Land des Himmelsfisches finden und erklimmen: Lösung Insel des Schuppentanzes – Zelda TotK

Das Land des Himmelsfisches in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ © Nintendo/PlayCentral.de

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommen wir im Laufe der Hauptquest: Sidon aus dem Dorf der Zora an einen Punkt, wo wir das geheimnisvolle Land des Himmelsfisches suchen müssen.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr das Land des Himmelsfisches findet und was ihr tun müsst, um in der Hauptquest voranzukommen.

Das Land des Himmelsfisches

Wenn ihr die Königsschuppen in Händen haltet, teleportiert euch vorerst nach Sidon, um ihn von den jüngsten Ereignissen zu berichten. Nun müssen wir das Land des Himmelsfisches und einen mysteriösen Tropfen finden. Was hat es damit auf sich?

Das Rätsel löst sich, wenn wir den Kartografieturm in dieser Gegend gelöst haben.

Schaut dann einmal auf die Karte des Himmels. Ganz im Osten sehen wir einen Fisch, das ist der sogenannte Himmelsfisch.

Schaut gen Himmel. Das ist der Himmelsfisch. © Nintendo/PlayCentral.de

Hier müssen wir hoch und dafür benötigen wir die Zora-Rüstung (hier Lösung lesen), da wir einen gigantischen Wasserfall hochschwimmen müssen. Der Wasserfall beginnt genau an der Mundseite des Fisches. Begebt euch also zum Ausgangspunkt, nur wie?

Problematik: Der Wasserfall beginnt in der Luft und da müssen wir erstmal hinkommen. Doch in der Nähe von Sidon (in Wasserfallrichtung des Himmelsfisches) ist ein Steg. Springt ab und fliegt mit dem Parasegel rüber, um zum Ausgangspunkt des Wasserfalls zu gelangen.

Lösung der Insel des Schuppentanzes

Die Lösung der Insel des Schuppentanzes ist recht einfach, wenn man weiß, was man zu tun hat. Stellt euch einfach an die nachfolgende Stelle auf unserer Karte.

Hier seht ihr den Tropfen. Positioniert euch korrekt. © Nintendo/PlayCentral.de

Schaut von diesem Punkt in der Mitte der Insel aus gen Südwesten. Hier seht ihr eine Steinformation, die sich wie ein Tropfen anordnet. Das ist der besagte Tropfen aus der Legende. Hier müsst ihr nun euren Bogen zücken. Kombiniert einen Holzpfeil mit einer Königsschuppe und schießt durch den Tropfen.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist der Strudel frei. Doch erst einmal müsst ihr kurz zu Sidon und ein schlammbedecktes Monster besiegen. Den Schlamm könnt ihr wie gewohnt mit Wasser abwaschen und dann zielt ihr auf seine Zunge.

Hohlraum voller uralter Ruinen: Antikes Zora-Heiligtum

Jetzt geht es los zum großen Wasserstrudel im See. Hin da und reinspringen! Die Ruinen unterhalb des Strudels verheißen nichts Gutes. Aber wir müssen sie lösen. Folgt unserer Lösung zum antiken Zora-Heiligtum.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!