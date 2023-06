Bestes Pferd in Tears of the Kingdom: Fundort und Fangmethode der besten Reittiere

Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schnell von A nach B kommen will, kann sich mit der Bautomatik natürlich ein flottes Konstrukt bauen. So schnell wie mit einem Pferd seid ihr dann aber nicht.

Da es nun aber eine ganze Menge verschiedener Mounts in dem Spiel gibt, ist es natürlich nur logisch, dass viele Spieler*innen sich fragen, welches Tier als bestes Pferd im Spiel bezeichnet werden kann.

In diesem Guide geben wir euch die Antwort auf diese Frage, verraten euch ganz genau, wo ihr die besten Reittiere findet, und geben euch Tipps mit auf dem Weg, wie ihr die Tiere zähmen könnt.

Bestes Pferd in Zelda Tears of the Kingdom finden und zähmen

Pauschal zu sagen, dass es ein bestes Pferd in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt, ist beinahe unmöglich, da das Spiel euch gleich mehrere faszinierende Optionen anbietet.

Darum konzentrieren wir uns in diesem Guide auf alle Pferde, die fantastische Werte vorzuweisen haben, normal in der offenen Spielwelt gefangen und im Stall registriert werden können.

Nachdem all diese Kriterien angewendet wurden, bleiben immer noch ein paar hervorragende Optionen übrig, so wie beispielsweise Zeldas goldenes Pferd oder auch Ganondorfs Riesenpferd.

In der Wildnis können viele interessante Pferde gefunden werden. © Nintendo

Bestes Pferd in TotK? Links Pferd Epona

Links treues Ross Epona wiederzusehen, dürfte viele von euch wahrscheinlich freuen, doch es gibt einen dicken Wermutstropfen, wenn es um dieses Reittier geht, denn Epona kann nicht normal gefangen werden.

Um es zu erhalten, müsst ihr genauso vorgehen wie einst im Vorgänger Breath of the Wild, denn Links Pferd ist exklusiv über amiibo erhältlich. Ihr braucht also die entsprechende Figur.

Um dieses Mount zu erhalten, müsst ihr Link aus Twilight Princess oder Link aus Super Smash Bros. Ultimate einscannen, Epona spawnt dann automatisch, sobald ihr das Tutorial abgeschlossen habt.

Epona sieht übrigens bereits fantastisch genug aus, so wie es ist. Zumindest sind die Entwickler*innen wohl dieser Meinung, denn Links Reittier kann weder verbessert noch geschmückt werden.

Epona kann nur via amiibo erhalten werden. © Nintendo

Bestes Pferd in TotK? Ganondorfs Riesenpferd

Ganondorf hat Zelda das Schloss geklaut, da ist es doch nur fair, wenn ihr dafür im Austausch einen kleinen Ausritt mit seinem Riesenpferd unternehmt. Dafür müsst ihr das wuchtige Reittier aber erst einmal finden.

Reist dafür weit in den Südosten von Hyrule, zur Landzunge zwischen der Hateono-Bucht und der Hinterbucht, die beide südlich vom Ranelle-Gebirge gefunden werden können.

Der einfachste Weg dorthin führt über den Turm auf der Ranelle-Spitze. Lasst euch von diesem Kartografieturm in die Luft schleudern und gleitet dann einfach nach Süden.

An dieser Stelle findet ihr Ganondorfs Riesenpferd. © Nintendo

Ganondorfs Pferd muss, wie jedes andere Pferd auch, überrascht werden, setzt also Schleichmedizin oder -Proviant ein oder setzt auf eine Schleichrüstung wie beispielsweise das Yiga-Set.

Außerdem wird sich das Riesenpferd ganz schön wehren und ihr benötigt entweder eine ganze Menge Ausdauer oder zumindest Ausdauermedizin oder -Proviant. Ansonsten wirft euch das Biest wieder ab.

Genau wie Epona ist Ganondorfs Riesenpferd bereits perfekt, genau so wie es ist. Ihr könnt es also nicht mehr verändern oder ihm anderes Zaumzeug anlegen.

