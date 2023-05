Zelda Tears of the Kingdom: So könnt ihr Schildsurfen wie die Profis

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es zahlreiche Hilfsmittel, mit denen ihr die offene Welt erkunden könnt. Von selbst gebastelten Fahrzeugen bis hin zu Pferden gibt es viele Wege, um sich durch Hyrule zu bewegen.

Eine der wohl spaßigsten Methoden ist das Surfen auf dem eigenen Schild. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr zum supercoolen Surfer werdet und Abhänge möglichst schnell herunterdüsen könnt.

Zelda Tears of the Kingdom: Schildsurfen für Anfänger – so geht’s

Was benötige ich zum Schildsurfen? Für das Schildsurfen braucht ihr, wie der Name schon verrät, ein beliebiges Schild. Rüstet es mit Link aus und sucht euch einen steilen Abhang, um auf dem Schild zu surfen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Habt ihr eine passende Stelle gefunden, müsst ihr die folgenden Schritte befolgen:

Haltet die ZL-Taste gedrückt, um euer ausgerüstetes Schild anzuwenden

Springt mit X hoch, während ihr ZL gedrückt haltet

Drückt in der Luft die A-Taste, um euch auf euer Schild zu schwingen

Nun dürfte Link den Abhang hinabsausen und ihr könnt mit dem linken Joystick steuern, wohin ihr surft. Das Schildsurfen funktioniert nicht nur bei Abhängen, sondern auch auf Schienen. So müsst ihr nicht erst einen Waggon platzieren, um euch über die Schienen zu bewegen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Was ist der Vorteil? Das Schildsurfen erreicht ein höheres Bewegungstempo an steilen Abhängen. So kommt ihr möglichst schnell herunter, ohne viel Zeit zu verlieren.

Gibt es Nachteile? Das Schildsurfen funktioniert leider nicht auf einer ebenen Fläche. Außerdem nimmt die Haltbarkeit eures Schildes ab, das ihr zum Surfen verwendet. Nehmt also nicht unbedingt euer bestes Schild zum Surfen.

Dank der Synthese-Fähigkeit ist es übrigens möglich, Gegenstände mit Links Schils zu verschmelzen. So kann das Schild beispielsweise mit einem Minenwaggon oder einem Zonai-Gerät verschmolzen werden, um noch besser durch die Gegend zu schlittern.

