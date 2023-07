Vernichte Ganondorf: Quest-Lösung mit Fundort und Tipps für Bosskämpfe – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom müssen wir die sogenannten Weisen ausfindig machen, die uns mit ihrer geballten Kraft im Kampf gegen das finstere Übel Ganondorf zur Seite stehen.

Nachdem wir den fünften Weisen angetroffen und den Segen erhalten haben, ist der Weg nun schließlich frei. Ganondorf, wir kommen!

In dieser Lösung verraten wir euch im Detail, wie genau ihr dem Oberschurken Ganondorf gegenübertreten und ihm in TotK das Handwerk legen könnt.

Bedenkt, dass ihr zunächst die Quest: Geheimnis der Kranzruinen abgeschlossen haben müsst. Nur so kommt ihr an den Fundort des fünften Weisen, und zwar über den Weg der Donnergrollinseln.

Danach gilt es, der Weisung aus uralter Zeit zu folgen, die euch auf direktem Wege zum Geistertempel führt. Jetzt ist der Weg frei und Ganondorf in greifbarer Nähe! Teleportiert euch einmal zum Spähposten auf der Oberwelt und berichtet Purah davon, dass ihr den Segen aller fünf Weisen habt.

Vernichte Ganondorf: Die letzte Quest beginnt!

Doch bevor wir uns einen erbitterten Kampf gegen Ganondorf liefern können, müssen wir ihn erst einmal ausfindig machen. An der Oberfläche scheint er nicht zu sein, also ist die nächstbeste Schlussfolgerung, dass er sich irgendwo im Untergrund versteckt halten muss.

Purah schickt uns erst einmal zur guten Josha. Vielleicht kann sie uns etwas über den Aufenthaltsort des Dämonenkönigs verraten?

Falls ihr es vergessen habt: Josha ist die nette Dame, die unterhalb von Purah im Spähposten auf uns wartet. Sie sieht sich die Steintafeln an.

Wo ist Ganondorf in TotK?

Josha berichtet von den Steinstatuen, die am Bautomatik-Tempel in Richtung Südwesten vorbeiführen. Hier oder jenseits des Tempels muss es also weitere Hinweise geben. Deshalb machen wir uns auf in den Untergrund.

Was Josha mit dem Bautomatik-Tempel meint, ist eigentlich die Verlassene Zentralmine. Ihr solltet hier hingereist und alle Ereignisse abgeschlossen haben, um schließlich die Episodenquest: Kogas finstere Pläne zu starten.

Diesen Ort meint Josha eigentlich, unterhalb der Gerudo-Wüste. © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr müsst die Quest bis zu einem gewissen Punkt spielen. Und zwar so lange, bis ihr ihn in der Ranelle-Mine besiegt. Danach verrät er euch, dass er um den Aufenthaltsort des Dämonenkönigs Bescheid weiß.

Koga möchte dem Dämonenkönig eine ultimative Waffe darbieten. Er weiß also ganz genau, wo sich Ganondorf versteckt, weshalb wir ihm in die Verlassene Nordwest-Mine folgen. Das ist im Grunde die Verlassene Hebra-Mine.

Die letzte Mine ist sehr versteckt. © Nintendo/PlayCentral.de

Folgt dem Weg über das Dorf der Orni. Hier im Südwesten sitzt ein Hylianer am Ballon mit dem Lagerfeuer. Er zeigt euch den Abgrund am Dorf der Orni, der direkt zur Verlassenen Hebra-Mine führt.

Bei dieser Konfrontation mit Koga verrät er euch schließlich, dass sich der Dämonenkönig im Abgrund unter Schloss Hyrule afuhält. Er ist nicht im Schloss, sondern unter dem Schloss. Soso!

Das heißt, wir machen uns auf zum Spähposten und reisen gen Norden in den Abgrund. Aber erst, nachdem wir uns adäquat vorbereitet haben!

Vorbereitungen für die letzte Reise

Denn bevor wir uns auf die lange und beschwerliche Reise begeben, sollten wir noch einmal unsere Ausrüstung prüfen. Habt ihr alles beisammen und seid ihr für den Kampf mit Ganondorf gewappnet?

