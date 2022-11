© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Acht Arenaleiter*innen, acht Orden. So viele warten in Pokémon Karmesin & Purpur auf euch! Auf unserer Reise die perfekte Route entlang, sind wir am Ende angekommen. Grusha ist der letzte Arenaleiter, den ihr auf dem Weg des Champs besiegen müsst.

Grusha wartet hoch oben auf der Spitze eines Berges in Montanata auf euch. Passend zur von Schnee bedeckten Umgebung setzt dieser Gegner Eis-Pokémon ein. Wie ihr ihn besiegt, erfahrt ihr nachfolgend.

Ein Slalom und ein eisiger Kampf

Ehe ihr euch in einem Duell mit ihm beweisen dürft, müsst ihr allerdings noch eine letzte Arenaprüfung ablegen. Diesmal müsst ihr auf eurem Reit-Pokémon den Berg, auf dem ihr euch befindet, herunterschlittern und dabei innerhalb eines sehr großzügig bemessenen Zeitlimits einen Slalom-Parcours meistern. Nach eurer erfolgreichen Abfahrt könnt ihr dem Arenaleiter gegenübertreten.

Grusha wird gegen euch ein Team bestehend aus vier Eis-Pokémon einsetzen. Den Kampf beginnen wird er mit einem Mottineva (Level 47). Danach schickt er ein Siberio (Level 47) in den Ring, gefolgt von einem Kolowal (Level 47) und letztendlich einem Altaria (Level 48). Ein paar ziemlich harte Brocken.

Für diesen Kampf empfehlen wir euch in erster Linie ein mächtiges Feuer-Pokémon beziehungsweise ein Taschenmonster, das Feuer-Attacken beherrscht, die sehr effektiv gegen Eis-Typen sind. Alternativ könnt ihr auf ein Pokémon zurückgreifen, das Stahl-Angriffe einsetzen kann, die auch ziemlich effektiv sind.

Die Arenaprüfung ist diesmal ein Slalom! © The Pokémon Company/PlayCentral Feuer- und Stahl-Attacken sind besonders wirksam gegen Eis-Pokémon © The Pokémon Company/PlayCentral

Nachdem ihr Arenaleiter Grusha besiegt habt, erhaltet ihr von ihm den Eis-Orden und eine TM als Belohnung. Nun habt ihr erfolgreich alle acht Arenaleiter*innen der Paldea-Region besiegt!

Damit habt ihr euer Ziel im Rahmen der Questreihe Der Weg des Champs fast erreicht. Nun könnt ihr euch mit den Top Vier und dem Champ in „Pokémon Karmesin & Purpur“ anlegen. Wie ihr gegen die stärksten Trainer des Open-World-Abenteuers ankommt, verraten wir euch in unseren Guides.

Nach eurem Sieg gibt es noch ein Erinnerungsfoto mit Arenaleiter Grusha © The Pokémon Company/PlayCentral

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.