Pokémon Live-Action-Serie bei Netflix in Arbeit?

Pikachu und die anderen Pokémon feiern möglicherweise schon bald ihr Bildschirm-Comeback. Nach dem großen Erfolg von Meisterdetektiv Pikachu hat sich der Streaminganbieter Netflix Berichten zufolge die Rechte an einer Live-Action-Serie zu Pokémon gesichert.

Knapp 433 Millionen US-Dollar spielte die Videospielverfilmung „Meisterdetektiv Pikachu“ weltweit ein und übertraf damit alle Erwartungen. Während eine Fortsetzung des Kinofilms noch immer nicht bestätigt wurde, dürfen sich „Pokémon“-Fans auf ein Highlight in Serienform freuen.

Wie die Website Variety unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, arbeitet „Netflix“ an einer Live-Action-Serie zu den Taschenmonstern, die sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.