Falls nicht, folgt unbedingt unserer kleinen Übersicht für die Vorbereitung. Vielleicht habt ihr noch etwas vergessen:

Miasma-Heilung : Informiert euch über die Möglichkeiten der Miasma-Heilung, kocht entsprechende Gerichte (super wichtig!)

: Informiert euch über die Möglichkeiten der Miasma-Heilung, kocht entsprechende Gerichte (super wichtig!) Finsternis-Rüstung : Gegen Miasma hilft auch die richtige Rüstung. Die Finsternis-Rüstung bietet Miasma-Schutz

: Gegen Miasma hilft auch die richtige Rüstung. Die Finsternis-Rüstung bietet Miasma-Schutz Rüstung mit Angriffsboost : Wenn ihr auf den Miasma-Schutz verzichtet und stattdessen mehr Schaden austeilen möchtet, solltet ihr euch eine Rüstung mit Angriffskraft+ besorgen und diese mindestens auf Level 2 upgraden

: Wenn ihr auf den Miasma-Schutz verzichtet und stattdessen mehr Schaden austeilen möchtet, solltet ihr euch eine besorgen und diese mindestens auf Level 2 upgraden Kochzutaten mit Defensivbonus : Nutzt gekochtes Essen mit Rüstungsbonus . Dafür gibt es den Pilz Rüstling und mehr!

: Nutzt gekochtes . Dafür gibt es den Pilz Rüstling und mehr! Premium-Bett: Ein guter Start in den Tag bietet sogleich ein Premiumbett, das eure Herzen und eure Ausdauer über euer Maximum hinaus auflädt. Möglich zum Beispiel in Ställen

Ein guter Start in den Tag bietet sogleich ein Premiumbett, das eure Herzen und eure Ausdauer über euer Maximum hinaus auflädt. Bester Bogen in TotK: Habt ihr bereits den besten Bogen im Spiel? Der wird euch im Kampf sehr viel bringen!

Der Gardebogen ist ein guter Tipp. Ihr findet ihn im Thronsaal von Schloss Hyrule. © Nintendo/PlayCentral.de

Beste Waffe in TotK : Das Gleiche gilt für die beste Waffe oder eine entsprechende Alternative wie die Garde-Waffen , ebenfalls zu finden in Schloss Hyrule

: Das Gleiche gilt für die beste Waffe oder eine entsprechende Alternative wie die , ebenfalls zu finden in Schloss Hyrule Synthese-Items für eure Waffen: Ihr solltet unbedingt auf starke Synthese-Items wie die Materialien vom Griock-König oder eines höheren Leunen wie den Weißen Leunen setzen!

Ihr solltet unbedingt auf starke Synthese-Items wie die Materialien vom oder eines höheren Leunen wie den setzen! Wille der Weisen: Ihr solltet alle Segen: Wille der Weisen gefunden haben, damit die Weisen im Kampf gegen Ganondorf mehr Schaden austeilen!

Wenn ihr nun adäquat ausgerüstet seid, kann es schließlich endlich losgehen. Ganondorf, wir kommen!

Der Weg zu Ganondorf

Nun geht es aber los! Wenn ihr den Zertab-mats-Schrein auf Schloss Hyrule bereits freigeschaltet habt, solltet ihr hier starten und einfach in den Abgrund unter euch springen. Und falls ihr den Schrein (aus welchem Grund auch immer) noch nicht aktiviert habt, reist vom Spähposten aus gen Norden und springt in den gigantischen Abgrund.

Macht hier kurz einen Stopp. Die letzte Mine ist sehr versteckt. © Nintendo/PlayCentral.de

Direkt unter dem Zertab-mats-Schrein findet ihr die Stam-batrez-Wurzel, die den Untergrund beleuchtet. Springt nun weiter nach unten. Das Ziel liegt im Süden, allerdings müssen wir hier zuvor eine sehr enge und gefährliche Passage durchlaufen.

