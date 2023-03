Zelda: Tears of the Kingdom wurde soeben endlich mit einem ausführlichen Gameplay-Video vorgestellt. Darin spielt Eiji Aonuma höchstpersönlich knapp zehn Minuten lang das Zelda Breath of the Wild-Sequel. Unter anderem sind neue Gegner, ein richtig cooles neues Crafting-System und vieles mehr zu sehen.

Zelda: Tears of the Kingdom – endlich gibt’s mehr Gameplay!

Darum geht’s: „Zelda Tears of the Kingdom“ ist der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild. Es dauert nicht mehr lange, bis das Nintendo Switch-Spiel erscheint. Am 12. Mai ist es schon so weit und dabei bleibt es offenbar auch. Nintendo erklärt, der Titel sei nun fertig entwickelt.

Endlich mehr Gameplay: Bisher gab es zwar durchaus schon mehrere Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom, aber immer noch nur sehr wenig Gameplay. Das ändert sich heute endlich. In einem zehn Minuten langen Video sehen wir nämlich quasi nichts anderes.

Hier könnt ihr euch die Gameplay-Präsentation zu Zelda: TotK ansehen:

Synthese-Crafting, neue Gegner und mehr: Das zeigt das neue Zelda-Gameplay

Das ist zu sehen: Eine ganze Menge. Vor allem gibt es einen enormen Einblick in die Spielwelt. Gleichzeitig zeigt sich jetzt auch, wie viel sich in Hyrule seit Zelda: BotW getan hat. Und das ist eine ganze Menge, selbst an bekannten Orten.

Die Himmelsinseln: Endlich wird ausführlich gezeigt, wie wir in den Himmel von Hyrule emporsteigen können. Dazu nutzen wir wie bereits vermutet die Zeit-zurückspulen-Funktion an heruntergefallenen Felsbrocken. So wird Link elegant nach oben transportiert.

Die Synthese-Fähigkeit: Die wohl bahnbrechendste und coolste Neuerung in „Zelda: Tears of the Kingdom“ dürfte die Synthese sein. So können wir zum Beispiel Steine mit Stöckern zu einer Keule verbinden oder uns komplette Fluggeräte, Boote und Fahrzeuge basteln – der Fantasie scheinen kaum Grenzen gesetzt zu sein.

Durch die Decke gehen: Auch Links Fähigkeit, sich nach oben durch die Decke hindurch zu bewegen, wird endlich ausführlich gezeigt. Und tatsächlich: Wir können uns mit dem Deckensprung sogar durch dicke Felswände hindurch bewegen, wenn wir zum Beispiel in einer Höhle stehen. Sehr praktisch.

