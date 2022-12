Pokémon Karmesin: So besiegt ihr Professor Antiqua in Zone Null

Achtung, es folgen Spoiler: Insgesamt drei Handlungsstränge müsst ihr in Pokémon Karmesin abschließen, ehe ihr euch ins Endgame stürzen dürft. Dort wartet, in einem zuvor unzugänglichen Areal, Professor Antiqua. Wie ihr diese besiegen könnt, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Professor Antiqua nutzt die Macht der Vergangenheit

Nachdem ihr die Pokémon-Liga bezwungen, Team Star erledigt und die Herrscher-Pokémon ausgeschaltet habt, wartet die letzte Etappe eures Open-World-Abenteuers auf euch! Diese führt euch in die sogenannte Zone Null, einem Sperrgebiet, in dem besonders starke Pokémon lauern.

Hierzu zählen auch Paradox-Pokémon, also Taschenmonster, die aus einer anderen Zeit stammen! Während euch in „Purpur“ Monster aus der Zukunft erwarten, sind es in „Karmesin“ Wesen aus der Vergangenheit. Genau solche wird auch Professor Antiqua gegen euch einsetzen.

Sie ist der letzte Bossgegner, dem ihr euch im Rahmen der Hauptstory des Games entgegenstellen müsst. Oder genauer gesagt: Ihr müsst gegen die Professor Antiqua-KI kämpfen, da das Original inzwischen leider nicht mehr lebt. Insgesamt setzt eure Gegnerin sechs Paradox-Pokémon ein.

Der Bossgegner wird gegen euch Brüllschweif (Level 66) und Flatterhaar (Level 66) einsetzen, gegen die wir euch den Einsatz von Geist-Attacken nahelegen. Gegen Kriechflügel (Level 66) und Wutpilz (Level 66) sind dafür Feuer-Angriffe sehr effektiv. Sandfell (Level 66) und Donnersichel (Level 67) könnt ihr dafür mit Eis-Attacken in ihre Schranken weisen. Danach ist der Kampf jedoch noch nicht vorbei!

Die Professor Antiqua-KI hat ein starkes Team! © The Pokémon Company/PlayCentral Donnersichel hat es wirklich in sich © The Pokémon Company/PlayCentral

Nachdem ihr das reguläre Pokémon-Team der Professor Antiqua-KI besiegt habt, wird sie gegen euch ein Koraidon (Level 72) in den Kampf schicken. Gemein an diesem Duell: Ihr könnt nicht auf euer reguläres Team setzen, da normale Pokébälle blockiert werden. Nun ist die Zeit eures Koraidon in „Pokémon Karmesin“ gekommen. Der Ablauf dieses Kampfes ist übrigens geskripted, also vorgegeben.

Ihr müsst lediglich ein paar Runden überstehen und verhindern, dass euer Pokémon kampfunfähig wird. Sobald eure Terakristallisierung aufgeladen ist, könnt ihr eurem Gegner den Gnadenstoß geben. Als Belohnung könnt ihr euer Koraidon nun in regulären Kämpfen einsetzen. Zudem habt ihr Pokémon Karmesin nun erfolgreich durchgespielt. Weitere Tipps zum Game findet ihr in unseren Guides.

Euer Koraidon muss über sich hinauswachsen © The Pokémon Company/PlayCentral Nach eurem Sieg habt ihr die Hauptstory beendet © The Pokémon Company/PlayCentral

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch verfügbar.