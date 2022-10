Ungewöhnliches Pokémon Schligda ist ein Rätsel – Pokémon Karmesin und Purpur

© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Der Release der neunten Edition des beliebten Franchises rückt immer näher. In einem brandneuen Trailer wurde jetzt ein neues Pokémon vorgestellt, das sehr an das altbekannte Digda aus der ersten Edition erinnert. Schligda ist aber keine regionale Abwandlung und auch keine Evolution des Boden-Pokémon. Wir erzählen euch, was wir wissen und welche Entstehungstheorien zum neuen Taschenmonster bereits kursieren.

Schligda das Wasser-Pokémon

Ja, ihr habt richtig gehört. Schligda gehört zum Typ Wasser, also genau das Gegenteil von Digda. Im neuen Pokémon Karmesin und Purpur Trailer sehen wir, dass es bevorzugt an Stränden lebt. Es ist weiß, hat eine pinke Nase wie sein Artverwandter und fällt dabei wesentlich dünner und länger aus.

Ähnlich wie bei Digda wissen wir auch bei Schligda nicht, wie es unter der Erde aussieht. Die kuriosen Fan-Theorien, wie es unter der Erde bei diesen Pokémon aussehen könnte, erspare ich euch an dieser Stelle. Aber es gibt eine andere spannende Theorie zu seiner Herkunft.

Fan-Theorie: Inspiriert von konvergenter Evolution

Konver- was? Mit kovergenter Evolution ist gemeint, dass zwei verschiedene Arten ähnliche Merkmale ausbilden können, ohne miteinander verwandt sein zu können. Zum Beispiel durch einen ähnlichen Lebensraum bedingt.

Nach einigen Fan-Theorien könnte diese kovergente Evolution auch eine Quelle der Inspiration für die Entwickler*innen gewesen sein und eventuell bedeuten, dass wir in Zukunft noch ähnliche Parallel-Entwicklungen wie Schligda und Digda erleben dürfen.

Es würde jedenfalls die Möglichkeit eröffnen, alte beliebte Pokemon wieder aufzugreifen und ganz neu zu kreieren. Wer weiß, vielleicht gibt es auf diesem Wege auch irgendwann neue typ-fremde Entwicklungen von Pikachu? Ein Feuer-Pikachu, ein Stein-Glurak? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wenn ihr eine eigene konvergente Evolution zu einem bekannten Pokémon erschaffen könntet, wie sähe die aus? Lasst eure Kreativität spielen, wir sind ganz gespannt.