The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Endlos viele Items dank Duplikations-Glitch

Seit dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gab es bereits mehrere Glitches, mit deren Hilfe ihr sämtliche Materialien vervielfältigen konntet.

Nachdem es so aussah, dass Patch 1.1.2 das nützliche Gimmick verschwinden lies, haben findige Gamer*innen jedoch Mittel und Wege gefunden, wie man Waffen und andere Gegenstände dennoch duplizieren kann – und das sogar einfacher und schneller, als zuvor.

Derzeit gibt es verschiedene Methoden, um euer Inventar zu vervielfältigen. Wir stellen euch 2 Wege vor. Einziger Haken: Ihr solltet dafür schon relativ weit in der Story vorangekommen sein.

Zelda: Tears of the Kingdom: Duplikations-Methode 1

Für Methode 1 müsst ihr zunächst die Quest Geheimnis der Kranzruinen abgeschlossen haben. Ist das der Fall, könnt ihr zum Abgrund am Bituo-Tal zurückkehren.

Springt in den Abgrund und lauft solange in diesen hinein, bis der erste Nebel auftaucht. Hier könnt ihr ein Telepotationsmedallion setzen, sofern ihr welche besitzt. Dreht euch dann in die Richtung, aus der ihr gekommen seid und rüstet einen Bogen aus, der mindestens zwei Pfeile gleichzeitig abschießen kann.

Wählt nun das Material, das ihr duplizieren wollt und schießt es in Richtung der Oberfläche. Die Pfeile sollten nun in der Luft schweben, bis sie verschwinden und die darin enthaltenen Ressourcen zu Boden fallen.

Lauft nun flink zu ebenjener Stelle und sammelt diese ein. Aber Achtung! Es lassen sich nur maximal 20 duplizierte Items gleichzeitig aufsammeln. Eine gute visuelle Erklärung liefert NickxGaming.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zelda: TotK – Duplikations-Methode 2

Der zweite Weg ist weniger Story-gebunden, wie YouTuber Kibbles Gaming erklärt. Er befindet sich während des glitchens übrigens in Tarrey Town.

Speichert euer Spiel, nehmt den Gegenstand, den ihr klonen wollt und kombiniert ihn zu einer Waffe. Holt mit der Waffe in der Hand zum Wurf aus – ohne tatsächlich zu werfen! An diesem Punkt öffnet ihr die Karte und scrollt zum Abenteuer-Log. Sucht euch eine Erinnerung (am besten die letzte) zum ansehen.

Wählt eine Erinnerung aus und skipt diese, sobald sie startet. Diesen Schritt wiederholt ihr 3 mal. Ladet nun euren Speicherstand, den ihr zu Beginn des Prozesses erstellt habt. Am gespawnten Punkt taucht dann der duplizierte Gegenstand auf, den ihr einfach nur noch einsammeln müsst.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Sicherlich werden auch diese Glitches in naher Zukunft gepatcht, doch für den Moment könnt ihr so wenigstens euer Inventar aufstocken oder die geklonten Gegenstände verkaufen und euch ein paar zusätzliche Rubine verdienen.

Eine andere Methode, schnell und einfach ein Vermögen anzuhäufen, erklärt euch dieser Guide. Weitere Tipps und Tricks findet ihr in unserer Komplettlösung.