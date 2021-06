The Witcher 3-Mod mit künstlicher Geralt-Stimme löst Kontroverse aus

Was sich fast schon wie Science-Fiction anhört, ist längst Realität geworden: Künstliche Intelligenz (KI) werden immer stärker und vielfältiger in unserem Leben und Alltag eingesetzt. Inzwischen übernehmen sie Bereiche, die zuvor undenkbar waren. Sei es in einem Deep-Fake-Video den Kopf einer Person perfekt auf den Körper eines anderen zu setzen oder etwas sagen zu lassen, was die echte Peron nie gesagt hat. Was sich wie eine perfekte, neue Welt anfühlt, liefert aber auch Raum für Fake-News, Manipulationen und mehr.

Seit geraumer Zeit schon wird heftig über die neuen Cyber-Methoden und Möglichkeiten diskutiert. Jetzt hat die Diskussion mit einer neuartigen CyberVoice-Technologie ein neues Level erreicht: Doug Cockle, der bekannte Synchronsprecher von Hexer Geralt aus der beliebten The Witcher-Spielreihe machte jetzt seinen Unmut öffentlich, dass seine Original Geralt-Stimme mittels eines KI für die jüngst veröffentlichten Fan-Mod A Night to Remember genutzt wurde – ohne sein Einverständnis.

Synchonsprecher gehen gegen CyberVoice-Technologie vor

Dabei ärgert sich Geralt-Sprecher Doug Cockle nicht nur wegen der ausgefallenen Einnahmen, die er verdient hätte. Vor allem aber sieht er in der neuen CyberVoice-Technologie eine große Gefahr für seinen Berufsstand, da sie ihn und seine Kollegen über kurz oder lang arbeitslos machen. Sein Kollege Jay Britton schließt sich der Diskussion an:

„Wenn das wahr ist, ist das einfach herzzerreißend. Ja, KI könnte Dinge ersetzen, aber sollte sie das? Wir haben buchstäblich die Wahl. Das Ersetzen von Schauspielern durch KI ist nicht nur ein rechtliches Minenfeld, sondern eine völlig seelenlose Entscheidung.“

Auch Videospiel-Synchronsprecher Thomas Mitchells meint: „Man bekommt keine Spontanität, man bekommt nicht die persönliche Erfahrung einer Person, man bekommt nicht die Essenz der Menschlichkeit in den Zeilen.“

Die Vorwürfe sind nicht gänzlich von der Hand zu weisen, schließlich ist die Synchronisation von Filmen/Serien und Videospielen ziemlich aufwendig und arbeitsintensiv, wenn es denn gut sein soll. Schon in der Vergangenheit haben Synchronsprecher für bekannte Schauspieler in Blockbusterfilmen etwa von Marvel oder Star Wars, die an den Kinokassen Millarden US-Dollar einspielen, mehr Gage für ihre Synchronarbeit eingefordert.

Bei der aktuellen Diskussion kommt noch der Faktor Urheberrecht hinzu, der bislang wohl nicht eindeutig geklärt ist. Schließlich gehört Doug Cockles Stimme Doug Cockle selbst. Wenn jemand sich dessen bedient ohne Erlaubnis und Zustimmung der Person, kommt das einem Diebstahl gleich – auch wenn Klärungsbedarf vor Gerichte mangels angepasster Gesetzgebung besteht.

A Night to Remember: Geralt im Fan-Mod mit KI-Stimme

Geralts Auftritt in den Quests und Zwischensequenzen des neuen Mods wurde Mittels einer aus Russland stammenden Software Cybermind von den Cybermind Simulation Labs vertont. Hierzu wird eine KI anhand von bereits existierenden Original-Aufnahmen trainiert, so dass sie anschließend neue Zeilen mit der ausgewählten Stimme generieren können. Die dabei entstandenen Voice-Lines sind fast nicht vom echten Synchronsprecher zu unterscheiden. Deswegen hört es sich so an, als ob der echte Geralt-Sprecher Doug Cockle die Stimmen eingespielt hätte. Der Beweis liefert das folgende Video: