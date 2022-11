Am 18. November 2022 sind die beiden neuen Rollenspiele Pokémon Karmesin und Purpur an den Start gegangen. Die internationalen Wertungen für die Titel fielen bislang eher gemischt aus. Das erste „Pokémon“-Spiel mit einer offenen Spielwelt läuft auf der Nintendo Switch nämlich alles andere als flüssig.

Und auch einige Fans sind mit dem technischen Zustand der Spiele nicht zufrieden und lassen ihrem Unmut vor allen Dingen in den sozialen Medien freien Lauf.

Nutzer*innen berichten von Einbrüchen der Framerate, einer kargen Spielwelt, aufploppenden Texturen und Bugs. Nun haben die ersten Spieler eine Rückerstattung für „Pokémon Karmesin und Purpur“ angefordert.

Spieler*innen wenden sich wegen Pokémon Karmesin und Purpur an Nintendo

Über Reddit berichten derzeit einige Spieler davon, dass sie sich an den Support von Nintendo gewandt haben und so eine Rückerstattung auch außerhalb der üblichen Regeln erhalten konnten. So hat ein Fan angeblich das Geld seiner Vorbestellung von „Pokémon Karmesin“ zurückerhalten, weil er dem Support gesagt hat, dass er das Spiel in seinem derzeitigen Zustand nicht spielen will.

Ein weiterer Nutzer meldete sich auf Reddit und berichtete, dass auch er eine Rückerstattung für seinen Kauf im Nintendo eShop anforderte. Der Support erklärte ihm, dass es sich dabei um eine einmalige Ausnahme von der digitalen Rückerstattungspolitik handeln würde. Möglich ist also, dass nicht alle Spieler, die ihr Geld zurückfordern, dies auch erhalten werden.

In einem derzeit beliebten Beitrag im „Pokémon“-Subreddit ruft ein Redditor die Community dazu auf, sich zusammenzuschließen und ihre Meinung zu „Pokémon Karmesin und Purpur“ kundzutun.

Die unzufriedenen Spieler*innen müssten lautstark sein und das nicht nur auf Reddit. Sie sollten jede Möglichkeit nutzen, ihre Meinung über das Spiel öffentlich zu machen. So wurde vorgeschlagen, gut durchdachte Tweets abzusetzen, Emails oder sogar handgeschriebene Briefe zu schreiben. Trotz all der Wut wurde jedoch darum gebeten, nicht den Kundensupport zu belästigen.