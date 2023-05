Spielzeit von Zelda: Tears of the Kingdom – Wie viel Umfang erwartet mich?

Mit The Legende of Zelda: Tears of the Kingdom erwartet uns der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der uns erneut in das Königreich Hyrule entführt. Zwar hält sich Nintendo bislang sehr bedeckt, was neue Infos zu dem kommenden Rollenspiel angeht. Wir wissen aber schon jetzt, dass Tears of the Kingdom vollgepackt mit neuen Feinden, Fähigkeiten und Orten sein wird.

Kein Wunder also, dass sich Fans fragen, wie lange es dauert, um Tears of the Kingdom durchzuspielen.

Wie lang ist Tears of the Kingdom?

Bereits der Vorgänger Breath of the Wild benötigt rund 25 bis 30 Stunden, um die Geschichte zu beenden. Zwar gibt es bislang keine offiziellen Angaben seitens Nintendo, die den Nachfolger betreffen. Da es sich bei Tears of the Kingdom aber um ein Sequel zu Breath of the Wild handelt, können wir davon ausgehen, dass die Spielzeit bei rund 35 bis 50 Stunden liegen wird, um die Story komplett abzuschließen.

Bekannt ist außerdem bereits, dass Tears of the Kingdom im Vergleich zum Vorgänger ein stark verändertes Hyrule präsentieren wird, das vor allem deutlich mehr Vertikalität bietet. Unter anderem könnt ihr die Himmelinseln erkunden, die jede für sich wohl recht umfangreich ausfallen werden. Genaue Angaben dazu fehlen bislang aber ebenfalls.

Letztendlich handelt es sich hierbei natürlich nur um geschätzte Angaben. Schließlich hängt die Anzahl der benötigten Stunden vor allem von euren individuellen Fähigkeiten ab und davon, ob ihr jeden Zentimeter von Hyrule erkunden möchtet oder euch lieber von Beginn an auf die Geschichte konzentriert.

Möchtet ihr Tears of the Kingdom wirklich zu 100 Prozent durchspielen und jeden noch so kleinen Stein auf der Karte umdrehen, dann seid ihr sicherlich mindestens 100 Stunden damit beschäftigt.

Hinzu kommt, dass wir bislang schlicht und ergreifend noch nicht sonderlich viel über „Zelda: Tears of the Kingdom“ wissen. Möglicherweise hat Nintendo einige Asse im Ärmel, wodurch die Spielzeit des Rollenspiels weiter ansteigt. Unbekannt ist zum Beispiel, wie viele Schreine es tatsächlich gibt und in welcher Anzahl zusätzliche Areale unterhalb der Map in Dungeons zu finden sind.

Letztendlich müssen wir uns wohl oder übel noch bis zum offiziellen Release am 12. Mai 2023 gedulden, ehe wir mehr über das Rollenspiel für die Nintendo Switch erfahren.

Alle Infos rund um Tears of the Kingdom findet ihr natürlich auf unserer umfangreichen Themenseite. Außerdem werden wir alle wichtigen, Tipps und Lösungen in unserer Komplettlösung zusammenfassen.