Epona bekommen in Zelda: Tears of the Kingdom – So schaltet ihr das ikonische Reittier frei

Wer in Zelda: Tears of the Kingdom lange Distanzen in der offenen Welt von Hyrule überbrücken möchte, kann dazu unter anderem ein Reittier nutzen. Dazu zähmt ihr euch einfach ein wildes Pferd und registriert es bei einem Stall – oder ihr schwingt euch auf den Rücken von Links treuer Begleiterin Epona.

Aber wie kann man Epona in „Zelda: Tears of the Kingdom“ überhaupt bekommen? Die Antwort auf diese Frage liefern wir euch in diesem kurzen Guide.

Weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um Nintendos neuestes Open-World-Abenteuer lest ihr in unserer Komplettlösung zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Epona bekommen: (Wieder) nur mit Amiibo

Wenn ihr in „Zelda: Tears of the Kingdom“ auf dem Rücken von Epona in die Schlacht reiten wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Option #1 : Ihr habt Epona bereits in Zelda: Breath of the Wild freigeschaltet und übertragt euren Speicherstand.

: Ihr habt Epona bereits in Zelda: Breath of the Wild freigeschaltet und übertragt euren Speicherstand. Option #2: Ihr besorgt euch Epona direkt in „Zelda: Tears of the Kingdom“.

Der Haken an der Sache: Für beide Methoden braucht ihr zwingend den Link-Amiibo zu Super Smash Bros. oder Zelda: Twilight Princess. Denn auch in „Zelda: Breath of the Wild“ konntet ihr Epona nur mithilfe eines dieser beiden Amiibos bekommen.

Außerdem müsst ihr eine weitere Beschränkung hinnehmen: Ihr könnt Eponas Ausrüstung nicht verändern, was bedeutet, dass sie keinen Karren ziehen wird.

Wie schalte ich Epona mithilfe eines Speicherstands aus Breath of the Wild frei? Habt ihr Epona in „Breath of the Wild“ bereits per Amiibo erhalten, könnt ihr euren Speicherstand und damit alle eure Pferde nach „Tears of the Kingdom“ übertragen.

Dazu begebt ihr euch zum Neuen Stall von Maritta im Nordwesten von Zentral-Hyrule. Folgt einfach der Straße vom Spähposten aus nach Nordwesten und überquert die Brücke. Sprecht dann am Stall mit dem Besitzer.

Ihr findet den Neuen Stall nordwestlich vom Spähposten. © Mapgenie.io/Playcentral

Befindet sich auf eurer Switch ein entsprechender Speicherstand von „Breath of the Wild“, leiht euch der Stallbesitzer ein Pferd. Ihr könnt dann aus allen Pferden wählen, die ihr in „Breath of the Wild“ besessen habt – inklusive Epona.

Wie schalte ich Epona mit einem Amiibo frei? Besitzt ihr keinen BotW-Speicherstand, könnt ihr Epona in „Tears of the Kingdom“ auch direkt per Amiibo bekommen. Dazu geht ihr folgendermaßen vor:

Aktiviert die Amiibo-Fähigkeit im Fähigkeitenrad (ZL-Taste).

Stellt den Amiibo auf den rechten Joystick der Switch, um eine Verbindung aufzubauen.

Jetzt erscheint eine Truhe vor Link im Spiel, die ihr öffnen könnt und in der mit Glück auch Epona enthalten ist.

Normalerweise könnt ihr nur einmal pro Tag eine Truhe über einen Amiibo bekommen. Sollte Epona nicht in der Truhe enthalten sein, müsst ihr es erneut probieren.

Um die zeitliche Beschränkung zu umgehen, könnt aber einfach kurz vor dem Öffnen der Truhe euer Spiel speichern und so oft neu laden, bis Epona in eurem Stall steht.