Ihr wollt ein echter Meistertrainer werden? Dann müsst ihr den Weg des Champs in Pokémon Karmesin & Purpur beschreiten. Auf diesem müsst ihr euch insgesamt mit den acht Arenaleiter*innen der Paldea-Region messen. Die optimale Reihenfolge für diese Duelle könnt ihr euch in diesem Guide anschauen.

In den nachfolgenden Zeilen geht es um Arenaleiterin Tulia, die euch mit ihren Psycho-Pokémon ordentlich einheizen will. Ihre Arena befindet sich in der Stadt Asarilla, wo ihr sie herausfordern könnt.

Gymnastik und ein Arenakampf

Die obligatorische Arenaprüfung besteht diesmal aus einer Sportstunde. Genauer müsst ihr zwei Runden Gefühlsgymnastik mit einem eurer Pokémon machen. Nach jeder Runde folgt noch ein Pokémon-Kampf. Die Gefühlsgymnastik selbst ist ein Quick-Time-Event, ihr müsst nur rechtzeitig die angezeigten Knöpfe drücken. Das dürfte euch vor keine großen Probleme stellen. Danach dürft ihr Tulia herausfordern.

Tulia setzt, wie zuvor bereits erwähnt, auf Psycho-Pokémon. Genauer besteht ihr Team aus insgesamt vier Taschenmonstern, die allesamt deutlich über Level 40 sind. Ihr solltet also bereits selbst idealerweise ein ziemlich starkes Team aufbieten, wenn ihr eurer Gegnerin ihren Orden abluchsen wollt.

Den Kampf eröffnen wird die Arenaleiterin mit Farigiraf (Level 44), das gegen Käfer- und Unlicht-Attacken anfällig ist. Gegen die restlichen drei Mitglieder von Tulias Team empfehlen wir euch derweil ein Geist-Pokémon beziehungsweise ein Pokémon, das Angriffe vom Typ Geist beherrscht.

Ihre übrigen drei Pokémon sind ein Guardevoir (Level 44), ein Psiopatra (Level 44) und ein Florges (Level 45). Da Geist-Attacken gegen diese sehr effektiv sind, könnt ihr sie damit gut in den Griff bekommen.

Die Arenaprüfung ist eine Gymnastikstunde

Nachdem ihr Arenaleiterin Tulia besiegt habt, wird sie euch als Belohnung den Psycho-Orden und eine neue TM überreichen. Glückwunsch zu sieben von acht Orden – ihr habt es fast geschafft! Ein Erinnerungsfoto mit dem gefragten Model erhaltet ihr als Andenken natürlich auch noch.

Nun müsst ihr nur noch einen einzigen Arenaleiter besiegen. In unseren übrigen Guides zu „Pokémon Karmesin & Purpur“ geben wir euch ein paar Tipps, wie ihr eure Sammlung komplettieren könnt.

Als Andenken dürft ihr noch ein Erinnerungsfoto mit Arenaleiterin Tulia machen

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.