Wenn ihr unten seid und auf die Raubschleim-Monster schaut, habt ihr den Anhaltspunkt, wo es weiter runter geht.

Ab hier ist alles sehr verwinkelt. © Nintendo/PlayCentral.de

Dahinter verbergen sich ein paar Horrorblins, die ordentlich Miasma-Schaden austeilen. Aber lasst sie links liegen. Wenn ihr südlich nach oben schaut, kommt ihr hier direkt weiter. Ihr müsst nur ein kleines Stück hoch klettern und dürft euch dabei nicht von ihnen treffen lassen.

Die Elektro-Flederbeißer würde ich immer mitnehmen, da ihre Elektro-Flederbeißeraugen Gold wert sind im Kampf mit dem Bogen.

Im nächsten Raum findet ihr einen Leunen vor. Den könnt ihr besiegen oder gen Osten umlaufen. Oben seht ihr eine kleine Öffnung. Hier müsst ihr rüberklettern und euch dann nach unten fallen lassen.

Ihr müsst weit nach oben! © Nintendo/PlayCentral.de

Den Raum mit der braunen Umrandung (im Osten) könnt ihr hochklettern und das müsst ihr auch. Passt nur auf die Miasma-Felder auf. Hangelt euch langsam und sicher Stück für Stück hoch. Dann könnt ihr den Raum gen Westen verlassen.

Jetzt laufen wir an etwas vorbei, das aussieht wie eine Brücke. Nach ein paar Metern westlich können wir südlich weiter, wo wir auch schon die Frost-Raubschleime sehen. Ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr nun südlich weitermarschiert.

Am Ende des Ganges geht es wieder nach unten, an sehr vielen Echsalfos vorbei. Ihr könnt aber einfach mittig runterspringen. Unten angekommen, erreicht uns die Nachricht, dass die Macht der Weisen diesen Ort aktuell nicht erreichen kann.

Die Miasma-Hände sind tödlich, aber wir müssen nur schnell auf diese Seite. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn wir nun weiterlaufen, kommen wir in einen großen Raum mit Miasma-Händen, die uns das Leben schwer machen wollen. Rettet euch östlich auf den Vorsprung.

Von hier aus könnt ihr den eine Steinwand beim nördlichen Ausgang sehen. Klettert von rechts an den Ausgang heran. Wenn ihr schnell seid, müsst ihr auch nicht gegen die Miasma-Hände kämpfen.

Oben angekommen, müsst ihr hier nun wieder ein kleines Stück in Richtung Norden laufen. Es ist ein hin und her. Aber passt auf den Moblin auf. Bei der bröckeligen Wand geht links ein Weg ab, der uns zu den Vergessenen Grundfesten führt. Jetzt sind wir dort, wo wir hin müssen!

Vergessene Grundfesten unter Schloss Hyrule

Bevor wir in die Vergessene Grundfesten gelangen, müssen wir einige Knochen-Gibdos ausschalten. Leider ist die Kraft von Riju der Weisin nicht einsetzbar. Deshalb müssen wir auf Elektrofrüchte zurückgreifen und sie auf die Gibdos werfen oder schießen.

Legt dann den Eingang zu den Grundfesten mit einem Hammer frei. Zur Not tut es der Zweihänder, der hier herumliegt.

Hier müssen wir durch. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Steintafeln im großen Raum zeigen die uralte Geschichte des Königreichs Hyrule. Wenn wir die Steintrümmer rechts sprengen, sehen wir, was mit Prinzessin Zelda geschah und wie wir das Master-Schwert finden können.

Rechts geht es weiter einen schmalen Gang entlang, der uns zur Siegelstätte führt. Das ist der Ort, wo Ganondorf einst versiegelt wurde. Springt in den Abgrund unter euch.

Unser Ziel ist klar! © Nintendo/PlayCentral.de

In der Miasma-Grotte laufen wir in südlicher Richtung, bis wir an einen Vorsprung gelangen. Stellt euch auf den Stein und bestätigt die Abspringen-Eingabe mit der A-Taste. Wir finden die Wurzel allen Übels.

