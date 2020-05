Der erste Kinofilm zur beliebten und erfolgreichen Spielreihe Uncharted von Naughty Dog lässt weiter auf sich warten. Seit Jahren schon gibt es diverse Ideen für die geplante Verfilmung der Abenteuer von Nathan Drake.

Am Ende soll nun Spider-Man-Darsteller Tom Holland für Sony den noch jungen Drake in einer Origin-Story verkörpern, an der Seite von Mark Wahlberg („Transformers: The Last Knight“) als sein Mentor Sully. Inzwischen wurden die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie auf Ende des Jahres verschoben, in der Hoffnung auf einen Kinostart im Sommer 2021.

Uncharted: Der Film: Protagonist Tom Holland verrät, wie der Film mit den Spielen zusammenhängt

KI macht Uncharted 4 Fillion zu Nathan Drake

Das hält Fans nicht davor zurück, einmal die Möglichkeit durchzuspielen, wie eine Verfilmung des jüngsten Spiels Uncharted 4 aussehen könnte. Hierzu bedient sich der YouTuber Jarkan der neuartigen und revolutionären Technik, Gesichter in Videos mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning auszutauschen.

Kurzerhand wird in dem nun veröffentlichtem Deep Fake-Video deshalb Schauspieler und bekennender Uncharted-Fan Nathan Fillion in die Rolle des Nathan Drake verpflanzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Nathan Fillion im Uncharted Fan-Film

Die Idee, dass Nathan Fillion für die Rolle des Nathan Drake in Frage kommt, ist nicht neu. Er selbst hat sich schon vor einiger Zeit für die Hauptrolle einer möglichen Verfilmung selbst ins Spiel gebracht.

Zum Beweis lieferte der beliebte kanadische Schauspieler aus „Firefly“, „Castle“ und aktuell „The Rookie“ einen eigens gedrehten und durchaus gelungenen Fan-Film mit ihm in der Drake-Hauptrolle ab: