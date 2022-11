© The Pokémon Company

Während eures ersten Tages an der Akademie in Pokémon Karmesin & Purpur werdet ihr Bekanntschaft mit Mitgliedern von Team Star machen. Es ist eine Gruppe von Rüpeln, die an der Schule für Probleme sorgt. Deshalb werdet ihr darum gebeten, dafür zu sorgen, dass sich die Truppe auflöst.

Es ist ein Teil der Hauptstory des Games und die Questreihe hört auf den klangvollen Namen Die Straße der Sterne. Insgesamt müsst ihr die fünf Bosse von Team Star in einem Pokémon-Kampf besiegen. Wir verraten euch nachfolgend, wie ihr Pinio erledigt. Ihr findet ihn südwestlich der Brutzelwüste.

So besiegt ihr Team Star-Boss Pinio

Bevor ihr euch ihm entgegenstellen könnt, müsst ihr ihn hervorlocken. Dazu habt ihr, nachdem ihr eine Wache am Haupteingang besiegt habt, zehn Minuten Zeit, um insgesamt 30 Pokémon in der Basis der Gruppe zu schlagen. Die ersten drei Pokémon eures Teams schickt ihr mittels der R-Taste los und lasst sie ihr Ding machen. Anschließend erscheint Pinio.

Er ist der schwächste Boss von Team Star und schickt zwei Unlicht-Pokémon in den Kampf. Zunächst wird er euch Gladiantri (Level 21) auf den Hals hetzen. Dieses hat eine Schwäche gegen Attacken der Typen Boden, Feuer und Kampf. Sollte eines eurer Pokémon einen solchen Angriff beherrschen, setzt ihn ein!

Danach schickt er ein Segin-Starmobil (Level 20) in den Kampf. Keine Angst: Es mag zwar eine imposante Erscheinung sein, allerdings ist es mit den richtigen Attacken gut kleinzukriegen. Anfällig ist es gegenüber Angriffen der Typen Fee, Kampf und Käfer. Mit einem Kampf-Pokémon habt ihr also gute Chancen gegen Pinio.

Nachdem ihr ihn in einem fairen Kampf geschlagen habt, wird er euch einen Orden sowie eine TM überreichen. Darüber hinaus erhaltet ihr einen Einblick in seine Vergangenheit, wieso er sich Team Star ursprünglich anschloss und welche Rolle er für die Organisation spielte. Dann löst sich seine Bande auf.

Natürlich ist nach dem Sieg über Pinio noch lange nicht Schluss, immerhin müsst ihr noch vier weitere Team Star-Bosse besiegen und einige von ihnen haben es wirklich in sich! Wie ihr diese erledigen könnt, verraten wir euch natürlich in unseren übrigen Pokémon Karmesin & Purpur-Guides.

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch verfügbar.