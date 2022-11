Zu den neuen Pokémon, die ihr in der Paldea-Region von Karmesin und Purpur finden könnt, zählt unter anderem Knarbon. Das kleine Taschenmonster hat es faustdick hinter den Ohren und kann sich zu einer von zwei mächtigen Formen weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch, wie das geht.

Vier Schritte zur Weiterentwicklung von Knarbon

Knarbon kann sich in eines von zwei möglichen Pokémon weiterentwickeln, die jedoch an die jeweilige Edition gekoppelt ist, die ihr spielt. In Karmesin wird aus dem kleinen Ding ein Crimanzo (Feuer/Psycho), in Purpur derweil ein Azugladis (Feuer/Geist). Ihr entwickelt es in vier einfachen Schritten.

Zunächst müsst ihr natürlich ein Knarbon fangen. Glücklicherweise lebt diese Pokémon-Art in mehreren Teilen der Paldea-Region. Ihr solltet euch in der Südlichen Zone 3 oder alternativ der Westlichen Zone 1 umschauen. Es erscheint allerdings nur ziemlich selten, deshalb werdet ihr euch unter Umständen etwas länger dort umschauen müssen.

Wie einige andere Pokémon benötigt auch Knarbon zur Weiterentwicklung ein besonderes Item. Genauer eine Glorienrüstung (Karmesin) oder eine Fluchrüstung (Purpur). Ihr erhaltet dieses Objekt von einem NPC, der bei einem Brunnen in Pinchores steht.

Dieser Charakter wird euch erzählen, er tauscht ein besonderes Item gerne gegen 10x Bronzel-Splitter (Karmesin) oder 10x Fatalitee-Splitter (Purpur) ein. Im zweiten Schritt müsst ihr nun diese Splitter einsammeln. Splitter lassen die beiden Pokémon fallen, nachdem ihr sie im Kampf besiegt habt.

Schritt 1: Fangt ein Knarbon © The Pokémon Company/PlayCentral Schritt 2: Sammelt 10 Splitter © The Pokémon Company/PlayCentral

Auf Bronzel trefft ihr in der Östlichen Zone 2. Guckt euch in einer Höhle um, die ihr beim Flugpunkt findet. Fatalitee findet ihr indes etwa südlich von Asarilla auf der großen Grasfläche. Sobald ihr zehn Splitter habt, folgt der dritte Schritt: Fliegt nach Pinchores und tauscht die Splitter beim NPC ein.

Nun bleibt nur noch der vierte und letzte Schritt übrig. Wählt im Menü den Beutel aus und klickt euch zur Glorienrüstung beziehungsweise Fluchrüstung durch. Klickt drauf und euch wird angezeigt werden, dass nur Knarbon in eurem Team mit diesem Objekt kompatibel ist. Danach wird es sich entwickeln.

Schritt 3: Tauscht die Splitter gegen die Rüstung © The Pokémon Company/PlayCentral Schritt 4: Begrüßt euer Crimanzo/Azugladis © The Pokémon Company/PlayCentral

Da Crimanzo und Azugladis Karmesin- beziehungsweise Purpur-exklusive Pokémon sind, könnt ihr nur eines von ihnen bekommen. Um auch das andere eurer Sammlung hinzuzufügen und so der Vervollständigung eures Pokédex näherzukommen, müsst ihr entweder Crimanzo/Azugladis oder die zur Weiterentwicklung von Knarbon benötigte Rüstung mit einem/einer Spieler/Spielerin tauschen.

„Pokémon Karmesin & Purpur“ sind seit dem 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.