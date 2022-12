Pokémon Karmesin & Purpur: Mit diesem Trick findet ihr Ditto für die Ei-Zucht (Lösung)

Ihr habt Ditto noch nicht in Pokémon Karmesin und Purpur gesehen? Na ja, das Zucht-Pokémon ist auch nicht einfach zu erkennen – aber wir zeigen euch, wie ihr Ditto finden könnt.

Pokémon Karmesin & Purpur: So bekommt ihr Ditto

Fundort von Ditto: Das kleine rosa Glibber-Pokémon könnt ihr in verschiedenen Teilen Paldeas antreffen. Einerseits lebt es in den Wiesen rund um die Stadt Mesclarra, genauer gesagt in der Westlichen Zone 3. Andererseits könnt ihr es auch direkt östlich von Puerto Marinedo in der Westlichen Zone 2 finden. Dementsprechend könnt ihr es auch schon sehr früh im Spiel bekommen, wenn ihr dorthin reist.

© The Pokémon Comany

Ihr werdet Ditto aber nicht sehen können: Ditto besitzt sehr gute Wandlungskünste und kann sich in andere Pokémon verwandeln. Während es in seiner normalen Form zum Beispiel in Pokémon Schwert und Schild noch angetroffen werden konnte, ist dies in Karmesin und Purpur nicht mehr der Fall. Ditto tarnt sich nämlich als ein anderes Pokémon. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht in jedes einzelne Taschenmonster auf gut Glück reinrennen…!

Mit diesem Trick könnt ihr Ditto sofort entlarven

Haltet die ZR-Taste gedrückt und visiert ein Pokémon auf der Oberwelt an. Dann wird dessen Name in einem kleinen Textfeld angezeigt. Handelt es sich wirklich um dieses Pokémon, ist auch der Name korrekt. Handelt es sich aber insgeheim um ein Ditto, dann wird auch „Ditto“ in dem Namensfeld stehen. So könnt ihr direkt erkennen, ob es sich bei dem Monster vor euch, um ein verwandeltes Ditto handelt.

© The Pokémon Company

Übrigens: Habt ihr Ditto noch nie zuvor gesehen, erscheinen statt dem Namen „Ditto“ nur drei Fragezeichen über dem anderen Pokémon. Solltet ihr euch also sicher sein, dass ihr das Pokémon vor euch eigentlich schon kennt und schonmal getroffen habt, aber trotzdem Fragezeichen angezeigt werden, handelt es sich wohl um ein Ditto.

Ditto ist nicht das einzige Wandel-Pokémon: Neben Ditto könnt ihr in den gleichen Gebieten außerdem Zorua treffen. Das kleine Fuchs-Pokémon ändert ebenso seine Gestalt und kann auf dieselbe Weise wie Ditto aufgefunden werden.

© The Pokémon Company

Wofür ist Ditto gut?

Ditto ist ein sehr wichtiges Pokémon für die Zucht. Wollt ihr Eier züchten, habt aber kein Pokémon-Paar mit einem männlichen und weiblichen Exemplar in eurem Team, kann stattdessen auch ein Ditto genutzt werden. Da es sich in jedes Pokémon verwandeln kann, braucht ihr nur noch ein anderes Pokémon und lasst sie bei einem Picknick herumtollen, woraufhin ihr dann Eier bekommen könnt. Aus dem Ei schlüpft immer das andere Pokémon und nicht ein weiteres Ditto.

Übrigens könnt ihr mit Eiern eine erhöhte Shiny-Chance bekommen. In diesem Guide haben wir alles dazu festgehalten.