Pokémon Scarlet und Violet: Releasetermin und Legendäre Pokémon enthüllt – neuer Trailer

The Pokémon Company hat heute am 1. Juni 2022 einen neuen Trailer zu den neusten Pokémon-Einträgen Pokémon Scarlet (Karmesin) und Pokémon Violet (Purpur) veröffentlicht. Unter anderem wurde der Releasetermin für die neuen Games mitgeteilt.

So werden beide Spiele wie üblich am selben Tag erscheinen und zwar am 18. November 2022. Der Tag fällt auf einen Freitag. Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer.

Pokémon Scarlet und Violet – was steckt im Trailer?

Die 9. Generation steckt voller Überraschungen. So durften wir bereits in der Vergangenheit einen ersten Blick auf die neuen Starter-Pokémon werfen. Ihr werdet euch am Anfang der Reise für eines der drei Pokémon entscheiden. Zudem werden Professor Sada und Professor Turo vorgestellt.

Weiter sehen wir die neue Region des Spiels, die eindeutig an paradiesische Teile von Spanien erinnert. Nintendo hat bereits bestätigt, dass Spanien als Inspiration dient.

Außerdem scheint es gar so, als würde der Kontrast zwischen Vergangenheit und Zukunft eine große Rolle spielen. Ob das gewollt ist? In jedem Fall wurden wohl einige Gameplay-Mechaniken aus Pokémon Arceus übernommen, wie das mögliche Anschleichen an wilde Pokémon. Es ist immerhin ein Open-World-RPG-Spiel.

Wichtig wird vor allem der Koop-Modus. „Pokémon Scarlet“ (Karmesin) und „Pokémon Violet“ (Purpur) verfügen über einen umfangreichen Koop-Modus, der ein Zusammenspiel von bis zu vier Spieler*innen erlaubt. Da wird das Tauschen mit Sicherheit ganz groß geschrieben. Womöglich können wir sogar zu viert die Open World erkunden? Das wäre klasse!

Der Trailer hält viele alte und ebenso viele neue Pokémon bereit. Aber was haltet ihr von den neuen Legendären Pokémon, die ebenfalls enthüllt wurden?

Die Legendären Pokémon der 9. Generation © The Pokémon Company

Das eine sieht aus wie ein Düsenjet und das andere erinnert ein wenig an ein Motorrad. Wer sich das wohl ausgedacht hat? Die Designs sind auf jeden Fall sehr speziell.

Pokémon Scarlet (Karmesin) und Pokémon Violet (Purpur) erscheinen am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.