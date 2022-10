Pokémon bekommt ein neues Geist-Pokémon und es ist einfach knuffig!

© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Pokémon Karmesin und Purpur verwöhnt uns einmal mehr mit dem Ausblick auf ein neues Pokémon. Diesmal lernen wir Gruff kennen, das Geist-Hunde Pokémon. Und er ist soooo süß, wenn da nicht diese gruselige Fähigkeit von ihm wäre…

Süß und schaurig

Eine düstere Lichtung, die nur vom Mondlicht erhellt wird. Geisterhafte Schemen treiben umher. Angetrieben von Neugier, aber gezügelt durch Furcht. Plötzlich sehen wir eine einsame Kerze. Doch das ist keine gewöhnliche Kerze. Denn sie gehört zu einem Hund-Geist-Pokémon?

Ein wildes Gruff erscheint! Es ist klein, lieb und will mit uns spielen. Mit wackelnden Schwänzchen springt es aufgeregt umher. Schon bald aber merken wir, dass sich hinter der süßen Fassade eine unheimliche Kraft versteckt. Gruff entzieht seinem Umfeld Lebensenergie!

Also nur in geringen Dosen genießen und besser kleine Runden drehen beim Gassi gehen.

Aber wer kann diesem anhänglichen Knirps schon lange böse sein? Der neueste Zugang zur Paldea-Region ist eine wunderbare Erweiterung zu den sonderbaren Geist-Pokémon.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was wir über das Pokémon Gruff wissen?

In der Regel bewegt sich Gruff nicht sonderlich viel und ruht unter der Erde, sodass meistens nur seine violette Kerze aus dem Boden guckt. Sobald es einen potenziellen Spielkameraden wittert, kommt es aus dem Erdreich hervor und ist bereit zu spielen.

Dabei saugt er, vermutlich unbewusst, Lebensenergie von allem um ihn herum ab. Auch seine Beisserchen sind nicht von schlechten Eltern und können mühelos Knochen zermalmen. Es verfügt darüber hinaus über die Fähigkeit Mitnahme und kann dadurch Items finden.

Er ist ein reines Geist-Pokémon, ca. 60 cm groß, 35 kg schwer und hat auch im Englischen einen schaurig-schönen Namen: Greavard. Was bestimmt nicht zufällig an das Wort Graveyard (Friedhof) erinnert. Passend zu Halloween kriegt ihr mit Gruff Süßes und Saures in einem handlichen Paket.

Seid ihr auch schon ganz gespannt auf den Release im November?