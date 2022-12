Pokémon Karmesin und Purpur: Nintendo entschuldigt sich „für die Unannehmlichkeiten“

Die Nintendo-Switch-Spiele Pokémon Karmesin und Purpur sind in einem absolut chaotischen Zustand veröffentlicht worden. Unzählige Spieler*innen beim Launch des Titels enttäuscht. Unter anderem machte die Framerate Probleme, aber auch viele Pop-Ins, Clipping und andere Bugs. Viele versuchten deshalb sogar ihr Geld zurückzubekommen.

Nintendo hat sich in dieser Angelegenheit bis zuletzt zurückgehalten und die Probleme nicht offiziell anerkannt. Überraschenderweise wird in einem neuen Patch, welcher „ausgewählte Fehlerbehebungen“ bietet, endlich deutlich, dass sich das Unternehmen zumindest der Problematik bewusst ist.

Patch 1.1.0 für Pokémon Karmesin und Purpur

Nintendo hat gestern die Version 1.1.0 für „Karmesin und Purpur“ veröffentlicht, die sicherlich zur Freude der meisten Spieler*innen nicht nur die Einführung von Saison 1 der Ranglistenkämpfe bedeutet, sondern auch die Behebung einiger Fehler mit sich bringt.

Dennoch ist es ärgerlich, dass das Unternehmen diese Fehlerbehebungen, bis auf eine, nicht offen in den Patch-Notes benennt. Die Kund*innen werden also im Dunkeln gelassen, was genau verbessert wurde und was noch immer defekt ist. Die einzige Fehlerbehebung, die genannt wird, könnte trivialer nicht sein:

„Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Musik während der Kämpfe mit den Elite-Vier und dem Top-Champion auf dem Siegespfad nicht korrekt abgespielt wurde.“

Darüber hinaus heißt es lediglich, dass „andere ausgewählte Fehlerkorrekturen vorgenommen wurden“. In Anbetracht der Tatsache, dass der Patch nur 1 GB groß ist, kann es sich nicht um eine enorme Anzahl von Verbesserungen handeln.

Nintendo entschuldigt sich

Allerdings gibt es am Ende der sogenannten „Patch-Notes“ einen Absatz, in dem Nintendo endlich einräumt, dass der Zustand des Spiels nicht in Ordnung ist:

„Wir sind uns bewusst, dass Spieler auf Probleme stoßen können, die die Leistung des Spiels beeinträchtigen. Unser Ziel ist es immer, den Spielern eine positive Erfahrung mit unseren Spielen zu ermöglichen, und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir nehmen das Feedback der Spieler ernst und arbeiten an Verbesserungen der Spiele.“

Auch das ist natürlich immer noch sehr vage formuliert, zumindest ist es ein Eingeständnis, dass „Pokémon Karmesin und Purpur“ tatsächlich dringend einen Fix benötigt. Ob die Framerate-Einbrüche, Clippings und die Probleme mit den Pop-Ins damit schon verbessert wurden, bleibt abzuwarten.