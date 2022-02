© 2022 Pokémon. © 1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Nachdem vor gerade einmal einem Monat Pokémon-Legenden: Arceus im Handel erschien, bestätigte die Pokémon Company heute die nächsten Hauptteile des beliebten Franchise. Die 9. Generation der Spielereihe wird aus Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur bestehen und schon Ende 2022 erscheinen. Nachfolgend fassen wir die ersten Informationen für euch zusammen.

Neue Region, offene Spielwelt: Das sind die ersten Details zur neuen Pokémon-Generation

Die Ankündigung erfolgte heute Nachmittag im Rahmen der jüngsten Pokémon Presents-Ausgabe. Am Ende des digitalen Events überraschte Takato Utsunomiya, der COO der Pokémon Company, die Zuschauer mit einer besonderen Überraschung in Form eines Trailers. Weitere Informationen wurden anschließend im Rahmen eines Berichts auf der offiziellen Pokémon-Website enthüllt.

Die beiden kommenden Ableger des langlebigen Franchise werden als „der nächste Schritt in der Entwicklung der Pokémon-Reihe“ beschrieben. Darin werden wir eine offene Spielwelt frei erkunden können. Die ersten Spielszenen erinnern dabei dezent an „Pokémon-Legenden: Arceus“. Ein Unterschied zum jüngsten Teil wird jedoch sein, dass die Städte nahtlos in die angrenzende Wildnis übergehen sollen. Dabei sollen die kleinen Taschermonster wirklich überall in der Welt herumwuseln.

Weitere Details zur Spielwelt wollten die Verantwortlichen bisher noch nicht enthüllen. Dafür haben sie die drei neuen Starter-Pokémon vorgestellt, von denen ihr euch sehr wahrscheinlich zu Beginn eures Abenteuers in „Karmesin“/„Purpur“ eines aussuchen dürft: Felori (Typ: Pflanze), Krokel (Typ: Feuer) und Kwaks (Typ: Wasser).

Ersteres ist ein Florakatzen-Pokémon auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Nummer zwei ist ein lässiges Feuerkroko-Pokémon und Nummer drei und sehr ordentliches Jungenten-Pokémon. Doch bevor ihr euch einen Partner erwählt, dürft ihr natürlich wieder eure männliche oder weibliche Spielfigur aussuchen. Abhängig von eurer gewählten Edition unterscheidet sich das Farbschema der Kleidung.

Die ersten Eindrücke aus „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ ©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Darüber hinaus zeigt uns der erste Trailer neben einigen neuen Pokémon auch verschiedene bekannte Taschenmonster. Hierzu zählen unter anderem Mauzi, Larvitar, Lucario, Pelipper, Pikachu oder auch Vipitis sowie Wablu. Uns erwartet also erneut eine bunte Mischung aus neuen und alten Wesen.

Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt. So machen die Verantwortlichen beispielsweise um die Story des Spiels noch ein großes Geheimnis. In den kommenden Wochen und Monaten dürfte sich dies allerdings sehr wahrscheinlich ändern.

Erscheinen werden „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ voraussichtlich Ende 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.