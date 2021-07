Der Erfolg der Witcher-Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva hat für Netflix den Weg freigemacht für ein komplettes Hexer-Universum nach der Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, auf dem auch die beliebte Witcher-Spielreihe von CD Projekt RED basiert.

Wann geht es mit der „The Witcher“-Serie weiter? Nach einer nun zweijährigen (auch Corona-bedingten) Pause kündigt sich in diesem Jahr endlich Nachschub an: Die mit Spannung erwartete 2. Staffel von The Witcher geht am 17. Dezember mit weiteren 8 Folgen auf Netflix an den Start und verspricht weitere Abenteuer um Hexer Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra).

Zudem gibt es vorab im Sommer den Anime-Film Nightmare of the Wolf (ab 23. August) über die Vorgeschichte der Hexer mit Vesemir auf der legendären Festung Kaer Morhen. Und nächstes Jahr folgt mit Blood Origins eine sechsteilige Prequel-Serie über die Welt der Elfen tausende Jahre vor Geralts Erscheinen.

Wird es eine 3. Staffel geben? Damit nicht genug: Eine 3. Staffel zu „The Witcher“ soll bereits in Arbeit sein. Zwar dürfte das keine große Überraschung darstellen, offiziell bestätigt haben das bislang aber weder Netflix noch „The Witcher“-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich. Der Grund ist einfach. Sicherlich möchte man zunächst einmal den Start von Staffel 2 abwarten, bevor man die Neuigkeit verkündet.

Jedoch scheinen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die nächste Staffel voranzuschreiten. Demnach berichten die in der Regel gut informierten Kollegen von Redanian Intelligence, dass derzeit schon an den Drehbüchern zu Staffel 3 gearbeitet wird. Anscheinend möchte man nicht mehr zwei Jahre warten müssen, bis die Hauptstory um Geralt auf dem Streamingdienst fortgesetzt werden kann. Material dazu gibt es zuhauf, liefert die mehrbändige Hexer-Saga zahlreiche Geschichten, die etwa schon in den Games wie Witcher 3 Ausgangspunkt der Story sind.

The Witcher Staffel 3 frühestens 2023?

Wann erscheint Staffel 3 von „The Witcher“? Da Netflix noch nicht offiziell eine 3. Staffel angekündigt hat, im Hintergrund aber schon an den Drehbüchern gearbeitet wird, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann der offizielle Zeitplan der Produktion bekannt gegeben wird. Die Dreharbeiten dürften aber frühestens 2022 stattfinden. Somit ist von einem Start der 3. Staffel „The Witcher“ nicht vor 2023 auszugehen.

In der Zwischenzeit dürfen wir uns nächstes Jahr auf die Prequel-Serie „Blood Origin“ freuen. Doch zunächst fiebern wir der 2. Staffel „The Witcher“ im Dezember entgegen sowie dem Anime-Film „Nightmare of the Wolf“ am 23. August, zu dem jetzt ein neuer Trailer erschienen ist:

