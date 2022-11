In Pokémon Karmesin und Purpur steht ihr früh vor der Frage, ob ihr euch dem Pfad des Champions oder dem Jagen von Herrscher-Pokémon hingeben wollt. Da letztere Geheimgewürze bewachen, mittels derer sich die Wirkung von kraftspendenden Sandwiches verstärken lässt, lohnt es sich, zunächst diesen Weg einzuschlagen.

Dazu verlasst ihr das geschäftige Mesalona City durch das Osttor. In der davorliegenden Östlichen Zone 2 begrüßt euch zu eurer Linken ein freundlicher Pokémon-Trainer, an dessen Picknicktisch sich eure Pokémon regenerieren dürfen.

Das lädt natürlich zum Leveln eurer Taschenmonster ein – und dieser Einladung solltet ihr unbedingt folgen. Fürs Erste genügt es, eure Knuddeltruppe auf ein relativ einheitliches Niveau von Level 13 oder 14 zu bringen. Das geht schneller, wenn ihr euer primäres Pokémon per rechter Schultertaste auf die Gegner loslasst.

Danach begebt ihr euch in Richtung der südlichen Zonen, denn dort trefft ihr in einiger Entfernung auf das erste Herrscher-Pokémon: Klibbe, Herrscher der Steinklippe. Wo ihr diese riesige Krabbe des Typs Stein genau findet und wie ihr sie am besten bekämpft, verrät euch dieser Guide.

Kampfvorbereitungen für das Herrscher-Pokémon Klibbe

Was das erste Herrscher-Pokémon von „Pokémon Karmesin und Purpur“ interessant macht, ist die Art und Weise, wie es seiner Beute auflauert. Dies tut es nämlich kopfüber von Klippen hängend, weshalb Beobachter Klibbe auch als lebendige Klippe wahrnehmen.

Bevor ihr aber dieser biologischen Kneifzange einen Besuch abstattet, solltet ihr das Pokémon-Center in Südliche Zone 3 aufsuchen. Die dortige TM-Maschine bietet zwar keine besonders effektiven Fähigkeiten gegen Klibbe, es empfiehlt sich jedoch, ein paar Skills mit hohem Stärkewert herzustellen.

Beschäftigt euch danach noch ein wenig mit dem Aufstufen eurer Schützlinge, denn: In der südlichen Zone 3 trefft ihr nach einer Weile auf das Vielender-Pokémon Damhirplex.

Damhirplex eignet sich gut für den Kampf gegen Klibbe © PlayCentral

Dieses hirschähnliche Geschöpf besitzt große Psychokräfte und fügt den meisten Widersachen via „Stampfer“ viel Schaden zu. Außerdem befindet sich Damhirplex’ Level in etwa auf dem eurer Gruppe, was natürlich praktisch ist.

Auf in den Kampf!

Jetzt könnt ihr gemächlich zur nordwestlichen Grenze der südlichen Zone 3 jückeln, wo Klibbe gut sichtbar eine Klippe entlang krabbelt (fünf Euro in die Wortwitzkasse). Euch stehen zwei Runden Kloppe bevor, wobei ihr nach der ersten Phase Gelegenheit dazu bekommt, eure Pokémon zu heilen.

Herrscher-Pokémon Klibbe wartet an der nordwestlichen Grenze der südlichen Zone 3 © PlayCentral

Als Erstes solltet ihr eure Pokémon-Gruppe gegebenenfalls umsortieren, sprich: die beiden stärksten Mitglieder nach vorn stellen. Unserer Empfehlung nach wären das an erster Position Damhirplex gefolgt von eurem primären Pokémon – gesetzt den Fall, ihr habt es am meisten trainiert. Sonst wählt ihr freilich euer (zweit-)stärkstes Mönsterchen.

Der gute Klibbe hat eine große Schwäche: Wasser. Ja, ausgerechnet! Sollte sich keine wasserbasierte Fähigkeit in eurem Repertoire befinden (ein solches Pokémon erhaltet ihr aus einem der ersten Tera-Raids), ist das nicht weiter schlimm. In Runde zwei steht euch nämlich Pepper bei, dessen Streiter den Angriff Aquaknarre beherrscht.

Worum ihr euch auch nicht weiter zu scheren braucht, ist die angebliche Ineffektivität von Spezialfähigkeiten. Mit Damhirplex macht ihr nämlich nun Folgendes:

Ihr gebt Damhirplex seine/ihre terakristalline Form

Ihr senkt mittels Sandwirbel Klibbes Genauigkeit

Klibbes Genauigkeit Ihr verwendet im Wechsel die Fähigkeiten Sternschauer und Stampfer

Im Kampf gegen Klibbe tut ihr gut daran, euer Pokémon zu terakristallisieren © PlayCentral

Es ist möglich, dass Klibbe euer Damhirplex besiegt, sofern ihr es verpasst, frühzeitig Heil-Items einzusetzen. Unterwegs dürftet ihr so einige Wiederherstellungsobjekte, etwa Tränke, gefunden haben. Zusätzlich könnt ihr euch der Pille X-Verteidiger bedienen – sie erhöht die Abwehr des aktiven Pokémon stark.

Sollte Damhirplex dennoch auf dem Hintern liegen, beendet ihr den Kampf einfach mit eurem primären beziehungsweise stärksten Pokémon. Ihr werdet sehen, dass dies dank der Vorbereitungen kein nennenswertes Problem darstellt.

Belohnungen für den Sieg über Klibbe

Die für Bosskämpfe übliche Latte an Belohnungen verwehrt euch „Pokémon Karmesin und Purpur“ in Klibbes Fall. Immerhin darf jedoch eingestrichen werden:

Ein Stängel Süßes Geheimgewürz

Peppers Orden für das Besiegen von Klibbe

Davon abgesehen erhält euer lauffreudiges Mount nach diesem Kampf die Fähigkeit, zu sprinten. Doch Obacht: Wenn Koraidon repsektive Miraidon vor einen Baum zischen sollten, dann könnte ein kampflustiges Pokémon herabfallen und euch in ein Scharmützel verwickeln.