jetzt vorbestellen – Preorder-Guide

Der neueste Teil der Zelda-Reihe ist vor kurzem vorgestellt worden. Dieser erscheint für Nintendo Switch und heißt Tears of the Kingdom. Der Release erfolgt zwar erst im Jahr 2023, das Spiel ist aber jetzt schon vorbestellbar. In diesem Preorder-Guide zeigen wir euch, wo ihr den Nachfolger von Breath of the Wild vorbestellen könnt.

Hier könnt ihr Zelda: Tears of the Kingdom vorbestellen

Tears of the Kingdom ist erst vor wenigen Tagen mittels eines Trailers vorgestellt worden. Trotzdem kann das Spiel schon jetzt bei allen gängigen Händlern vorbestellt werden. Im Folgenenden findet ihr die Links zum Vorbestellen:

Im Nintendo eShop ist das Spiel noch nicht erhältlich. Es ist aber davon auszugehen, dass sich dies noch ändern wird und ihr es auch digital vorbestellen könnt. Wir informieren euch, wenn das der Fall ist.

Da der Titel erst seit wenigen Tagen öffentlich ist und Nintendo mit neuen Infos sehr sparsam ist, wissen wir über den neuen Ableger noch nicht sonderlich viel. Ebenso ist unklar, ob es verschiedenen Editionen wie eine Deluxe Edition geben wird. Falls sich dahingehend etwas ändert, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Worum geht es in Tears of the Kingdom?

Der neueste Teil der Reihe schließt nahtlos an seinen Vorgänger Breath of the Wild an. Link erkundet hier die Welt über den Köpfen der Menschen in Hyrule. Im Himmel über der bekannten Welt wartet ein großes Abenteuer auf ihn. Mit einem steinernen Gleiter gelangt Link von Himmelsplattform zu Himmelsplattform und kann so eine neue Perspektive auf Hyrule gewinnen.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch und kann bereits jetzt vorbestellt werden.