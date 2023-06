Geistertempel & Gestohlenes Konstrukt meistern – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es eine überaus lange Questreihe im späteren Spielverlauf, die uns auf die Suche nach den fünften Weisen schickt. Doch bevor wir uns Ganondorf stellen können, müssen wir noch einen Abstecher in den Geistertempel machen.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr den ominösen Geistertempel abschließt, sodass ihr an den Mysterienstein gelangt.

Geistertempel in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Der Geistertempel ist der letzte der legendären Dungeons, den ihr nur erreichen und durchspielen könnt, wenn ihr bereits alle anderen vier Haupttempel abgeschlossen habt. Dann öffnet sich der Weg zum Geistertempel, unter einer bestimmten Voraussetzung.

Fundort des Geistertempels

Wo finde ich den Geistertempel? Der Geistertempel befindet sich im Untergrund der Weltkarte. Ihr kommt über die Hauptquest: Finde den fünften Weisen an die gesuchte Stelle. Der Tempel befindet sich in der Nähe des Konstruktoriums. Vorher braucht ihr es also gar nicht zu versuchen.

Kampf gegen Gestohlenes Konstrukt

Wenn wir im Geistertempel angekommen sind, laufen wir mit dem Sonau-Konstrukt und unseren neuen Fähigkeiten erst einmal in einen großen Raum und hier beginnt ein überaus beeindruckender Ringkampf.

Hier startet nämlich der Kampf gegen ein uraltes Konstrukt, das die Weise vor langer Zeit erschuf. Nun steht es unter der Kontrolle von Ganondorf. Deshalb lautet der Name auch Gestohlenes Konstrukt. Das fiese Teil ist im Grunde das gleiche wie das Konstrukt in unserem Besitz. Ergo hat es auch ähnliche Fähigkeiten.

Was für ein Scheusal. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir verraten euch, was ihr im Kampf gegen das Gestohlene Konstrukt unbedingt beachten solltet.

Blockt im richtigen Moment: Mit der ZL-Taste könnt ihr einen Angriff blocken, dann weicht das feindliche Konstrukt kurz zurück und ihr habt Zeit für einen Gegenangriff. Vorsicht vor der Umzäunung: Bedenkt, dass die Umzäunung euch Schaden zufügt. Deshalb dürft ihr euch nicht zu nahe an den Rand drängen lassen. Wichtig für den Kampf: Links und rechts in der Ecke liegen Sonau-Bauteile wie Stachelkugeln, die ihr an eure Hände montieren könnt. Damit könnt ihr angreifen.

Viel Schaden könnt ihr dann zufügen, wenn ihr es erst einmal bewusstlos schlagt und dann noch einmal mit einer Kanone eines drauf zimmert. Bedenkt, dass ihr vor dem Kampf oder während des Kampfes auch die Sonau-Bauteile aus eurem Itemlager fallenlassen könntet, um dann mit diesen Waffen angreifen zu können. So wäre es zum Beispiel möglich, das Setup für den Kampf schon vorher zu wählen.

Die Kanonen sind eine gute Wahl. © Nintendo/PlayCentral.de

Welches Sonau-Bauteil brauche ich im Kampf? Gut funktioniert hier der Sonau-Blitzwerfer, weil der Feind sehr groß ist. Es ist einfach, ihn damit zu treffen und ihn zu schocken. Aber er hat auch ähnliche Attacken, die euch schocken können. Also Vorsicht im Nahkampf und immer schön alles blocken!

Gestohlenes Konstrukt in Phase 2

Wie bei jedem Boss in TotK gibt es auch hier eine zweite Kampfphase. Sie beginnt, wenn ihr die Lebenspunkte des Konstrukts auf die Hälfte reduziert habt.

Dann greift das Gestohlene Konstrukt anders an und die Attacken hauen mehr rein. Er aktiviert Ersatzarme und verfügt nun über sämtliche Extras wie Ventilatoren zum Fliegen. Und ja, ihr hört richtig. Das Konstrukt kann jetzt fliegen. Blöd für uns!

Die 2. Phase ist schwerer. © Nintendo/PlayCentral.de

Aber auch hier gibt es eine Lösung: Der Sonau-Blitzwerfer an eurem Arm funktioniert weiterhin. Schockt ihn dann, wenn er nach unten fliegt – locker von der Seite, dann ist er betäubt. Schlagt im Anschluss dreimal auf ihn ein und er kracht gegen die Wand.

Das Gute ist, dass die Umzäunung nicht nur uns Schaden zufügt, sondern auch dem Gestohlenen Konstrukt!

Spezialtipp: An einem gewissen Punkt lässt einige Bauteile fallen. Ihr könnt sie dann aufheben. Vor allem die Kanone macht jetzt Sinn, da ihr den Feind so aus der Luft pusten könnt. Feuert dann einfach noch zweimal drauf und er kracht gegen die Umzäunung.

Bedenkt zudem, dass ihr das Monster auch ohne Sonau-Bauteil in der Hand angreifen könnt. Im Grunde braucht ihr die Stachelkugel also nicht zwingend.

Der Weg zum Mysterienstein ist frei! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr alle Lebenspunkte des Bossgegners ausradiert habt, ist der Kampf vorüber. Danach erhaltet ihr einen Herzcontainer und der Weg zum Mysterienstein ist frei. Am Ende erhaltet ihr den Schwur von Mineru, Weise des Geistes.

Damit ist die Quest: Weisung aus uralten Zeiten abgeschlossen und es geht zurück nach Purah im Spähposten, wo ihr zudem die Quest: Finde den fünften Weisen beendet.

Wenn ihr das legendäre Master-Schwert noch nicht gefunden habt, geht es an dieser Stelle weiter:

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade strauchelt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele Tipps und Tricks zum Spiel auf euch.