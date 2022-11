© The Pokémon Company

Wie in einigen vorherigen „Pokémon“-Games könnt ihr euch auch in Karmesin & Purpur in acht Arenakämpfen beweisen. Nachdem wir euch bereits die ideale Reihenfolge für diese Duelle empfohlen haben, möchten wir euch nun ein paar Tipps für die Arenaleiter mit auf den Weg geben.

Im Rahmen der Questreihe Der Weg des Champs beginnen mit dem Kampf gegen Ronah, der Arenaleiterin von Moldrid. Sie wird Käfer-Pokémon gegen euch einsetzen.

Vollgas beim Olivenrollen und dem Arenakampf!

Ehe ihr euch mit Ronah messen dürft, müsst ihr eine Arenaprüfung bestehen. Diese Herausforderungen müsst ihr in jeder Arena in „Pokémon Karmesin & Purpur“ bestehen. In diesem Fall wartet auf euch das Olivenrollen. Ihr müsst eine XXL-Olive innerhalb eines Zeitlimits durch einen Parkour rollen. Ihr könnt hierbei auch gegen Trainer antreten, allerdings sind diese Kämpfe tatsächlich optional.

Nachdem ihr die Herausforderung gemeistert habt, könnt ihr euch wieder in der Arena melden und Ronah herausfordern. Sie wird insgesamt drei Pokémon gegen euch einsetzen. Den Kampf eröffnen wird die Arenaleiterin mit einem Micrick (Level 14), ehe sie ein Tarundel (Level 14) losschickt. Beides sind Käfer-Pokémon, die entsprechend vor allem gegen Feuer- und Flug-Attacken anfällig sind.

Als letztes setzt Ronah ein Teddiursa (Level 15) gegen euch ein. Eigentlich ist es ein Normal-Typ, doch durch die Terakristallisierung wird es zu einem Käfer-Typ. Glücklicherweise übernimmt es dadurch auch dessen Schwäche gegen Feuer-, Flug- sowie Gestein-Angriffe. So besiegt ihr die Arenaleiterin!

Die Arenaprüfung ist schnell gemacht © The Pokémon Company/PlayCentral Ronahs Teddiursa ist ein Käfer-Typ! © The Pokémon Company/PlayCentral

Sobald ihr den Kampf gegen Ronah gewonnen habt, erhaltet ihr von eurer Gegnerin einen Orden sowie eine TM überreicht. Mit letzterer könnt ihr einem geeigneten Pokémon eine neue Attacke beibringen. Außerdem gibt es noch ein schönes Foto als Andenken an euer Erlebnis.

Natürlich war dies lediglich der erste Schritt auf dem Weg des Champs, denn es warten in der Paldea-Region noch sieben weitere Arenaleiter*innen auf euch. Wie ihr gegen diese ankommt, verraten wir euch gerne in unseren übrigen Guides zu „Pokémon Karmesin & Purpur“.

Zusätzlich zu eurem Orden gibt es ein Erinnerungsfoto mit der Arenaleiterin © The Pokémon Company/PlayCentral

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.