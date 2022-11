© The Pokémon Company

In der Paldea-Region von Pokémon Karmesin & Purpur warten allerlei Abenteuer auf euch, unter anderem acht Arenaleiter*innen. Nachdem wir euch bereits die ideale Reihenfolge dieser Bosskämpfe mit auf den Weg gegeben haben, widmen wir uns nun dem vierten Arenaleiter der 9. Generation des Hit-Franchise.

Dieser hört auf den Namen Kombu und wartet in der Stadt Garrafosa City auf euch. Wie ihr ihn und sein Team aus Wasser-Pokémon besiegen könnt, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Die Suche nach dem Arenaleiter & eine Wasserschlacht

Am Anfang dieses Unterfangens steht mal wieder eine Arenaprüfung, die diesmal ziemlich unorthodox ausfällt. Gerade als ihr an der Arena ankommt, läuft euer Gegner nämlich davon. Das Problem: Er hat seine Geldbörse vergessen und ihr sollt sie ihm hinterherbringen. Das wird als Prüfungsleistung anerkannt, doch es ist ein durchaus langer Weg, der nun vor euch liegt.

Kombu befindet sich nämlich in Puerto Marinedo, einer Stadt in der Nähe. Um den Ort zu erreichen, müsst ihr die Brutzelwüste durchqueren. Dort lauern nicht nur einige starke Trainer auf euch, sondern ebenfalls das Herrscher-Pokémon Riesenzahn/Eisenrad (Karmesin/Purpur) – falls ihr den Kampf aufnehmen möchtet. Ansonsten lauft zu eurem Ziel, das auf eurer Karte markiert ist.

Sobald ihr ihn gefunden habt, wird euch sein Assistent zu einem Pokémon-Kampf herausfordern. Nachdem ihr ihn besiegt habt, gebt ihr Kombu die Geldbörse. Dieser wird euch daraufhin sagen, ihr hättet die Arenaprüfung noch nicht bestanden. Er wird euch 50.000 Pokédollar geben, mit denen ihr an einem Stand Ware für ihn ersteigern sollt. Das übrig gebliebene Geld dürft ihr anschließend behalten.

In der Arenaprüfung müsst ihr Ware ersteigern

Nachdem ihr ihm die Ware übergeben habt, ist die Prüfung erfolgreich bestanden und ihr könnt Arenaleiter Kombu zum Kampf herausfordern. Er wird insgesamt drei Wasser-Pokémon gegen euch einsetzen. Beginnen wird er euer Duell mit einem Agiluza (Level 29). Es ist anfällig für Attacken der Typen Elektro, Geist, Käfer, Pflanze sowie Unlicht.

Danach wird er ein Schligdri (Level 29) in den Kampf schicken, das ihr mit Elektro- und Pflanze-Angriffen in seine Schranken weist. Glücklicherweise ist Kombus letztes Taschenmonster in „Pokémon Karmesin & Purpur“, ein Krawell (Level 30), ebenfalls gegen genau diese Typen unterlegen.

Mit Elektro-Pokémon habt ihr gute Karten gegen Kombus Team

Als Zeichen eures Triumphes wird euch Arenaleiter Kombu anschließend den Wasser-Orden sowie eine TM überreichen. Danach posiert er mit euch noch für ein Erinnerungsfoto für eure Sammlung.

Mit Ronah, Conzo, Enigmara und Kombu habt ihr nun bereits vier Arenaleiter*innen besiegt – Halbzeit! Wie ihr die übrigen vier erledigt, erfahrt ihr in unseren Guides zum Open-World-Abenteuer.

Zum Abschluss gibt es mit Arenaleiter Kombu noch ein Erinnerungsfoto

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.