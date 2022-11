Achtung, es folgen Spoiler: Im Rahmen der Questreihe Die Straße der Sterne müsst ihr in Pokémon Karmesin & Purpur die fünf Team Star-Bosse besiegen. Nachdem ihr sie alle in einem Duell geschlagen habt, ist jedoch noch nicht ganz Schluss, denn dann müsst ihr euch um den Big Boss kümmern.

Hierbei handelt es sich um eine geheimnisvolle Gestalt, die sich bisher lediglich im Hintergrund gehalten hat. Diese Person hat die Gruppe einst gegründet, auch wenn niemand weiß, wer sie ist. Das findet ihr im großen Finale der Missionsreihe endlich heraus!

Das Pokémon-Team von Big Boss ist fast auf Top Vier-Level!

Nachdem ihr Rioba, den fünften Team Star-Boss, besiegt habt, wird sich euer Auftraggeber Cassiopeia bei euch melden und euch sagen, dass ihr dem Ziel nun ganz nahe seid. Die Auflösung der verschiedenen Banden würde letztendlich dafür sorgen, dass sich der wahre Anführer der Truppe zeigen werde.

Sehr zu eurer Verwunderung offenbart euch Cassiopeia, er/sie sei Big Boss! Um Team Star endgültig zu begraben, sollt ihr gegen ihn/sie in einem Pokémon-Kampf antreten. Der Showdown soll nachts auf dem Gelände des Sportplatzes der Pokémon-Akademie in „Karmesin/Purpur“ stattfinden.

Nachts sollt ihr euch beim Sportplatz der Akademie gegen Big Boss behaupten © The Pokémon Company/PlayCentral

Wenn ihr euch dorthin begeben wollt, wird sich euch Direktor Clavel beziehungsweise Leval entgegenstellen. Er sagt euch, dass er in Wahrheit Cassiopeia sei. Mithilfe technischer Spielereien habe er euch die ganze Zeit hinters Licht geführt. Danach beginnt der Kampf und der hat es richtig in sich!

Insgesamt setzt der Direktor ganze sechs Pokémon gegen euch ein, die alle auf Level 60 oder Level 61 sind. Damit sind sie fast so stark wie die Teams der Top Vier der Paldea-Region. Euch erwartet dementsprechend ein wirklich harter und auch langer Kampf.

Direktor Clavel ist ein harter Gegner! © The Pokémon Company/PlayCentral

Auf jeden Fall wird Clavel gegen euch zunächst Kommandutan (Level 60) einsetzen. Seine Schwächen sind Käfer- und Unlicht-Attacken. Anschließend geht es mit Rexblisar (Level 60) weiter, das unter anderem gegen Kampf-, Gestein- und Flug-Angriffe anfällig ist. Mit Attacken der Typen Geist und Unlicht zwingt ihr indes das Geist-Pokémon Mortipot (Level 60) in die Knie.

Auf welche drei übrigen Pokémon von Direktor Clavel ihr treffen werdet, hängt derweil von der Auswahl eures Starters ab. Hier eine kleine Übersicht eurer möglichen Gegner mit ihren Schwächen:

Garados Level 60 (Felori oder Krokel als Starter): Schwach gegen Elektro + Gestein

(Felori oder Krokel als Starter): Schwach gegen Elektro + Gestein Hundemon Level 60 (Felori oder Kwaks als Starter): Schwach gegen Boden, Gestein, Kampf + Wasser

(Felori oder Kwaks als Starter): Schwach gegen Boden, Gestein, Kampf + Wasser Hutassa Level 60 (Krokel oder Kwaks als Starter): Schwach gegen Eis, Feuer, Flug + Psycho

(Krokel oder Kwaks als Starter): Schwach gegen Eis, Feuer, Flug + Psycho Bailonda Level 61 (Krokel als Starter): Schwach gegen Elektro + Pflanze

(Krokel als Starter): Schwach gegen Elektro + Pflanze Maskagato Level 61 (Kwaks als Starter): Schwach gegen Eis, Feuer, Flug, Gift + Käfer

(Kwaks als Starter): Schwach gegen Eis, Feuer, Flug, Gift + Käfer Skelokrok Level 61 (Felori als Starter): Schwach gegen Boden, Gestein + Wasser

Bailonda ist besonders stark gegen Feuer-Pokémon © The Pokémon Company/PlayCentral

Nach eurem Sieg gegen den Direktor wird dieser euch erklären, dass er ein falsches Spiel mit euch gespielt hat. Tatsächlich wollte er euch nur testen und so herausfinden, ob ihr stark genug seid, um den wahren Big Boss von Team Star in „Pokémon Karmesin & Purpur“ besiegen zu können.

Der wahre Big Boss ist ein Evoli-Fan

Wenn ihr anschließend noch einmal nachts zur Akademie geht, betretet das Gebäude und begebt euch zum Sportplatz. Dort wird eure Freundin Cosima auftauchen, die in Wirklichkeit der Big Boss von Team Star ist! Sie setzt ebenfalls sechs Pokémon ein, die alle auf Level 62 oder 63 sind.

Cosima ist der wahre Big Boss von Team Star © The Pokémon Company/PlayCentral Cosimas Pokémon sind überaus stark © The Pokémon Company/PlayCentral

Wie ihr anhand ihres Rucksacks erahnen könnt, ist Cosima ein großer Evoli-Fan und tatsächlich besteht ihr Team aus sämtlichen Weiterentwicklungen des niedlichen kleinen Taschenmonsters. Den Kampf eröffnen wird sie mit ihrem Nachtara (Level 62), das gegen Fee-, Kampf- und Käfer-Attacken anfällig ist.

Ihr Aquana (Level 62) schickt ihr derweil mit Elektro- oder Pflanze-Angriffen auf die Matte, während Boden-Attacken gegen Cosimas Blitza (Level 62) wahre Wunder wirken. Selbige helfen euch, wie Angriffe der Typen Gestein und Wasser, im anschließenden Kampf gegen Flamara (Level 62).

Nun bleiben nur noch zwei Taschenmonster von Big Boss übrig! Folipurba (Level 62) hat als Pflanze-Pokémon eine Schwäche gegen die Typen Eis, Feuer, Flug, Gift und Käfer. Cosimas letzte Bastion stellt derweil Feelinara (Level 63) dar, das ihr mit Gift- und Stahl-Angriffen aus der Arena boxt.

Nach eurem Sieg gegen Cosima habt ihr Die Straße der Sterne beendet © The Pokémon Company/PlayCentral

Mit eurem Sieg über Cosima ist Team Star endlich Geschichte – zumindest vorerst. Anschließend kommt es zu einem klärenden Gespräch mit Direktor Clavel und den fünf Bossen, die ihr besiegt habt. Clavel ist davon überzeugt, dass die Gruppe auch Gutes bewirken kann, weshalb er ihre Auflösung widerruft.

Von nun an könnt ihr täglich noch einmal gegen jeden von ihnen in ihren Basen antreten und eine Revanche fordern. So sollen sie auch dabei helfen, andere Schüler*innen der Akademie zu unterstützen. Ihre Pokémon sind diesmal allesamt deutlich stärker (Level 65-66), also wird das kein Spaziergang. Nun habt ihr Die Straße der Sterne in „Pokémon Karmesin & Purpur“ erfolgreich abgeschlossen!

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.