Hebra Mine finden – Wo ist die Verlassene Mine? Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werden wir im wahrsten Sinne des Wortes in die Irre geführt! Es gibt eine Mission, die uns an den Rand der Verzweiflung bringt. Aber nicht verzagen, PlayCentral fragen.

Was ist das Ziel? Wir sollen die Verlassene Hebra Mine finden. Nur blöd, dass wir hier in der Nähe gar keinen Eingang finden. Und das, obwohl wir sogar die ungefähre Richtung und den Fundort der Hebra Mine kennen müssten.

Wenn ihr kurz vor dem Aufgeben seid, wird alles wieder gut. Denn es geht nicht nur euch so. Uns ging es genauso.

Wir verraten euch in dieser Lösung, wo genau ihr suchen müsst, um die Verlassene Hebra Mine ausfindig zu machen und sie betreten zu können.

Koga weiß etwas über Ganondorf

Warum müssen wir zur Hebra Mine? Um den Aufenthaltsort von Oberschurken Ganondorf in Erfahrung zu bringen, werden wir im Laufe der Questreihe: Kogas finstere Pläne zu verschiedenen Minen im Untergrund geschickt.

Und die Verlassene Hebra Mine ist eine der Minen, die wir auffinden müssen, um Koga bei vor Ort zu stellen.

Hierbei handelt es sich um die letzte Mine der Questreihe. Falls ihr Probleme bei einer anderen Mine habt, schaut unbedingt in unsere Lösung zur Episodenquest.

Hebra Mine – Der versteckte Fundort in TotK

Nun ist der Weg also klar: Wir kommen an der Verlassenen Hebra Mine nicht vorbei. Immerhin wollen wir Koga den Garaus machen und hören, wo sich Ganondorf versteckt hält? Außerdem gibt es ein paar saftige Belohnungen für den Sieg über Koga.

Wo finde ich die Verlassene Hebra Mine? Der Weg zu dieser Mine ist allerdings sehr verzwickt. Denn im Untergrund gibt es keinen Weg, in die Mine im Nordwesten der Karte zu gelangen.

Es führt lediglich ein Geheimweg in die Mine und der verläuft über das oberirdische Dorf der Orni.

Klar, wir ahnen bereits, dass die Mine unterhalb dieses Areals liegt. Aber die Lösung des Rätsels ist wirklich nicht leicht. Wir müssen nämlich den Hylianer vor dem Dorf der Orni einen Besuch abstatten.

An dieser Stelle findet ihr den Zugang zur Mine. © Nintendo

Ihr findet Alun unten ein Stück weit links vor dem Aufgang des Dorfes, er hat es sich in der Ecke mit einem Ballon und einem Lagerfeuer gemütlich gemacht.

Wenn wir ihn ansprechen, verrät er uns den geheimen Zugang zum Untergrund. Hierbei handelt es sich ist um den Abgrund am Dorf der Orni.

Die letzte Mine ist sehr versteckt. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn wir uns das winzig kleine Loch einmal ansehen, wird sehr schnell klar, warum wir uns bis jetzt den Kopf zermartert haben, wie wir in die Mine kommen. Das Loch ist nahezu unsichtbar – aber vielen Dank lieber Alun für den Hinweis!

Jetzt können wir hier herunterklettern und uns im Inneren der Höhle in das Loch fallenlassen.

Unten ist es nun ein Leichtes, Koga und den Aufenthaltsort von Ganondorf ausfindig zu machen. Das Areal ist sehr überschaubar. Fliegt einfach zur markierten Stelle auf der Karte, nachdem ihr die Azik-atag-Wurzel aktiviert habt.

Aktiviert die Wurzel nahe der Mine und stellt euch dann Kogas letzter Konstruktion. © Nintendo

Weiter geht es mit der Hauptquest: Vernichte Ganondorf. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euch gegen Ganondorf vorbereiten solltet und wie genau ihr zum Oberbösewicht aus Zelda TotK vordringt, schaut in diese Lösung.