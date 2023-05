Zelda Tears of the Kingdom: Liste mit allen Rezepten im Spiel

Eines der vielen wiederkehrenden Features in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist Links Fähigkeit zu kochen. Hier ist eine praktische Liste mit allen bisher im Spiel gefundenen Rezepten und den Anleitungen sie herzustellen.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind noch nicht alle Rezepte im Spiel bekannt. Wir werden den Artikel dementsprechend regelmäßig aktualisieren.

Wie kann ich bei Zelda Tears of the Kingdom kochen?

Das Kochen von Essen hilft dabei, Links Lebensenergie wiederherzustellen und kann ihm sogar Stärken verleihen. Die Zutaten dafür könnt ihr in der Spielewelt sammeln.

Es gibt zwei Möglichkeiten, in „Zelda: Tears of the Kingdom“ Essen zu kochen – entweder durch Braten über einem Feuer oder durch Kochen in einem Topf.

In der Anfangsphase des Spiels ist das Braten über dem Feuer die gängigste Methode. Dazu müsst ihr das Essen nur in die Nähe des Feuers halten oder fallen lassen, einige Zeit warten, und schon ist das Essen fertig. Dieses Verfahren reicht jedoch nicht auf Dauer aus, um Rezepte zu kochen.

Mit dem Kochtopf und dem tragbaren Topf könnt ihr alle Rezepte im Spiel kochen. Die Töpfe sind in der ganzen Spielwelt verstreut zu finden. Der tragbare Topf ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und spart euch Zeit, wenn ihr dringend ein Rezept kochen müsst.

Welche Arten von Rezepten gibt es?

Es gibt vier Arten von Rezepten in „Tears of the Kingdom“. Sie sind in folgende Kategorien eingeteilt:

Gekochte Rezepte

Elixier-Rezepte

Gefrorene Rezepte

Gebratene Rezepte

Jedes dieser Rezepte schaltet neben der Wiederherstellung von Leben verschiedene Stärkungseffekte frei. Einige dieser Stärkungszauber umfassen Verteidigungs-, Ausdauer- und Schwimmverbesserungen sowie Widerstand gegen Kälte und Hitze.

Zelda: Tears of the Kingdom Rezeptliste

Hier ist eine Liste, der bisher gefundenen Rezepte im Spiel:

Rezepte für Nahrung

Schmorbraten : Steinsalz / Wild / Goldapfel – 5 Herzen

Steinsalz / Wild / Goldapfel – 5 Herzen Festtagsgemüse : Goldapfel / Honig / Rüstungskürbis – 8 Herzen

Goldapfel / Honig / Rüstungskürbis – 8 Herzen Tomatenbouillabaisse : Hyrule-Tomate / Hyrule-Karpfen x2 – 6 Herzen

Hyrule-Tomate / Hyrule-Karpfen x2 – 6 Herzen Fleischspieß mit Pilzen : Wild / Himmelspilz / Apfel – 3,5 Herzen

: Wild / Himmelspilz / Apfel – 3,5 Herzen Ausdauer-Dampfpilze : Apfel x2 / Hyrule-Pilz / Ausdauerknolle – 4 Herzen & 0,25 Ausdauerring

: Apfel x2 / Hyrule-Pilz / Ausdauerknolle – 4 Herzen & 0,25 Ausdauerring Obst mit Pilzen : Apfel/ Hyrule-Pilz – 2 Herzen

: Apfel/ Hyrule-Pilz – 2 Herzen Kochobst : Apfel x5 – 5 Herzen

: Apfel x5 – 5 Herzen Dampfobst : Ausdauerknolle x2 / Spurtlotos x3 – 5 Herzen

: Ausdauerknolle x2 / Spurtlotos x3 – 5 Herzen Kraft-Kochobst : Schwertbanane x3 – 3 Herzen & 2:30 Minuten erhöhte Angriffskraft

: Schwertbanane x3 – 3 Herzen & 2:30 Minuten erhöhte Angriffskraft Scharfe Bratchilis : Chili x3 – 3 Herzen & Kälteschutz für 7:30 Minuten

: Chili x3 – 3 Herzen & Kälteschutz für 7:30 Minuten Scharfer Chilifisch : Chili x3 / Uralter Arowana / Himmelspilz – 5,5 Herzen & 8:30 Minuten Kälteschutz

: Chili x3 / Uralter Arowana / Himmelspilz – 5,5 Herzen & 8:30 Minuten Kälteschutz Festtagsgulasch : Edelwild / Honig / Feuerfrucht x2 – 8 Herzen

: Edelwild / Honig / Feuerfrucht x2 – 8 Herzen Bibber-Kochobst : Eisfrucht x5 – 2,5 Herzen & 5 Minuten erhöhte Angriffskraft bei Kälte

: Eisfrucht x5 – 2,5 Herzen & 5 Minuten erhöhte Angriffskraft bei Kälte Donner-Kochobst : Elektrofrucht x5 – 2,5 Herzen & 5 Minuten erhöhte Angriffskraft bei Gewitter

