Pokémon Karmesin & Purpur: Arena in welcher Reihenfolge abschließen? Der perfekte Weg

In Pokémon Karmesin & Purpur wagt das langlebige Franchise erstmals den Sprung in eine waschechte Open-World. Nach dem Tutorial des Games steht es euch also frei, wie wir die Welt erkunden wollt. Ihr könnt überall hingehen, was natürlich ein paar Probleme nach sich ziehen kann, etwa bei den Arenen.

Diese Arena-Reihenfolge empfehlen wir euch in Pokémon Karmesin & Purpur

In welcher Reihenfolge soll ich die Arenen abschließen? Wie ihr es bereits aus älteren Ablegern der Reihe kennt, warten insgesamt acht Arenaleiter*innen darauf, von euch herausgefordert zu werden. Dafür müsst ihr im Rahmen der Der Weg des Champs-Quest mit euren Pokémon dementsprechend acht Städte in der neuen Paldea-Region besuchen.

Da es keine festgelegte Reihenfolge mehr gibt, in denen ihr die Arenen abklappern müsst, kann es passieren, dass ihr einem Gegner gegenübersteht, dessen Team deutlich stärker ist als eures.

Um etwaigen Frust etwas vorzubeugen, empfehlen wir euch deshalb die Arenen in dieser Reihenfolge zu beenden:

Arenaleiterin: Ronah in Moldrid (Käfer-Orden)

– Micrick (Level 14)

– Tarundel (Level 14)

– Teddiursa (Level 15) Arenaleiter: Colzo in Bolardin (Pflanzen-Orden)

– Lilminip (Level 16)

– Olini (Level 16)

– Mogelbaum (Level 17) Arenaleiterin: Enigmara in Fermanca (Elektro-Orden)

– Voltrel (Level 23)

– Wampitz (Level 23)

– Luxio (Level 23)

– Traunmagil (Level 24) Arenaleiter: Kombu in Garrafosa (Wasser-Orden)

– Agiluza (Level 29)

– Schligdri (Level 29)

– Krawell (Level 30) Arenaleiter: Aoki in Mesclarra (Normal-Orden)

– Koalelu (Level 35)

– Dummimisel (Level 35)

– Staraptor (Level 36) Arenaleiterin: Etta in Frigomonta (Geister-Orden)

– Banette (Level 41)

– Friedwuff (Level 41)

– Riffex (Level 42)

– Mimigma (Level 51) Arenaleiterin: Tulia in Asarilla (Psycho-Orden)

– Farigiraf (Level 44)

– Psiopatra (Level 44)

– Guardevoir (Level 44)

– Florges (Level 45) Arenaleiter: Grusha in Montanata (Eis-Orden)

– Mottineva (Level 47)

– Siberio (Level 47)

– Kolowal (Level 47)

– Altaria (Level 48)

Natürlich werdet ihr für eure Siege über die Arenaleiter*innen „Pokémon Karmesin & Purpur“ auch belohnt. Die Orden ermöglichen es euch, Pokémon bis zu einem bestimmten Level zu kontrollieren. Außerdem erhaltet ihr TMs, mit denen ihr euren Taschenmonstern neue Attacken beibringen könnt.

Sobald ihr alle acht Arena-Orden gesammelt habt, ist eure Reise natürlich noch nicht vorbei. Schließlich könnt ihr euch danach in der Pokémon-Liga beweisen und den Top Vier entgegenstellen! Sie sind die stärksten Trainer*innen der Paldea-Region, die euch alles abverlangen werden.

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.