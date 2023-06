Majoras Mask finden und Easy-Mode freischalten, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einen kleinen Trick, mit dem ihr einen Easy-Mode für den Rest des Spiels freischaltet. Es handelt sich hierbei um die Maske von Majora aus The Legend of Zelda: Majora’s Mask, die eine einzigartige Fähigkeit besitzt.

Majoras Maske in Tears of the Kingdom

Wenn unser Held Link die Maske von Majora in TotK aufsetzt, hören die feindlichen Truppen auf anzugreifen. Das heißt, wir können mit diesem Item nach Herzenslust durch Gegnerreihen spazieren – sie nehmen uns dann nicht mehr als Feind wahr.

Das ist vor allem dann nützlich, wenn wir uns gerade auf Erkundungstour befinden oder einfach nicht gestört werden möchten. Es ist eine sehr nützliche Eigenschaft und der Einsatz ist vor allem für den Untergrund ganz ratsam.

Majoras Maske freischalten: In dieser Lösungshilfe erklären wir euch deshalb, wo genau ihr nach der Maske suchen und was ihr tun müsst, um sie freizuschalten.

Fundort: Wo finde ich Majoras Maske?

Wo verbirgt sich Majoras Maske in TotK? „Majora’s Mask“ ist gar nicht mal so schwer zu finden. Wir müssen in den Untergrund an eine ganz bestimmte Stelle und zwar zur Schwimmenden Arena. Aus diesem Grund starten wir beim Basislager am Spähposten und brechen gen Süden auf.

Wir müssen auf das Vergessene Plateau, also ins Startgebiet von BotW. Hier gibt es im Norden, direkt bei der großen Mauer, ein gigantisches Loch im Boden. Das ist der Nord-Abgrund am Vergessenen Plateau. Springt rein und es geht weiter (siehe Bild).

Hier müsst ihr euch fallenlassen. © Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus gilt es nun, die Schwimmende Arena zu erreichen. Wir reisen vom Ausgangspunkt gen Westen und nehmen unterwegs erstmal alle Wurzeln mit, damit wir genügend Licht haben.

Die Wurzeln sind auf der folgenden Karte eingezeichnet, sowie ein Lösungsweg, dem ihr einfach folgen könnt.

Ihr solltet bei der Mu-ustust-Wurzel einen Zwischenstopp einlegen, damit ihr die Arena auf der Karte vollends einsehen könnt. Lauft dann links am Wasser vorbei und von hier aus gen Norden zum Eingang der Schwimmenden Arena.

Lauft dann diesen Weg zur schwimmenden Arena. © Nintendo/PlayCentral.de

Freischalten in Schwimmende Arena

Jetzt ist es im Grunde recht leicht, Majoras Maske freizuschalten. Denn wir müssen lediglich fünf Kämpfe bestreiten. Im ersten Moment klingt das vielleicht recht hart, da wir gegen fünf Leunen antreten müssen. Aber auch hier gibt es Mittel und Wege, wie wir uns den Kampf erleichtern können. Einen speziellen Trick erklären wir euch später in dieser Lösung.

Falls ihr noch gar keine Erfahrung mit Leunen habt, solltet ihr unbedingt in unseren Leunen-Guide vorbei schauen. Hier erklären wir euch punktgenau, was die Leunen können und wie ihr jede Attacke kontert.

Wir kämpfen also gegen einen normalen Leunen, einen Blauen Leunen, Weißen Leunen und gegen zwei Silberne Leunen.

Aufgrund der Miasma-Angriffe solltet ihr euch hier informieren, wie ihr Miasma heilen könnt und vielleicht habt ihr auch schon die Miasma-Rüstung? Wenn nicht, gerne hier entlang:

Und ja, ihr lest richtig: Es sind tatsächlich zwei Silberne Leunen. Der Vorletzte ist ein normaler Silberner Leune, doch der Allerletzte trägt obendrein noch eine zweite Haut, eine steinerne Rüstung.

Ihr erkennt das an seiner gelben Energieleiste. Das Mischwesen hat zwei Energieleisten, die wir auf Null bringen müssen.

Erst die Rüstung platt machen, dann den Silbernen Leunen. © Nintendo/PlayCentral.de

Doch die Rüstung dieser Leunen lässt sich sehr leicht durchbrechen. Nehmt einen Leunenbogen oder besser einen Chimärenbogen in die Hand und synthetisiert beim Schießen einen Leunenhufen obendrauf.

