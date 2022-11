Pokémon Karmesin & Purpur – Komplettlösung – Alle Arenen, Stardust-Operation und Herrscher

Pokémon Karmesin & Purpur haben uns im Vorfeld mit ein paar gewaltigen Fragezeichen zurückgelassen. Deshalb werfen wir in unserer Komplettlösung erst einmal einen Blick auf die fundamentalen Fragen des Pokémon-Lebens.

Welche Starter-Pokémon wird es dieses Mal geben? Welche legendären Pokémon gibt es? Was ist zum Beispiel die Terakristallisierung? Und was hat es eigentlich mit den neuen Paldea-Formen auf sich? Fragen über Fragen.

Falls ihr das Spiel bis jetzt noch gar nicht besitzt oder sogar eine ganz spezielle Nintendo Switch OLED-Modell mit einem „Pokémon & Karmesin“-Design bevorzugt, schaut mal hier. Diese Switch hat es wirklich in sich!

In unserem Preorder-Guide erfahrt ihr parallel alles über die einzelnen Unterschiede zu den zwei Spielen. Vielleicht lohnt sich ein Blick vor der Kaufentscheidung? So oder so sind beide Spiele trotz technischer Mängel wirklich zu empfehlen. Sie sind ein Garant für Spielspaß in guter, alter Pokémon-Manier. Versprochen!

Der Beitrag befindet sich gerade in der Aktualisierung. Schau gerne später nochmal für noch mehr Infos vorbei!

Pokémon Karmesin & Purpur – Komplettlösung – Tipps & Tricks

Nachfolgend listen wir euch alle wichtigen Lösungen auf, die euch an das gewünschte Ende des Spiels führen. Wichtig sind vor allem voran die Stardust-Operation, die Arenen und die Herrscher-Pokémon. Doch es gibt natürlich noch mehr zu entdecken!

Die Stardust-Operation – Alle 5 Stardust-Bosse und Big Boss

Die sogenannte Stardust-Operation schickt uns auf die Jagd nach Ausreißern, die der Akademie hier und da ein wenig Ärger bereiten. Aber nicht mit uns und unserem Freund Clavel, der uns doch irgendwie bekannt vorkommt? Komischer Typ.

Hier findet ihr alle Stardust-Bosse für die Stardust-Orden und erfahrt, wie ihr Big Boss fertigmacht:

Die Herrscher Pokémon – Alle 5 Herrscher finden und besiegen!

In „Pokémon Purpur & Karmesin“ gibt es übermächtige Herrscher-Pokémon. Diese müssen wir erst einmal finden und dann geht es richtig ans Eingemachte. Tipps gefällig? So schlagt ihr sie bestimmt:

Alle 8 Arenen, samt Lösung für die Arenaprüfungen

Bei der gilt es vorab eine äußerst wichtige Frage zu beantworten: in welcher Reihenfolge soll ich die Arenen überhaupt angehen? Welche Level-Caps gibt es? Die korrekte Reihenfolge der Arenen lest ihr hier und wie ihr die Arenaorden erhaltet:

Arena in welcher Reihenfolge abschließen? Der perfekte Weg

Arenaleiterin: Ronah in Moldrid (Käfer-Orden)

(Käfer-Orden) Arenaleiter: Colzo in Bolardin (Pflanzen-Orden)

(Pflanzen-Orden) Arenaleiterin: Enigmara in Fermanca (Elektro-Orden)

(Elektro-Orden) Arenaleiter: Kombu in Garrafosa (Wasser-Orden)

(Wasser-Orden) Arenaleiter: Aoki in Mesclarra (Normal-Orden)

(Normal-Orden) Arenaleiterin: Etta in Frigomonta (Geister-Orden)

(Geister-Orden) Arenaleiterin: Tulia in Asarilla (Psycho-Orden)

(Psycho-Orden) Arenaleiter: Grusha in Montanata (Eis-Orden)

Spezielle Entwicklungen und mehr beachten!

Bei einigen Pokémon gibt es Entwicklungsstufen, die wir nicht ohne Weiteres erreichen können. Das liegt unter anderem an neuen Gameplay-Features und den kreativen Einfällen des Entwicklerstudios.

Wie können wir zum Beispiel Pamo zum mächtigen Pamomamo entwickeln? Diese Lösungen und mehr geben euch den nötigen Rat:

Schon gewusst: Dass die Spiele „Pokémon Karmesin und Purpur“ einen vollwertigen Koopmodus haben? Nein? Dann schau mal in diesem Guide vorbei. Hier lest ihr alles über den fabelhaft funktionierenden Koopmodus! So könnt ihr ganz einfach zusammen euer Abenteuer erleben.