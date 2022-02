Pokémon Karmesin und Purpur: Die neue Region für Gen 9 ist Spanien nachempfunden

Nintendo und The Pokémon Company haben gestern den Fans der Taschenmonster zum sogenannten Pokémon Day ein tolles Geschenk gemacht: Es wurde offiziell die 9. Generation mit den Editionen Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt.

Wie bei jedem neuen Pokémon-Hauptspiel gibt es neben ganz neuen Monstern auch eine neue Region. Dieses Mal geht es in Orte, die an Spanien und Portugal angelehnt sind, wie einige Hinweise zeigen. (via Comicbook)

Die neue Region in Pokémon Karmesin und Purpur ist wie Spanien

Es ist völlig normal, dass sich die Regionen in „Pokémon“ an der echten Welt orientieren. So gab es bereits Orte, die Japan, USA, Frankreich, Hawaii und zuletzt England nachempfunden waren. Dieses Mal geht es wieder nach Europa. Die Region, die noch keinen Namen hat, erinnert sehr stark an die Iberische Halbinsel mit Spanien und Portugal.

Das sind die Hinweise: Im ersten Trailer gab es mehrere Spielszenen zu sehen, die mehr zu der offenen Spielwelt zeigen. Dabei sind einige Gebäude und andere Orte zu erkennen, die an die Architektur erinnern, die typisch für Spanien und Portugal ist. So sehen wir große Windmühlen, Leuchttürme und Häuser. Es gibt zudem einige Sehenswürdigkeiten, die sich ebenfalls im Spiel befinden:

Lago de Sanabria : Ein riesiger See in Spanien, der ebenfalls im Spiel abgebildet wird.

: Ein riesiger See in Spanien, der ebenfalls im Spiel abgebildet wird. Plaza de Espana in Seville : Das große Mosaik zeigt die unterschiedlichen Regionen, im Spiel zeigt es die Pokémon-Typen.

: Das große Mosaik zeigt die unterschiedlichen Regionen, im Spiel zeigt es die Pokémon-Typen. Sagrada Familia: Eine Kathedrale mit vier riesigen Spitzen. Im Spiel gibt es ein ähnliches Gebäude mit fünf Spitzen.

Die englischen Namen der Starter verraten noch mehr zum Setting. Denn der Pflanzen- und der Feuerstarter haben in ihren Namen spanische Ursprünge, die im Deutschen gar nicht zu erkennen sind.

Sprigatito (Felito): Sprig (engl.) = Zweig, Gatito (span.) = Kätzchen

(Felito): Sprig (engl.) = Zweig, Gatito (span.) = Kätzchen Fuecoco (Krokel): Fuego (span.) = Feuer, Cocodrilo (span.) = Krokodil

Es ist also ziemlich sicher, dass wir mit der neuen Region eine Landschaft inspiriert von Spanien und Portugal erleben werden. Eine offizielle Bestätigung der den namen

„Pokémon Karmesin und Purpur“ erscheinen Ende 2022 exklusiv für Nintendo Switch.