Zelda: Tears of the Kingdom erscheint in gerade einmal zweieinhalb Monaten. Heute haben wir endlich neues Zelda-Gameplay mit jeder Menge Crafting bekommen. Am Ende des zehnminütigen Videos war dann auch noch die frisch angekündigte, limitierte Nintendo Switch als OLED-Modell im Zelda: Tears of the Kingdom-Look zu sehen.

Zelda: Tears of the Kingdom bekommt ein eigenes Switch OLED-Modell

Darum geht’s: Passend zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheint auch noch eine Nintendo Switch OLED-Modell in der Zelda: Tears of the Kingdom-Edition. Die kommt im schicken neuen Design daher und wird sogar noch vor Release des Spiels veröffentlicht.

Die Leaks rund um die limitierte Zelda-Switch OLED haben also gestimmt.

So sieht das Nintendo Switch OLED-Modell zu Zelda: Tears of the Kingdom aus:

Das Nintendo Switch OLED-Modell in der Zelda: Tears of the Kingdom-Edition © Nintendo

Hier könnt ihr euch die Details auf den Joy-Con des Nintendo Switch OLED-Modells in der Zelda: Tears of the Kingdom-Edition noch ein bisschen genauer ansehen:

© Nintendo

Wann erscheint die limitierte Nintendo Switch? Die „Zelda: Tears of the Kingdom“-Edition des OLED-Modells soll bereits ab dem 28. April 2023 erhältlich sein. Sie erscheint also schon zwei Wochen vor dem Launch des Nintendo Switch-Spiels.

Das war noch nicht alles: Zusätzlich zur Sonderedition der Nintendo Switch selbst gibt es auch noch einen Pro-Controller und eine Tragetasche für die Switch. So könnt ihr euch komplett im „Zelda: Tears of the Kingdom“-Look ausstaffieren, wenn ihr wollt.

Sowohl der Nintendo Switch-Pro Controller als auch die Nintendo Switch-Tasche in der „Zelda: Tears of the Kingdom“-Edition erscheinen dann allerdings erst zum Release von Zelda TotK, also am 12. Mai 2023.

Dazu passt natürlich ganz hervorragend das Spiel selbst, und zwar in der Collector’s Edition. Alle Infos dazu, was in der Sonderedition zu Zelda: Tears of the Kingdom enthalten ist und wo ihr sie vorbestellen könnt, findet ihr hier in diesem PlayCentral-Beitrag.

Wie gefällt euch die Tears of the Kingdom-Edition der Switch OLED? Schlagt ihr zu oder gefällt euch der Look nicht? Was sagt ihr zum Pro Controller und der Tasche?