Der Kampf beginnt! Armee des Dämonenkönigs

Nun beginnt der Kampf gegen Ganondorfs Schergen. Aber zum Glück ist Link nicht allein. Die fünf Weisen kommen ihm zur Hilfe und stehen ihm in diesem letzten Gefecht bei.

Zunächst einmal müssen wir eine ganze Armee ausschalten: das ist die Armee des Dämonenkönigs. Die Bokblins sind recht leicht ausgeschaltet, achtet nur auf ihre große Anzahl. Ihr braucht hier nicht unbedingt eure stärksten Waffen zu verwenden.

Bei der Hälfte der Lebensleiste spawnen Echsalfos nach. Die verlieren übrigens Stahl-Echsalbögen, falls hier noch Bedarf besteht. Sucht zwischendurch immer mal das Schlachtfeld ab! Es sind zwar weniger Feinde, aber dafür sind sie umso flinker.

Aus der Armee machen wir Kleinholz! © Nintendo/PlayCentral.de

Weiter geht es mit den Gibdo-Knochenmonstern. Hier zücken wir wieder den Bogen mit Elektrofrüchten und so sind diese Feinde auch sehr schnell Geschichte. Die Knochen könnt ihr direkt einsammeln, die sich mit 40+ via Synthese gut als Pfeilspitze machen.

Diese Knochenpfeile könnt ihr dann gerne direkt mal bei den darauffolgenden Moblins testen. Ein Schuss ins Gesicht und sie sollten Geschichte sein!

Schaltet nun alle restlichen Feinde aus, bis die obere Lebensleiste auf Null gesunken ist. Dann habt ihr Ganondorfs Armee besiegt.

Bosskampf: Der wiedererwachte Dämonenkönig Ganondorf

Unsere Freunde müssen wir leider zurücklassen, die sich netterweise um die Bossgegner kümmern, die Ganondorf noch einmal heraufbeschwören hat. Wir laufen nun zur Miasma-Quelle gen Norden und treffen den Wiedererwachten Dämonenkönig: Ganondorf.

Der Kampf beginnt! Wir werden vorerst in einen Zweikampf mit Ganondorf geworfen. Nehmt euren Hylia-Schild und das Master-Schwert mit gutem Synthese-Item in die Hand und wartet auf seine Angriffe.

Ausweichen und sofort Attacke smashen! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr im richtigen Moment ausweicht, könnt ihr den Bullet-Time-Konter nutzen, um ihm Saures zu geben. Und wenn ihr einen regulären Block vollzieht, ist ein Hit im Anschluss auch drin. Achtet nur auf bestimmte Attacken, wozu wir jetzt kommen.

Mitunter die gefährlichste Attacke beginnt, wenn der Boden anfängt zu pfeifen (ein Lüftchen weht nach oben). Dann müsst ihr sofort den Gleiter auspacken und in die Luft springen. Es folgt ein mächtiger Todesangriff von unten!

In der Luft habt ihr leichtes Spiel. © Nintendo/PlayCentral.de

Das Gute ist, dass ihr hier euren stärksten Bogen zücken könnt, um ihn dann aus der Luft mit Bullet-Time-Effekt anzugreifen (ich empfehle mindestens 2x Ausdauerbalken). Hier bringen euch die Gibdo-Knochen den 40-Plus-Bonus (z.B. mit Gardebogen 50). Wenn ihr den Chimärenbogen verwendet, sind ein paar Flederbeißer-Augen ratsam, da ihr so garantiert mit allen 3 Pfeilen trefft.

Das kostet Ganondorf massiv viel Lebenspunkte. Und es geht weiter mit dem Kampf.

