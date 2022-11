© The Pokémon Company

Auf dem langen und beschwerlichen Weg des Champs müsst ihr in Pokémon Karmesin & Purpur insgesamt zunächst acht Arenaleiter*innen besiegen. Die perfekte Reihenfolge dieser Kämpfe haben wir bereits in einem anderen Guide besprochen und langsam kommt die Zielgeraden in Sicht.

Die fünfte Arenaleiterin, mit der ihr euch anlegen müsst, hört auf den Namen Etta und sie wartet in der Stadt Frigomonta auf euch. Dort wird sie mit einem Team von Geist-Pokémon gegen euch kämpfen.

Sorgt für Stimmung in der Bude!

Selbstverständlich müsst ihr euch auch hier zuerst in einer Arenaprüfung beweisen, ehe ihr der Arenaleiterin gegenübertreten dürft. Diesmal geht es darum, die Stimmung des Publikums ordentlich anzuheizen und womit geht das besser als mit ein paar zünftigen Pokémon-Kämpfen?

Die Besonderheit dieser Arena ist, dass ihr immer mit zwei Pokémon gegen zwei Pokémon eures Gegners antretet. Das bringt ein bisschen Abwechslung ins Spiel. Um die Arenaprüfung zu bestehen, müsst ihr drei Trainer*innen besiegen. Danach könnt ihr euch mit Etta persönlich anlegen!

Deren Team besteht aus vier Pokémon, die ziemlich unangenehm sein können. Das liegt vor allem daran, dass sie vom Typ-Geist sind, denen die Angriffe verschiedener Typen bekanntlich nichts anhaben können. Eure ersten Gegner sind ein Banette (Level 41) und ein Mimigma (Level 41). Gegen beide sind Angriffe des Typs Geist sehr effektiv. Ein entsprechendes Pokémon in eurem Team wirkt also wahre Wunder.

Ettas Geist-Pokémon sind harte Brocken

Anschließend wird Arenaleiterin Etta Friedwuff (Level 41) und Riffex (Level 42) in den Kampf schicken. Auch gegen diese sind Geist-Attacken sehr effektiv. Alternativ sind beide auch anfällig gegen Unlicht-Attacken, beispielsweise „Biss“. Mit den richtigen Pokémon in eurem Team ist Etta kein Problem.

Nach eurem triumphalen Sieg wird euch eure Kontrahentin den Geist-Orden sowie eine TM überreichen. Als Belohnung dürft ihr außerdem noch bei Ettas Konzert dabei sein und ein Erinnerungsfoto machen. Nun müsst ihr nur noch zwei weitere Arenaleiter*innen in der Paldea-Region besiegen. Ein paar Tipps dazu geben wir euch in den weiteren Guides zum Open-World-Abenteuer.

Nach eurem Sieg gibt Arenaleiterin Etta ein Konzert

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.