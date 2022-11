Wenn ihr in Pokémon Karmesin & Purpur bereits gegen das Herrscher-Pokémon Klibbe angetreten seid, dann könnte sein Kollege Schlurm euer nächstes Ziel sein. Denn auch er – ein wurmartiges Bossmonster vom Typ Stahl – bewacht eines der sagenumwobenen Geheimgewürze.

Aber warum eigentlich? Nun, das habt ihr wahrscheinlich schon am Beispiel von Koraidon beziehungsweise Miraidon sehen können. Nach dem Genuss des schmackhaften Gewächses lernt euer Mount nämlich neue Fähigkeiten, darunter das Sprinten. Überlasst ihm deshalb immer brav das „Sieger-Sandwich“, das Pepper für euch zubereitet.

Auch bei dem Kampf gegen Schlurm geht es um einen neuen Skill für euer Reittier. Welcher das ist und wir ihr dem riesigen Grinsewurm gründlich die Leviten lest, erfahrt ihr in diesem Guide.

Kampfvorbereitungen für den Super-Gegner Schlurm

Solltet ihr zuvor an der nordwestlichen Grenze der südlichen Zone 3 gegen Klibbe gekämpft haben (dieser Guide zeigt euch, wie ihr das am besten angeht), begebt euch nun nach Nordosten in Richtung Fermanca City. Ansonsten findet ihr die hochtechnisierte Stadt, die zugleich übrigens Standort einer Arena ist, im Nordosten von Östliche Zone 2.

Dass ihr den Weg dorthin dazu nutzen solltet, eure possierlichen Gefährten weiter aufzuleveln, versteht sich in dem grindlastigen „Pokémon Karmesin & Purpur“ beinahe von selbst. Was ihr für den Fight gegen Schlurm jedoch unbedingt benötigt, ist ein feuerbasiertes Pokémon der Stufe 20 und höher.

Unter anderem das Starter-Pokémon Krokel ist der Albtraum des wurmartigen Schlurm © PlayCentral

Wer sich zu Spielbeginn also für den Minidrachen Krokel entschieden hat, der hat in dem bevorstehenden Bosskampf gut lachen. Alternativ tut’s natürlich auch ein Taschenmonster, das ein paar stärkere Feuerattacken beherrscht, wobei sich entsprechende TMs in einem Pokémon Center herstellen lassen. Über ein solches stolpert ihr während eurer Reise nach Fermanca City mindestens einmal.

Randnotiz: In dem Gebiet südlich der Stadt solltet ihr unbedingt das etwas seltenere Koalelu in einen Pokéball stopfen. Warum? Oh, wir wollen euch den Spaß nicht vorwegnehmen! Kämpft einfach mal gegen es und ihr werdet schon sehen.

Immer schön einheizen

Sobald ihr euch für die Klopperei gegen Schlurm gerüstet fühlt (dazu zählt das Eintüten von Supertränken, die im Pokémon-Supermarkt gekauft werden können), findet ihr das riesige Herrscher-Pokémon nordwestlich von Fermanca City in einem Bergwerk. Seine genaue Position lässt sich dem untenstehenden Screenshot entnehmen.

Schlurm verschanzt sich in einem Bergwerk nordwestlich von Fermanca City © PlayCentral

Anders als bei Gewürzwächtern wie der Riesenkrabbe Klibbe beginnt der Schlagabtausch mit Schlurm nicht sofort. Denn einem Kampf zieht der Gute immer ein Nickerchen vor, sodass ihr der Schlafmütze zuweilen auf eurem Mount hinterherjagen müsst. Und das auch zwischen den zwei Kampfphasen, von denen sich die zweite freilich schwieriger gestaltet.

Taktische Finessen erfordert die Konfrontation mit ihm indes nicht, zumal sich ja kräftige Feuerangriffe in eurem Gepäck befinden. Im Grunde muss nicht einmal zur terakristallinen Form gewechselt werden. Seid trotzdem bereit, zwischen den Flammenstößen den einen oder anderen Supertrank einzusetzen, denn wehrlos ist euer Gegner ganz sicher nicht.

Ohne Feuer-Attacken im Repertoire ist Schlurm nur schwer zu schlagen © PlayCentral

Das Unangenehme an Schlurm sind seine nachhaltigen Spezialattacken. So beschwört er länger andauernde Sandstürme herauf und hält euch zeitweilen in einer Art magischen Schlinge gefangen. Bei letzterem helfen nur Heilutensilien, die jedweden Statuseffekt beseitigen.

Belohnungen für den Sieg über Schlurm

Es wird nicht besonders üppig belohnt, den schlauchförmigen Gewürzfan in die Horizontale zu befördern. Auf der anderen Seite sollte eine neue Fähigkeit für Koraidon oder Miraidon natürlich Belohnung genug sein. Im Einzelnen erhaltet ihr:

die Reitfähigkeit Hochsprung für euer Mount – es kann also höher springen

für euer Mount – es kann also höher springen den üblichen „Pepper-Orden“ für das Besiegen eines Obermotzes

Außerdem wird im Anschluss daran Peppers Geschichte fortgesetzt. Ihr erfahrt also mehr darüber, weshalb sich der Sohn von Professorin Antiqua der Gewürzjagd verschrieben hat.