Bedenkt, dass er seine Waffe am laufenden Band wechselt. Wenn ihr euch seine Waffe anseht, könnt ihr ahnen, was als nächstes für ein Angriff kommt:

Miasma-Lanze : Schneller Stich nach vorne, rasend schneller Vorwärtshieb (der Vorwärtshieb hinterlässt eine Miasma-Spur), Mehrfachschlag

: Schneller Stich nach vorne, rasend schneller Vorwärtshieb (der Vorwärtshieb hinterlässt eine Miasma-Spur), Mehrfachschlag Miasma-Zweihänder : 3er-Schlag, Schlagsprung

: 3er-Schlag, Schlagsprung Miasma-Schwert : Drehschlag mit schneller Drehung

: Drehschlag mit schneller Drehung Miasma-Bogen: Schnelle Pfeilschüsse

Schnelle Pfeilschüsse Miasma-Katana: Außerdem attackiert er super sehr schnell mit seinem Katana (geht auf Distanz)

Tödlich ist vor allem sein 3er-Schlag nach vorne. Weicht ganz aus oder versucht zwischen den Strahlen zu sein, um nicht getroffen zu werden.

Vorsicht: Ganondorf kann genauso wie Link in Zeitlupe ausweichen!

Heilt eure Herzen von Miasma! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr euer Master-Schwert mit einem soliden Item (+30) verbunden habt, könnt ihr mit den Zeitlupenschlägen aber wirklich gut gegen ihn austeilen. Wenn ihr das ein paar Mal hinbekommt, ist es eigentlich ein Leichtes ihn zu besiegen.

Und in der Not tut es eben immer nochmal ein Knochenpfeil auf dem Kopf! Ihr könnt auch euer Schild mit einer Rakete verbinden und jederzeit in die Luft springen, um dann wieder mit dem Bogen in Zeitlupe anzugreifen.

Miasma-Schutz und Miasma-Heilung sind in diesem Kampf essenziell. Und wenn ihr die Barbaren-Rüstung oder Wildnis-Rüstung anzieht, teilt ihr gut Schaden aus.

Wenn seine Lebenspunkte auf Null fallen, geht es über zur nächsten Kampfphase.

Bosskampf 2: Dämonenkönig Ganondorf, Herr des Mysteriensteins

Nun geht es weiter, denn ihr habt es sicher schon geahnt. Das war nur Vorgeplänkel. Nun verfügt er über eine extragroße Lebensleiste und er hat sogar noch Helfer dabei.

Die Schatten von Ganondorf haben in dem Fall keinen Einfluss auf die Lebensleiste von Ganondorf selbst. Aber es bietet sich an, sie zuerst auszuschalten, da sie euch sonst von hinten attackieren könnten.

Mehr Leben ging wohl nicht? © Nintendo/PlayCentral.de

Eure Freunde stehen euch zur Seite und lenken die Schatten ein wenig ab. Das verschafft euch Zeit. Sucht euch einzelne Ziele heraus und schaltet sie vollends aus, bevor ihr euch zum nächsten Ziel aufmacht.

Viele Attacken bleiben dabei gleich wie beim Vorkampf. Haltet euch unbedingt vor Augen, dass ihr Ganondorf selbst im Blick behalten müsst. Denn obgleich eure Weisenkumpels nun anwesend sind, fixiert er sich einzig und allein auf Link.

Die Schatten könnt ihr gut aus der Luft heraus ausschalten, wenn er seinen Ultraschlag mit dem Lüftchen ankündigt oder ihr eine Rakete verwendet.

Warum sind die Knochenpfeile nur so gut? © Nintendo/PlayCentral.de

Das Gute ist bei dieser Vorgehensweise, dass alle Weisen auf Ganondorf gehen, wenn alle Schatten ausgeschaltet sind. Das bringt dann nochmal den zusätzlichen Schaden.

Bei der Hälfte der Lebensleiste gibt es jedoch einen kleinen Zwischenstopp. Jetzt werden alle Weisen ausgeschaltet und ihr müsst nun alleine weiterkämpfen.

Er setzt nun oft den Bogen ein (einfach nach rechts oder links ausweichen) und obendrein ist der Vielfachschlag eine Gefahr, wo sehr viele Miasma-Kugeln auf einmal ausgeströmt werden. Aber hier gibt es den Trick, einfach nach hinten laufen und dann auf offene Lücken warten. Easy.

Bedenkt unbedingt, dass ihr den Sprungschlag mit Ganondorfs Zweihänder nicht mit dem Schild blocken könnt. Hier müsst ihr also unbedingt ausweichen!