Die Hufen der Leunen können diese Steine brechen und nach zwei Schüssen ist die Rüstung hinüber.

Danach müsst ihr nur noch auf die Größe des Stachelkugelhammers aufpassen und ansonsten läuft auch dieser Kampf genauso ab, wie wir es in unserem Leunen-Guide beschreiben. Das Wichtigste ist, das Moveset der Leunen auswendig zu lernen, dann laufen alle Kämpfe mehr oder weniger gleich ab.

Und falls ihr hier Schwierigkeiten habt, gibt es an der nachfolgenden Stelle noch den sogenannten Blutmondtrick.

Einfacher Weg durch Blutmondtrick

Zugegeben, es ist recht schwer, alle Leunen auf einen Streich und direkt hintereinander zu besiegen. Ihr braucht schon eine gute Ausrüstung – ihr solltet also über einen guten Bogen und eine solide Waffe verfügen.

Aber ihr könnt den Schwierigkeitsgrad des Arenakampfes auf 1/5 minimieren. Wie das geht? Super einfach!

Mit diesem Trick braucht ihr keine großen Vorbereitungen bei der Wahl der richtigen Waffe und des Bogens treffen. Ihr solltet lediglich eure Rüstung im Auge behalten. Wählt eine Rüstung für den Kampf wie die Barbaren-Rüstung, die eure Angriffskraft verstärkt. Ich würde sie auf Stufe 2 aufwerten, damit ihr zumindest den einen oder anderen Schlag aushaltet.

Und dann geht es erst einmal los mit dem ersten Kampf. Wie also können wir uns die Arenakämpfe erleichtern?

Blutmondtrick: Jedes Mal, wenn ihr einen Kampf gewinnt, nehmt ihr schnell alle Materialien auf, speichert ab und teleportiert euch zum Spähposten!

Schnell alles einsammeln und die Karte zum Teleportieren öffnen, bevor der nächste Leune angreift! © Nintendo/PlayCentral.de

Dann könnt ihr euch im Spähposten mit den gerade gefunden Materialien ausrüsten, synthetisiert die Hörner auf eure Waffen, rüstet den neuen Leunenbogen aus und so weiter.

Und das Wichtigste ist, dass das Miasma an der Oberfläche geheilt wird. Geht obendrein einmal schlafen im Spähposten, um eure Herzen kostenlos wieder aufzufüllen.

Erst dann, nach vollständiger Erholung und Ausrüstung mit euren neuen Materialien geht es wieder zurück in die Arena, wo ihr den zweiten Kampf und weitere Kämpfe nach und nach fortführt.

Wenn ihr das Transport-Medaillon habt, könnt ihr einen Teleportpunkt direkt vor die Arena setzen. Und wenn nicht, spawnt ihr einfach neben der Arena an der Mu-ustust-Wurzel und lauft schnell zur Arena rüber.

Startet an der Wurzel oder bei eurem Teleporter. © Nintendo/PlayCentral.de

So ist es am Ende um einiges leichter, jeden einzelnen Leunen zu besiegen. Speichert vor dem Angriff auf den nächsten Leunen und es kann auch schon weitergehen.

Werden Gegner nicht zurückgesetzt?

Ja, die Kämpfe in der Schwimmenden Arena werden zurückgesetzt und alle Leunen werden wiederbelebt. Beachtet hierfür den Zyklus des Blutmonds, der alle 2,5 Stunden auftritt. Denn nur der Blutmond setzt die Arena zurück!

Idealerweise geht ihr die Schwimmende Arena an, wenn der Blutmond gerade aktiv war. Denn die Leunen sind so lange besiegt, bis der nächste Blutmond erscheint. Dann resetet sich die Arena komplett und ihr müsst von vorne beginnen.

Wenn ihr mit dieser Vorgehensweise schließlich alle fünf Gegner ausgeschaltet habt, wird die Truhe in der Mitte der Arena freigeschaltet. Es wartet ein einzigartiger Schatz: Majoras Maske auf euch!

Ein kleiner Schatz in der Schwimmenden Arena. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Guide ein wenig behilflich sein und falls ihr noch mehr Infos zum Spiel braucht, schaut gerne wieder auf PlayCentral.de vorbei.

Womöglich kann euch sogar unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Weiterhin viel Spaß mit dem Game!