Pokémon Karmesin oder Purpur: Welche Edition soll ich kaufen? Alle Unterschiede

Im November 2022 werden Nintendo und Entwickler Game Freak die neuesten Pokémon-Einträge Pokémon Scarlet (Karmesin) und Pokémon Violet (Purpur) veröffentlichen. Wie gewohnt und zum Beispiel bei Pokémon Schwert und Schild der Fall, gibt es wieder einige Unterschiede zwischen den beiden Editionen. Doch welche sind das genau?

Wir listen euch im Folgenden alle Unterschiede zwischen den Editionen übersichtlich auf, damit ihr euch für eure Lieblingsedition entscheiden könnt.

Durch den ersten Trailer, der am 1. Juni 2022 veröffentlicht wurde, wissen wir mittlerweile, dass es zwei neue Legendäre Pokémon namens Koraidon und Miraidon geben wird. Koraidon kann ausschließlich in „Pokémon Scarlet“ begegnet werden, während ihr auf Miraidon nur in „Pokémon Violet“ trefft.

Pokémon Scarlet (Karmesin): Legendäre Pokémon Koraidon

(Karmesin): Legendäre Pokémon Koraidon Pokémon Violet (Purpur): Legendäre Pokémon Miraidon

Koraidon und Midaidon in Pokémon Karmesin oder Purpur. © The Pokémon Company

Zwei unterschiedliche Schuluniformen

Weiterhin ist bekannt, dass die Spielfiguren in beiden Editionen zwar identisch sind (männlich oder weiblich), die Kleidung aber unterschiedlich gestaltet wurde.

So besitzt die Schuluniform wie auf dem folgenden Bild zu sehen, eine andere Farbe, spielentscheidende Unterschiede gibt es aber nicht. Letztendlich ist es eine reine Geschmacksfrage, welches Outfit euch mehr zusagt.

© The Pokémon Company

Zwei unterschiedliche Professoren

Weiterhin entscheidet die Wahl der Edition, welcher der zwei unterschiedlichen Pokémon-Professoren euch zu Beginn begrüßen wird. Mit wem ihr Bekanntschaft schließt, hängt von eurer Edition ab.

Professor Antiqua und Professor Futurus in Pokémon Karmesin oder Purpur. © The Pokémon Company

In „Pokémon Scarlet“ lernt ihr Professor Antiqua kennen und in „Pokémon Violet“ trefft ihr auf Professor Futurus. Beide von ihnen erforschen gewisse Überlieferungen der Region. Worin genau die Unterschiede bestehen, ist bislang aber noch unbekannt.