Das Riesenpferd ist enorm stark. © Nintendo Mit diesem Reittier sitzt ihr wirklich hoch zu Ross. © Nintendo

Bestes Pferd in TotK? Der außergewöhnliche Riesenschimmel

Wem Ganondorfs Pferd zwar gerade so groß genug ist, aber wer sich eher als tapferer Prinz auf einem Schimmel sieht, möchte vielleicht dieses außergewöhnliche Reittier näher betrachten.

Der außergewöhnliche Riesenschimmel befindet sich weit im Süden von Hyrule, in Phirone. Sucht dort im südlichen Teil der Region die Prärie von Phirone auf und folgt dem Weg nach Süd/Südost.

Lauft bis zum Ende der Schlucht und ihr werdet fündig. © Nintendo

In der Nähe vom See des Pferdegotts überquert ihr die Brücke des Pferdegotts und landet dadurch in einer engen Schlucht, an deren Ende der außergewöhnliche Riesenschimmel steht.

Auch dieses Pferd wird sich ordentlich wehren und es kann ebenfalls weder angepasst noch frisiert werden. Dafür ist es super stark und räumt Feinde mühelos aus dem Weg.

Der Riesenschimmel ist ebenfalls extrem stark. © Nintendo Neben diesem Pferd sieht Link sogar noch kleiner aus. © Nintendo

Bestes Pferd in TotK? Zeldas edler Schimmel

Ihr habt keine amiibo-Figur und die beiden anderen Pferde sind euch einfach zu groß? Dann wollt ihr vielleicht diesen Wirbelwind fangen. Zeldas edler Schimmel ist ein schnelles Reittier mit viel Ausdauer.

Zu finden ist das edle Geschöpf weit im Norden von Hyrule, am nördlichsten Zipfel von Akkala. Noch hinter dem Totenkopf-Teich, direkt am Abhang zum Meer, kann der edle Schimmel gefunden werden.

Weit im Norden von Hyrule kann dieses edle Pferd gefunden werden. © Nintendo

Speichert vor dem Versuch, das Reittier zu fangen, aber unbedingt ab, denn es gibt in diesem Gebiet reichlich Gefahren, die dafür sorgen können, dass eure Zeit mit dem Tier von kurzer Dauer ist.

Beispielsweise kann das weiße Pferd von Monstern in der Gegend attackiert werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass es nicht gehorcht und die Klippe hinabstürzt. Dieses Schicksal sollte unbedingt vermieden werden.

Zeldas edler Schimmel hat sehr gute Grundwerte. © Nintendo Ein Pferd, das dem Helden von Hyrule gerecht wird. © Nintendo

Bestes Pferd in TotK? Zeldas Goldenes Pferd

Wer auch optisch ein wenig vor den Bewohnern von Hyrule angeben möchte, kann sich Zeldas berühmtes Goldenes Pferd schnappen. Dafür müssen allerdings erst Voraussetzungen erfüllt werden.

So müsst ihr nämlich erst Angestellter beim Kleeblatt-Kurier werden, den ihr im Osten des Orni-Dorfes findet. Sucht den alten Stall auf, sprecht dort mit Kletis und Paen und ihr seid angestellt.

Beim Kleeblatt-Kurier zu arbeiten ist übrigens auch Voraussetzung, um die Großen Feen zu finden: Alle Große Feen in Zelda: Tears of the Kingdom freischalten.

Das Goldene Pferd streift im Nord-Tabanta-Schneefeld umher. © Nintendo

Euer neuer Kollege Paen kann nun an diversen Ställen angetroffen werden, wo er meist eine Nebenmission für euch parat hat. So auch am Stall des Schneelandes.

Ihr findet diesen Stall im Nord-Tabanta-Schneefeld, wo der Charakter Harlow euch die Nebenmission gibt, das entlaufene Goldene Pferd zu finden und zu fangen.

Das Pferd selbst grast mit einer Herde etwas weiter im Norden und kann dort auch ohne den dazu passenden Auftrag gefunden und gefangen werden. Bringt es anschließend zu Harlow.

Dieser wird euch nicht nur erlauben, das Pferd zu behalten, sondern gibt euch obendrauf auch noch das passende Zubehör an die Hand.

Ein tolles Pferd für alle Umgebungen: Zeldas Goldenes Pferd. © Nintendo Bestes Pferd in Tears of the Kingdom? Auf jeden Fall ganz oben mit dabei. © Nintendo