© The Pokémon Company

Nachdem ihr die acht Arenaleiter*innen in Pokémon Karmesin & Purpur besiegt habt, seid ihr fast am Ende eures Weg des Champs angelangt. Nun geht es gegen die stärksten Trainer*innen der Paldea-Region und wir geben euch ein paar Tipps für die Duelle mit den Top 4 und dem Top-Champ.

Sobald ihr euren achten Arenaorden in der Tasche habt, wird euch Nemila sagen, dass ihr nun in der Pokémon-Liga antreten dürft. Der Eingang zur Pokémon-Liga befindet sich in der Nähe der Akademie. Als kleine Hilfe ist ihr Standort ansonsten auch auf eurer Karte markiert.

Die mündliche Prüfung

Ehe ihr euch mit den fünf Top-Trainer*innen messen dürft, müsst ihr allerdings noch eine mündliche Prüfung absolvieren. Diese wird Cay mit euch durchführen. Insgesamt besteht sie aus acht Fragen, bei denen es stets mehrere Antwortmöglichkeiten gibt.

Die Fragen der mündlichen Prüfung lauten ungefähr so:

Frage 1: Wie seid ihr zur Pokémon-Liga gelangt?

Frage 2: Wie heißt die Pokémon-Akademie, die ihr besucht?

Frage 3: Wieso seid ihr zur Pokémon-Liga gekommen?

Frage 4: Was wollt ihr tun, wenn ihr Champ geworden seid?

Frage 5: Welche Arena bereitete euch die meisten Probleme?

Frage 6: Was war euer Start-Pokémon?

Frage 7: Was wollt ihr tun, wenn ihr Champ geworden seid?

Frage 8: Mögt ihr Pokémon?

Frage 5 ist etwas tricky, denn strenggenommen besteht sie aus drei Fragen. Ihr müsst Cay nicht nur verraten, welche Arena für euch besonders schwierig war, sondern auch, wie der/die Leiter/Leiterin der entsprechenden Arena heißt und auf welchen Pokémon-Typ er/sie spezialisiert ist. Habt ihr alles richtig gemacht, wird euch Cay gratulieren. Ansonsten wird er euch an einen Angestellten verweisen.

Cay führt mit euch die mündliche Prüfung der Pokémon-Liga durch © The Pokémon Company/PlayCentral Cay ist auch eure erste Gegnerin von den Top 4 © The Pokémon Company/PlayCentral

Doch wir gehen natürlich davon aus, dass ihr alle Fragen korrekt beantwortet und danach beginnt die praktische Prüfung! Hier tretet ihr nun zuerst gegen die Top 4 von „Pokémon Karmesin & Purpur“ an.

Zuerst müsst ihr euch mit Cay messen. Sie setzt insgesamt fünf Boden-Pokémon gegen euch ein. Beginnen wird sie mit Welsar (Level 57) gegen das ihr auf Attacken vom Typ Pflanze setzen solltet. Danach folgt Camerupt (Level 57), das wiederum besonders gegen Wasser-Angriffen anfällig ist.

Die praktische Prüfung Teil 1: Die Top 4

Gegen Cays übrige Pokémon, Donphan (Level 57), Digdri (Level 57) und Suelord (Level 58), empfehlen wir euch indes wieder Attacken vom Typ Pflanze. Alternativ helfen euch auch Eis-Angriffe weiter. Nachdem ihr Cay besiegt habt, werden eure Pokémon geheilt und ihr könnt speichern. Dann wartet Poppy auf euch.

Ihre Pokémon sind nur dezent stärker als die von Cay, also macht euch nicht allzu viele Sorgen. Ihr Team besteht aus Eis-Pokémon, genauer aus Patinaraja (Level 58), Magnezone (Level 58), Bronzong (Level 58), Karmor (Level 58) und schließlich Granforgita (Level 59). Starke Feuer-Attacken wirken gegen dieses Team wahre Wunder und so schmelzen Poppys Träume schnell dahin. Weiter mit dem nächsten Gegner!

Poppy von den Top 4 setzt Eis-Pokémon ein © The Pokémon Company/PlayCentral Bei den Top 4 setzt Aoki Flug-Pokémon ein © The Pokémon Company/PlayCentral Sinius von den Top 4 setzt gegen euch Drachen-Pokémon ein © The Pokémon Company/PlayCentral

Das nächste Top 4-Mitglied ist ein alter Bekannter: Aoki! Anders als noch in seiner Arena setzt er nun allerdings keine Normal-, sondern Flug-Pokémon gegen euch ein. Sein Team besteht aus Tropius (Level 59), Choreogel (Level 59), Altaria (Level 59), Staraptor (Level 59) und Flaminkno (Level 60). Eis- und Stein-Attacken sind gegen alle Pokémon seines Teams sehr effektiv und entsprechend eine gute Wahl.

Nun kommen wir zum letzten Mitglied der Top 4: Sinius. Er ist auf Drache-Pokémon spezialisiert und sein Team hat es durchaus in sich. Er wird UHaFnir (Level 60), Maxax (Level 60), Tandrak (Level 60), Drapfel (Level 60) und Espinodon (Level 61) einsetzen. Besonders effektiv sind gegen sie Angriffe der Typen Drache sowie Eis. Hiermit zwingt ihr auch den letzten Top 4-Trainer in die Knie.

Die praktische Prüfung Teil 2: Der Top-Champ

Nachdem ihr alle Top 4-Mitglieder erfolgreich geschlagen habt, wartet nur noch der Top-Champ auf euch. Sagaria wird euch in „Pokémon Karmesin & Purpur“ bereits ab und an in den Arenen begegnet sein. Nun steht sie euch gegenüber und ihr Team ist wirklich stark: Psiopatra (Level 61), Chevrumm (Level 61), Agiluza (Level 61), Arktilas (Level 61), Gladimperio (Level 61) und Lumiflora (Level 62) wird sie einsetzen.

Sagaria ist der Top-Champ der Pokémon-Liga © The Pokémon Company/PlayCentral Sagaria setzt ein starkes Team gegen euch ein © The Pokémon Company/PlayCentral

Gegen Psiopatra und Agiluza empfehlen wir euch Pokémon, die Geist- und/oder Unlicht-Attacken beherrschen. Diese sind gegen beide sehr effektiv. Gegen Lumiflora solltet ihr derweil Pflanze- oder Stahl-Angriffe einsetzen. Gegen Sagarias restliche drei Pokémon könnt ihr dafür auf Feuer-Attacken vertrauen. So könnt ihr auch den Top-Champ der Paldea-Region besiegen und selbst zum Champ werden.

Nach eurem Triumph in der Pokémon-Liga habt ihr den Weg des Champs fast vollständig beschritten. Nach eurem Sieg gegen Sagaria wird Nemila wieder auftauchen und euch zu einem Kampf herausfordern, einem Duell der Champs! Sie ist eure finale Gegnerin innerhalb der Story-Questreihe. Falls ihr auch für das Duell gegen sie ein paar Tipps benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Guides.

Nach eurem Sieg über Top-Champ Sagaria erreicht ihr den Champ-Rang! © The Pokémon Company/PlayCentral

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.