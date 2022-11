Pokémon Karmesin und Purpur: Internationale Test-Wertungen

Seit heute sind Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur spielbar. Wir haben uns gefragt, wie die neuen Spiele von Game Freak bisher abschneiden. Hier sind die internationalen Wertungen für die 9. Generation mit einer erstmalig vollständigen Open World.

Die ersten Kritiken zu den neuesten „Pokémon“-Spielen sind eingetrudelt und scheinen eine gemischte Auffassung zu haben. „Karmesin und Purpur“ haben momentan eine Wertung von 77 auf der internationalen Wertungsseite Metacritic inne. Die Rezensenten und Rezensentinnen sind der Meinung, dass die Spiele einige wahrhaft spaßige Momente haben.

Für das Franchise an sich, sind die neuen Teile aber kein Schritt nach vorne, wie einige erwartet haben. Es sind die ersten Spiele mit einer vollständigen Open World und dennoch bieten sie keinen Fortschritt gegenüber dem recht gut aufgenommenen Vorgänger Pokémon Legends: Arceus, welches Anfang des Jahres erschien und einen Metascore von 83 erreichte.

Trotzdem sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass „Karmesin und Purpur“ durchaus auch ihre Fans gefunden haben. Auch wenn die Wertungen insgesamt bei 77 liegen, haben sich überaus viele für die Spiele begeistern können. Hier sind ein paar Auszüge aus den aktuellen internationalen Rezensionen:

„Hier entwirft Game Freak einen aufregenden neuen Ansatz für die offene Welt der Pokémon-Franchise, scheint aber nicht die Zeit und das Know-how gehabt zu haben, um ihn in die Tat umzusetzen. Im Vergleich zu Xenoblade Chronicles 3 vom Juni, das auf derselben Konsole läuft, wird man das Gefühl nicht los, dass es sich hier um einen Betatest für ein Open-World-Pokémon handelt. Mit mehr Zeit im Ofen hätte das Spiel wirklich spannend werden können. So wie es ist, verlangt dieses unterhaltsame Abenteuer von dir, dass du dich mehr mit dem Groben als mit dem Schönen abfindest.“

„Die technischen Probleme von Pokémon Karmesin und Purpur und der lahme Multiplayer können den triumphalen Sprung in eine offene Welt nicht überschatten. Überzeugende Charaktere, eine Vielzahl neuer Kreaturen und ein hervorragender Soundtrack helfen den Titeln bei ihrer Mission, das Franchise zu erneuern. Sie zelebrieren alles, was Pokémon-Spiele so liebenswert macht: die Geheimnisse, die Überraschungen, das Gefühl von Freiheit – und schaffen dabei ein Erlebnis, das wahrscheinlich das Beste der gesamten Hauptserie ist.“

„Wer über die Schwierigkeiten hinwegsehen kann, wird trotzdem seinen Spaß an der neuen Generation haben. Der Kern sind schließlich weiterhin das Sammeln von Orden und die Vervollständigung des Pokédex, was auch in den neuen Editionen, gepaart mit der offenen Struktur, unterhaltsam ist. Vielleicht schafft die Pokémon Company es ja, die aktuellen Baustellen für die zehnte Generation in ein paar Jahren zu beheben.“

PC Games – 70/100