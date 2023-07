Ilvazia in Tears of the Kingdom besiegen: Boss-Guide zur Ausgeburt des Todesberg-Kraters

Im Verlauf der Hauptquest von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt es der Recke Link mit vielen schrecklichen Monstern zu tun, darunter auch der Boss Ilvazia, Ausgeburt des Todesberg-Kraters.

In diesem Boss-Guide wollen wir euch ganz genau verraten, wir ihr dieses gigantische Biest erreicht und mit welcher Strategie ihr den Gegner ganz leicht in die Knie zwingen könnt. Selbst mit wenigen Herzcontainern.

So besiegt ihr Ilvazia, Ausgeburt des Todesberg-Kraters in Tears of the Kingdom

Eine der frühsten Aufgaben, die ihr in dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bewältigen müsst, ist die Primäraufgabe Untersuche die vier Regionen, die euch in alle Himmelsrichtungen schickt.

Im Nordosten liegt Goronia, wo ihr die Aufgabe Yunobo aus Goronia annehmen könnt. Solltet ihr das getan haben, ist euer nächstes Ziel die Spitze des Todesbergs. Ein langer und beschwerlicher Marsch.

Solltet ihr beim Bergsteigen Probleme bekommen, schaut doch mal in unseren separaten Guide rein: Yunobo aus Goronia: Quest meistern, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom.

Doch selbst dann, wenn ihr die Klettertour ohne Probleme bewerkstelligt bekommt, wartet am Ende ein fürchterlicher Feind auf euch, nämlich der Zwischenboss Ilvazia, Ausgeburt des Todesberg-Kraters.

Ilvazia wartet an der Spitze des Todesbergs auf euch. © Nintendo

Sobald das Monster aus dem Berg hervorbricht, ist guter Rat teuer, denn die drei Köpfe von Ilvazia könnt ihr nicht erreichen. Versucht ihr dennoch das Gestein hochzuklettern, erwartet euch eine böse Überraschung.

Denn selbst mit der eigentlich feuerfesten Anti-Feuer-Rüstung nimmt Link bei einem Kletterversuch Schaden. Das ist also schon mal nicht der richtige Weg. Aber wie kann man dem Monster dann beikommen?

Die Antwort auf diese Frage befindet sich rechts von eurer Startposition, wo ein abgestürzter Sonau-Gleiter im Dreck liegt. Das Konstrukt ist voll funktionstüchtig, also warum nicht benutzen?

Da der Gleiter komplett mit Rollbrett, Steuereinheit, Ventilator und Sonau-Batterie ausgestattet wurde, könnt ihr ihn direkt mit der Ultra-Hand anheben und an die Klippe stellen, mit Blick zum Abgrund.

Stellt diesen Gleiter an die Klippe und düst damit in die Luft. © Nintendo

Da ihr den Gleiter nicht einfach so starten könnt, ist es wichtig, dass ihr mit dem Konstrukt in den Abgrund saust. Reißt dann den Steuerknüppel nach hinten, um aufzusteigen.

In luftigen Höhen angekommen sind zwei Dinge besonders wichtig: Fliegt nicht zu weit von Ilvazia weg und weicht beständig den Lavabrocken aus, die der Boss nach euch spuckt.

Einfache Ausweichbewegungen zu den Seiten reichen vollkommen aus, um den Attacken des Monsters vom Todesberg auszuweichen, besondere Flugmanöver müsst ihr also nicht beherrschen.

Was ihr nun tun müsst, ist folgendes: Steuert hintereinander die drei Köpfe von Ilvazia an und setzt die Rollattacke von Yunobo ein, um dem jeweiligen Kopf einen ordentlichen Schlag zu verpassen.

Nutzt die Zielhilfe, um einen Kopf mit Yunobos Rollattacke zu treffen. © Nintendo

Wie ihr schnell erkennen werdet, müsst ihr jeden Kopf genau einmal treffen. Jeder Treffer an einem Kopf raubt dem Boss ein Drittel seiner Lebensleiste. Habt ihr alle drei Köpfe einmal getroffen, geht er down.

Und viel mehr müsst ihr in diesem Kampf auch nicht beachten. Es gibt keine weiteren Tücken, keine Tricks und keine bösen Überraschungen. Weicht einfach nur den Lavabrocken aus und trefft Ilvazias Köpfe.

Da die Ausgeburt des Todesberg-Kraters nur ein Zwischenboss ist, gibt es für den Sieg leider keinen neuen Herzcontainer, das riesige Biest erlegt zu haben, ist Link aber vielleicht schon Belohnung genug.

Nach einer kurzen Zwischensequenz stürzt sich Yunobo auf der Suche nach Prinzessin Zelda in den Abgrund und euch bleibt nichts weiter übrig, als ihm zu folgen. Im Abgrund am Todesberg geht es dann weiter.

Nach eurem Sieg müsst ihr zusammen mit Yunobo in den Abgrund springen. © Nintendo