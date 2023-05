Zelda: Tears of the Kingdom – Kann ich den Schwierigkeitsgrad ändern?

Auch das Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist mit zahlreichen Gegnern gespickt, die nur darauf warten, euch das Leben schwer zu machen. Sollte bei euch schon öfter der Game Over-Bildschirm untergekommen sein, könntet ihr euch die Frage stellen, ob ihr den Schwierigkeitsgrad von Zelda: TotK nicht herabsetzen könnt.

Es könnte aber auch den Fall geben, dass euch das Spiel unterfordert und ihr eine größere Herausforderung sucht. In diesem Artikel erklären wir euch deshalb, wie ihr die Schwierigkeit des Spiels ändern könnt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – So ändert ihr den Schwierigkeitsgrad

Gibt es eine direkte Option, den Schwierigkeitsgrad zu ändern? Leider müssen wir euch hier enttäuschen. In „TLoZ: Tears of the Kingdom“ gibt es in den Optionen keine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu ändern.

Was kann ich sonst machen? Alternativ könnt ihr durch viele Tipps und Tricks Link stärken und so leichter durch die Hauptstory kommen. Um euch die Missionen in TotK zu vereinfachen, könnt ihr folgende Dinge erledigen:

Schreine abschließen: Es gibt wie in Breath of the Wild Schreine, die ihr absolvieren könnt. Für jeden abgeschlossenen Schrein gibt es ein Segenslichter. Vier dieser Lichter können an Statuen eingetauscht werden, um mehr Herzen zu erhalten oder die Ausdauer zu erhöhen.

Es gibt wie in Schreine, die ihr absolvieren könnt. Für jeden abgeschlossenen Schrein gibt es ein Segenslichter. Vier dieser Lichter können an Statuen eingetauscht werden, um mehr Herzen zu erhalten oder die Ausdauer zu erhöhen. Gerichte kochen: Es gibt unzählige Rezepte in TotK. Sammelt die passenden Zutaten, um besonders effektive Tränke herzustellen, die euch temporäre Boni verleihen.

Es gibt unzählige in TotK. Sammelt die passenden Zutaten, um besonders effektive Tränke herzustellen, die euch temporäre Boni verleihen. Bessere Ausrüstung und Waffen sammeln: Mit stärkeren Waffen verteilt ihr mehr Schaden an den Gegnern, wohingegen eine stärkere Ausrüstung für weniger Schaden von Gegnern sorgt.

Mit stärkeren Waffen verteilt ihr mehr Schaden an den Gegnern, wohingegen eine stärkere Ausrüstung für weniger Schaden von Gegnern sorgt. Nutzt die Synthese-Fähigkeit: Mithilfe von Links Synthese-Fähigkeit könnt ihr Waffen mit normalen Gegenständen kombinieren. Tobt euch aus und findet die für euch passende Kombination, damit eure Waffen und Schilde noch besser reinhauen bzw. verteidigen.

Möglicherweise sucht ihr eine größere Herausforderung. Umgekehrt könnt ihr euch völlig ohne Ausrüstung den Gegner stellen und auf Tränke verzichten, falls euch das Spiel zu leicht vorkommen sollte.

Falls ihr weitere Tipps und Tricks benötigt, solltet ihr einen Blick in unsere Guide-Übersicht werfen. Dort verraten wir euch weitere Informationen zum Spiel, beispielsweise die Fundorte von Ausrüstungsgegenständen und mehr.