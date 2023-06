Zelda: Tears of the Kingdom baut zwar auf derselben Open World auf, die wir noch aus „Zelda: Breath of the Wild“ kennen. Aber es gibt mit 400 Höhlen, 58 Brunnen, den Himmelsinseln und dem Untergrund eben auch sehr, sehr viel neues. Wo genau alle Höhlen in Zelda: Tears of the Kingdom zu finden sind, erfahrt ihr in diesem Zelda TotK-Guide.

Alle 400 Höhlen in Zelda: Tears of the Kingdom finden

Worum geht’s? In ganz Hyrule haben sich durch den Kataklysmus, der das Schloss Hyrule in die Luft erhoben hat, auch Höhlen aufgetan. Das heißt, dass ihr in „Zelda: Tears of the Kingdom“ auf der ganzen Map verteilt unzählige Höhlen finden könnt.

Höhlen-Erkundung lohnt sich: In diesen Höhlen könnt ihr nicht nur richtig viele Edelsteine und andere Mineralien wie Leuchtsteine farmen (um sie zu verkaufen und Geld zu verdienen).

Ihr findet dort auch die rätselhaften Mayoi. Was es mit den Frosch-Wesen und dem Mayoi-Signum auf sich hat, lest ihr hier.

Habt ihr in einer Höhle den Mayoi erledigt und das Mayoi-Signum eingesackt, wird an der Höhle auf eurer Übersichtskarte ein Haken angezeigt. So erkennt ihr, welche Höhlen noch ein Signum bereit halten und welche komplett erkundet wurden.

Zusätzlich winken Schätze: In vielen Höhlen könnt ihr Teile von Ramdas Schatz und andere Klamotten finden.

Das bedeutet im Klartext: Wann immer ihr in Höhlen Konstruktionen aus Holz mit Stoff-Resten seht, dürfte sich in der Nähe ein neues Rüstungsteil befinden.

So findet ihr die Höhlen: Seht ihr ein kleines, hasenartiges Wesen in Blau (ein Rumi!) schießt auf ihn und folgt ihm. Die Tierchen führen euch zu Höhlen.

Ihr könnt aber auch bei blühenden Kirschbäumen eine Opfergabe hinterlassen, um euch die Höhlen in der Umgebung anzeigen zu lassen.

Hier seht ihr alle Höhlen an der Oberfläche in Zelda: Tears of the Kingdom:

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Höhlen sind nicht zu verwechseln mit dem Untergrund. Unter Hyrules Oberfläche erstreckt sich nämlich eine noch viel größere Höhle. Dorthin gelangt ihr durch die Abgründe, die ebenfalls überall auf der Karte verteilt und von rötlich-waberndem Miasma umgeben sind.

Hilfe, ich komm nicht raus?! Falls ihr jemals in einer Höhle feststecken solltet, denkt daran: Link verfügt in „Zelda: Tears of the Kingdom“ über die Deckensprung-Fähigkeit. Setzt sie ein und landet in Windeseile wieder an der Erdoberfläche, wenn die Decke der Höhle niedrig genug ist.

Wie viele Höhlen habt ihr in Zelda: Tears of the Kingdom schon erkundet? Welcher neue Teil des Spiels ist bisher euer Favorit?