Passt in Kampfphase 1 und 2 auf seinen Zweihänder auf. © Nintendo/PlayCentral.de

Außerdem wirft er bei einem Schlag drei Miasma-Kugeln wie ein Magier. Auch diese können tödlich enden, aber ihr könnt ihnen leicht ausweichen.

Noch ein kleiner Tipp: Ihr müsst die Schatten nicht zwangsweise zuerst ausschalten. Ihr könnt auch anders vorgehen und euch vollends auf Ganondorf konzentrieren. Wenn ihr es schafft, seine Lebensleiste schnell auf die Hälfte zu bringen, sind alle Schatten bei der zweiten Lebenshälfte weg.

Aber das ist mit den unentwegten Angriffen der Schatten nur kaum machbar. In der Not schaltet erstmal ein bis zwei Schatten aus und feuert dann auf Ganondorf. Das wäre eine Zwischenlösung.

Bosskampf 3: Ganondorf wird zu Schwarzdrache

Wenn die Lebensleiste auf Null sinkt, ist das Scheusal aber noch nicht besiegt. Er macht den Zelda und verwandelt sich ebenfalls in einen Drachen. Das ist der überaus tödliche, verderbnisbringende Schwarzdrache.

Zum Glück kommt uns die wunderbare Prinzessin Zelda zur Rettung, die uns im Kampf in Drachenform als Weißdrache zur Seite steht.

Schwarzdrache ist Ganondorfs letzte Form. © Nintendo/PlayCentral.de

Und es gibt noch etwas Gutes: Falls euch die Miasma-Heilung ausgegangen ist, dürft ihr nun wieder auf eure regulären Lebensmittel zurückgreifen, da wir nun an der Oberfläche sind und sämtliche Herzen von Miasma befreit sind.

Was muss ich im Kampf beachten?

Wir müssen den Schwarzdrachen nun bekämpfen. Nur wie? Und wie nimmt er Schaden?

Ihr müsst vom Weißdrachen abspringen, wenn er sich über den Schwarzdrachen befindet. Der Schwarzdrache, in dem Ganondorf steckt, versprüht Miasma-Kugeln in alle Richtungen. Diese dürft ihr nicht berühren.

Landet dann auf dem Drachen: Hier seht ihr überall Pusteln mit vielen Augen, die ihr direkt angreifen könnt. Wenn ihr eine Pustel ausgeschaltet habt, werdet ihr vom Drachen weggeblasen. Ihr könnt sie auch aus der Luft mit dem Bogen angreifen. Aber mit dem Master-Schwert geht es schneller.

Diese Pustelns müssen wir anpeilen. © Nintendo/PlayCentral.de

Vorsicht, wenn ihr auf den Schuppen des Schwarzdrachens steht. Ihr erhaltet dadurch stetig anhaltenden Miasma-Schaden. Springt dann einmal vom Drachen ab und die Miasma-Herzen regenerieren.

Keine Angst vor dem freien Fall: Wenn ihr mit dem Schwarzdrachen fertig seid, habt keine Angst einfach abzuspringen. Zelda, also der Weißdrache, fängt euch immer wieder auf.

Es wird Zeit, die Sache zu beenden. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr alle vier Pusteln beseitigt habt, donnert der Blutmond am Horizont auf. Landet dann mit einem finalen Sprung auf der Stirn des Schwarzdrachen und zerstört den Mysterienstein. Ihr erkennt ihn schon von Weitem, da er stark glänzt.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Ganondorf mit all seinen Stufen besiegt und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ beendet!

Natürlich könnt ihr jetzt auch noch viele andere Dinge erledigen wie Nebenmissionen, Schreine oder zum Beispiel alle Rüstungen suchen. Aber freut euch erst einmal über den schönen Abspann. Und nicht vergessen, Prinzessin Zelda aufzufangen!

Unsere Tipps und Tricks: Wenn ihr weitere Hilfen benötigt und hier und da in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, könnte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Schaut gerne mal rein!

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich für euch zusammengefasst haben. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß mit TotK.