: Elektrofrucht x5 – 2,5 Herzen & 5 Minuten erhöhte Angriffskraft bei Gewitter Leucht-Pilzspieß : Leuchtpilz x5 – 5 Herzen & 10 Minuten Leuchteffekt

: Leuchtpilz x5 – 5 Herzen & 10 Minuten Leuchteffekt Ausdauer-Fleischspieß mit Pilzen : Wild / Ausdauerling – 3 Herzen & 0,25 Ausdauerring

: Wild / Ausdauerling – 3 Herzen & 0,25 Ausdauerring Kühlungs-Pilzspieß : Frostling x5 – 5 Herzen & 12:30 Minuten Hitzeschutz für die Wüste

: Frostling x5 – 5 Herzen & 12:30 Minuten Hitzeschutz für die Wüste Kühlungs-Dampfpilze : Frostling / Frostkraut – 1 Herz & 5 Minuten Hitzeschutz für die Wüste

: Frostling / Frostkraut – 1 Herz & 5 Minuten Hitzeschutz für die Wüste Pilzspieß : Hyrule-Pilz x3 – 3 Herzen

: Hyrule-Pilz x3 – 3 Herzen Fischspieß mit Pilzen : Uralter Arowana / Himmelspilz x2 – 3 Herzen

: Uralter Arowana / Himmelspilz x2 – 3 Herzen Wildgemüse : Hyrule-Gras x5 – 10 Herzen

Hyrule-Gras x5 – 10 Herzen Abwehr-Wildgemüse : 1 Herz & 5 Minuten erhöhte Abwehr

: 1 Herz & 5 Minuten erhöhte Abwehr Abwehr-Schmorbraten : Steinsalz / Wild / Rüstgrad – 2 Herzen & 2:20 Minuten erhöhte Abwehr

: Steinsalz / Wild / Rüstgrad – 2 Herzen & 2:20 Minuten erhöhte Abwehr Sol-Dampffleisch : Wild x2 / Sonnenfleckchen x3 – 4 Herzen & heilt 9 von Miasma befallene Herzen

: Wild x2 / Sonnenfleckchen x3 – 4 Herzen & heilt 9 von Miasma befallene Herzen Grill-Edelwild : Edelwild – 2,25 Herzen

Edelwild – 2,25 Herzen Grill-Wild : Wild – 1,5 Herzen

Wild – 1,5 Herzen Grill-Geflügel : Geflügel – 1,5 Herzen

: Geflügel – 1,5 Herzen Röstnüsse : Eichel x5 – 2,5 Herzen

Eichel x5 – 2,5 Herzen Schmorfisch : Hyrule-Barsch / Steinsalz – 2 Herzen

: Hyrule-Barsch / Steinsalz – 2 Herzen Kraft-Schmorkrabbe : Rüstungskrabbe x3 / Steinsalz – 6 Herzen & 3:30 Minuten erhöhte Angriffskraft

: Rüstungskrabbe x3 / Steinsalz – 6 Herzen & 3:30 Minuten erhöhte Angriffskraft Ausdauer-Meeresfrüchtespieß: Ausdauerkrabbe x3 – 6 Herzen & 1,66 Ausdauerringe

Rezepte für Medizin

Elektro-Medizin : Libelle x2 / Zitterflügler x 2 / Schleim-Gelee – 11:10 Minuten Schutz vor elektrischen Schlägen

Libelle x2 / Zitterflügler x 2 / Schleim-Gelee – 11:10 Minuten Schutz vor elektrischen Schlägen Scharfe Medizin : Glutlibelle x3 / Schleim-Gelee – 8:40 Minuten Kälteschutz

: Glutlibelle x3 / Schleim-Gelee – 8:40 Minuten Kälteschutz Ausdauer-Medizin : Ausdauerschrecke x3 / Bokblin-Horn – 0,75 Ausdauerring

: Ausdauerschrecke x3 / Bokblin-Horn – 0,75 Ausdauerring Fitness-Medizin : Fitkröte / Bokblin-Horn – 4 Herzen & 0,25 Ausdauerring über das Maximum

: Fitkröte / Bokblin-Horn – 4 Herzen & 0,25 Ausdauerring über das Maximum Spurt-Medizin : Bokblin-Hauer / Spurtkröte / Bokblin-Horn – 4 Minuten schnellere Bewegungen

: Bokblin-Hauer / Spurtkröte / Bokblin-Horn – 4 Minuten schnellere Bewegungen Anti-Rutsch-Medizin : Klammerechse / Klammerkröte x2 / Schleim-Gelee – 7:10 Minuten kein Abrutschen an nassen Oberflächen

: Klammerechse / Klammerkröte x2 / Schleim-Gelee – 7:10 Minuten kein Abrutschen an nassen Oberflächen Schleich-Medizin: Schleichwürmchen / Schleichling x2 / Schleim-Gelee – 2 Herzen & 9:10 Minuten verbessertes Schleichen

