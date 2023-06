Blitze: Wie kann ich Blitzen in Zelda Tears of the Kingdom widerstehen?

Link muss in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom immer wieder den Elementen trotzen. Feuer, Wasser, Wind und sogar Blitze machen ihm das Leben schwer, doch zu seinem Glück kann er gegen alle Gefahren etwas unternehmen. Und so ist es natürlich ebenfalls möglich, sich in dem Action-Adventure vor Blitzen zu schützen. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Keine Gefahr durch Blitze: So schützt ihr euch in Zelda Tears of the Kingdom vor Blitzen

Es ist doch immer dasselbe: Kaum hat man den letzten Stall weit hinter sich gelassen und ist irgendwo im absoluten Nirgendwo, da fängt es an zu donnern und zu blitzen. Hat Link während eines solchen Unwetters metallische Ausrüstung am Mann, wird er früher oder später vom Blitz getroffen und muss einen ganzen Batzen Herzen einbüßen.

Oder noch schlimmer: Ihr lauft einem Elektro-Echsalfos über den Weg, der euch mit einer elektrischen Entladung überrascht, wodurch Link seine Ausrüstung fallen lässt. Und eine Begegnung mit einem Elektro-Raubschleim, einem Elektro-Schleim oder sogar einem Elektro-Pyromagus kann genauso unsanft ausgehen.

Wenn also alles gegen euch ist, das Wetter sowie das halbe Ökosystem von Hyrule, was kann man dann schon tun, um sich vor Elektroattacken und Blitzen zu schützen? Eine ganze Menge, um ehrlich zu sein. Denn Link kann Medizin und Proviant herstellen, dass vor Elektroschlägen schützt. Und er kann sogar einen Helm finden, der jeglichen Schaden dieser Art negiert.

Hier erfahrt ihr, wie ihr Blitzen widerstehen könnt. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Mit Proviant und Tränken schützen

Solltet ihr es nicht mit einem echten Unwetter zu tun haben, sondern lediglich mit Feinden, die Elektroattacken ausführen können, dann reicht es bereits aus, entsprechende Gerichte oder Medizin zu konsumieren, um den negativen Effekten widerstehen zu können. Wenn ihr das nächste Mal in ein Gebiet wie die Gerudo-Wüste wollt, geht vorher zu einem Kochtopf.

Nutzt in Gerichten beispielsweise Zutaten wie den Zitterling oder das Zitterkraut, um Proviant herzustellen, das euch vor Elektrizität schützt. Um so mehr verschiedene Zutaten mit Elektroschutz ihr nutzt und um so hochwertiger die anderen Zutaten, die ihr dazu gebt, um so besser das Ergebnis. Probiert ein wenig herum oder orientiert euch an den folgenden Beispielen:

2x Zitterlibelle, Elektro-Echsalfos-Horn

2x Libelle, 2x Zitterflügler, Schleim-Gelee

Apfel, Zittefrucht, Edelwild, Steinsalz

Natürlich sind das längst nicht alle Rezepte, die ihr nutzen könnt, um Proviant und Medizin mit Elektroschutz zu erhalten, doch sie sind ein guter Anfang, um schon einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung ihr denken müsst. Probiert gerne und viel am Kochtopf aus und ihr findet bestimmt noch bessere Gerichte.

Ingredienzien wie der Zitterling können zu Gerichten mit Elektro-Schutz verarbeitet werden. © Nintendo Solche Gerichte schützen vor einfachen Elektro-Attacken, aber nicht vor Blitzen. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: So könnt ihr euch vor Blitzen schützen

Gegen die geballte Macht der Natur helfen euch diese Gerichte und Tränke leider wenig, denn ein Blitzschlag tut auch mit Elektroschutz noch gehörig weh. Außerdem ist es echte schwer im Freien zu kämpfen, wenn Link ein wandelnder Magnet für Blitze ist. Solltet ihr also mal bei einem Unwetter unterwegs sein, habt ihr drei Möglichkeiten.

Zum einen könnt ihr einen Unterstand suchen, so wie sie alle paar hundert Meter am Wegrand auftauchen, oder ihr baut euch selber einen. Die Bretter, die für den Wiederaufbau von Hyrule überall aufgestellt wurden, reichen für einen Unterstand vollkommen aus. Setzt das Gewitter dort aus und nutzt die Zeit, um zu kochen oder via Lagerfeuer Zeit vergehen zu lassen.

Obendrauf könnt ihr euch mit der Isolierrüstung schützen, die zu Ramdas Schatz gehört und in Hyrule versteckt wurde. Ihr findet das Bruststück in der Höhle am Flötengras-Hügel, welcher sich wenige Meter nördlich vom Tendjiten-Schrein befindet. Im Inneren habt ihr es zwar mit Elektro-Raubschleim und sogar Untoten zu tun, dafür ist die Isolierrüstung die Mühen wert. Auch wenn sie nur teilweise vor Blitzen schützt.

Nördlich vom Tendjiten-Schrein liegt die Höhle am Flötengras-Hügel. © Nintendo Mit der Isolierrüstung seid ihr gut gegen Elektro-Attacken geschützt, aber immer noch nicht gegen Blitze. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: So werdet ihr Blitzen gegenüber immun

So richtig toll ist das aber natürlich nicht, denn eigentlich wollen wir den Blitzen ja widerstehen. Dafür braucht ihr aber weit mehr als ein paar Holzbretter und gelegentliche Tränke mit Elektroschutz. Was ihr sucht, ist der Blitzschutzhelm, der jeglichen schaden durch Elektroangriffe und sogar Blitze negiert und euch damit vor jeglichem Schaden dieser Art schützt.

Der Blitzschutzhelm befindet sich aktuell im Besitz der Yiga-Bande und wird im Versteck der Yiga aufbewahrt. Um ihn zu erhalten, müsst ihr euch erst das komplette Yiga-Set krallen, da man euch sonst nicht in die Basis rein lässt. Habt ihr euch als Neuling eingeschlichen, müsst ihr den Trainingsraum aufsuchen.

Der Blitzschutzhelm negiert jeglichen Elektro-Schaden. Auch bei Blitzen. © Nintendo

Dort findet ihr einen Offizier, der den Helm bewacht. Wollt ihr das gute Stück haben, müsst ihr an dem Training teilnehmen und die dritte und damit letzte Runde erreichen. Schafft ihr es dann, in 1:30 Minuten mindestens 9 Gegner zu besiegen, gehört der Blitzschutzhelm euch. Was natürlich eine ganz schöne Kette an Voraussetzungen ist, um für immer vor Blitzen geschützt zu sein.

Wie ihr das anstellt und was ihr sonst noch über das Yiga-Versteck wissen müsst, welche Geheimnisse dort warten und welche Items ihr sonst noch finden könnt, verraten wir euch in unserem ausführlichen Guide Das Versteck der Yiga-Bande und den Blitzschutzhelm in Zelda Tears of the Kingdom finden, so geht’s.