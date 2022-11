Pokémon Karmesin & Purpur: So entwickelt ihr Gierspenst zu Monetigo weiter – Guide

Ihr wisst nicht wie ihr Münzen-Pokémon Gierspenst in den neuen Gen 9-Editionen Karmesin und Purpur weiterentwickeln könnt? Zugegeben, es ist nicht ganz einfach, aber wir helfen euch in diesem Guide weiter!

Pokémon Karmesin & Purpur: Ihr braucht viele Münzen für die Entwicklung von Gierspenst

Das Münzen-Pokémon Gierspenst ist vom Typ Geist und eines der seltsamsten Pokémon im gesamten Spiel. Denn ihr begegnet es in 2 Formen und für die Entwicklung ist einiges an Arbeit notwendig.

Fangen könnt ihr nur eine Form: Gierspenst besitzt eine Truhenform und eine Wanderform. Fangen könnt ihr nur die Truhenform. Haltet nach ominösen Schatztruhen Ausschau und bei Berührung entpuppt sie sich als Pokémon.

Nur die Truhenform von Gierspenst könnt ihr fangen. © The Pokémon Company

Sammelt 999 Münzen: Um Gierspenst weiterzuentwickeln, müsst ihr 999 Münzen sammeln! Jawoll richtig gehört! Wo ihr sie findet? Praktisch überall in der Spielwelt. Entweder geben euch NPCs eine Handvoll Münzen, oder ihr bekommt einen 50er-Batzen, wenn ihr weitere Truhenformen von Gierspenst besiegt oder fangt.

Die kleinen Münzen-Monster verstecken sich überall: Zudem lohnt es sich, nach der Wanderform von Gierspenst Ausschau zu halten. Sie verstecken sich an den unterschiedlichsten Orten, etwa auf Straßenschildern, hinter Kisten oder auf Dächern. Sie sind wirklich sehr klein, da sie ohne ihre mit Münzen gefüllte Truhe unterwegs sind. Aber keine Sorge, sie verharren so lange an ihren Plätzen bis ihr mit ihnen interagiert und ihre Münze bekommt, die sie bei sich tragen.

Die kleine Wanderform von Gierspenst belohnt euch mit einer Münze. © The Pokémon Company

So bekommt ihr Monetigo, das Pokémon Nr. 1000

Habt ihr 999 Gierspenst-Münzen im Beutel und eine Truhenform von Gierspenst im Team, muss es nur noch ein Level-Up erfahren und es entwickelt sich zu Monetigo weiter.

Was ist an Monetigo so besonders? Das skurrile Pokémon ist gänzlich in Gold gehalten und besitzt die Typenkombination Stahl und Geist. Was es so besonders macht, ist seine Pokédex-Nummer. Bei Monetigo handelt es sich nämlich um das Pokémon mit der glatten Nummer 1000 im Pokédex. Sozusagen das Jubiläums-Pokémon!

Habt ihr 999 Münzen werdet ihr mit dem Pokémon Nr. 1000 belohnt. Sieht es nicht sehr …speziell aus? © The Pokémon Company